Lithuania
World Cup - Qualification Europe - World Wide
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
Malta
  • D
  • E
  • D
  • D
  • E
Melhores Odds 1X2 by
1
1.73
x
3.2
2
6
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.73
x
3.25
2
6
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.7
x
3.05
2
5.6
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.75
x
3.25
2
5.85
Apostar agora
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 08:00

Lituânia x Malta: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Lituânia x Malta: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.


A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Darius and Girėnas Stadium, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+. O confronto é um duelo direto na parte de baixo da tabela do Grupo G. 


A Lituânia, em 4º lugar com 2 pontos, joga em casa para buscar sua primeira vitória. A seleção de Malta, em 5º com 1 ponto, também busca o primeiro triunfo e tentará repetir o bom resultado do último encontro entre as equipes.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Lituânia x Malta Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.41 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.55 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 2.90 na Betnacional


Para as apostas em Lituânia x Malta, indicamos esses três palpites com base no histórico de confronto e no fraco desempenho ofensivo de ambas as seleções.


🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.41


O último e único confronto direto recente entre as seleções terminou em 0 a 0. Ambas as equipes têm enormes dificuldades para criar jogadas e marcar gols.


Em um jogo tenso, valendo a honra de não ser o lanterna do grupo, a tendência é de uma partida com poucas chances e, consequentemente, um placar baixo.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.55


Este palpite se alinha diretamente com a dificuldade ofensiva dos times. A seleção de Malta não marcou gols em 100% de seus últimos jogos fora de casa, segundo as estatísticas.


A Lituânia também não possui um ataque poderoso. A probabilidade de pelo menos uma das equipes passar em branco na partida é altíssima.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 2.90


Para quem busca uma aposta de valor, o empate é um resultado muito atraente. O último encontro foi um empate sem gols, mostrando o enorme equilíbrio entre as duas seleções.


Em um jogo onde o principal objetivo de ambos pode ser o de não perder para um rival direto, um novo empate é um cenário muito plausível.


Lituânia x Malta: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Lituânia x Malta ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 13h00, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Lituânia x Malta - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Darius and Girėnas Stadium, Kaunas

  • 📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+


Lituânia x Malta: Último jogo entre os times



  • 07/06/2025 - Malta 0-0 Lituânia


Lituânia x Malta: Quem Ganha? Melhores Odds


A Lituânia é a favorita para vencer por jogar em casa, com uma probabilidade de 49,3%. A seleção de Malta corre por fora com 24,4% de chances, enquanto o empate está cotado em 34,5%.



  • 🏆 Lituânia vence, odd 2.03 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 2.90 na Superbet

  • 👀 Malta vence, odd 4.10 na F12.bet

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Lithuania x Malta: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lithuania x Malta: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Malta
0 - 0
Lithuania
2018 World Cup - Qualification Europe
Malta
1 - 1
Lithuania
2018 World Cup - Qualification Europe
Lithuania
2 - 0
Malta

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

