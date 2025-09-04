Lituânia x Malta: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Lituânia x Malta: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

A bola rola às 13h00 (horário de Brasília), no Darius and Girėnas Stadium, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+. O confronto é um duelo direto na parte de baixo da tabela do Grupo G.

A Lituânia, em 4º lugar com 2 pontos, joga em casa para buscar sua primeira vitória. A seleção de Malta, em 5º com 1 ponto, também busca o primeiro triunfo e tentará repetir o bom resultado do último encontro entre as equipes.

Lituânia x Malta Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.41 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.55 na Bet365



💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 2.90 na Betnacional



Para as apostas em Lituânia x Malta, indicamos esses três palpites com base no histórico de confronto e no fraco desempenho ofensivo de ambas as seleções.

🔥 Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.41

O último e único confronto direto recente entre as seleções terminou em 0 a 0. Ambas as equipes têm enormes dificuldades para criar jogadas e marcar gols.

Em um jogo tenso, valendo a honra de não ser o lanterna do grupo, a tendência é de uma partida com poucas chances e, consequentemente, um placar baixo.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.55

Este palpite se alinha diretamente com a dificuldade ofensiva dos times. A seleção de Malta não marcou gols em 100% de seus últimos jogos fora de casa, segundo as estatísticas.

A Lituânia também não possui um ataque poderoso. A probabilidade de pelo menos uma das equipes passar em branco na partida é altíssima.

💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 2.90

Para quem busca uma aposta de valor, o empate é um resultado muito atraente. O último encontro foi um empate sem gols, mostrando o enorme equilíbrio entre as duas seleções.

Em um jogo onde o principal objetivo de ambos pode ser o de não perder para um rival direto, um novo empate é um cenário muito plausível.

Lituânia x Malta: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Lituânia x Malta ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 13h00, nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Lituânia x Malta - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

📅 Data: 04/09/2025

⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Darius and Girėnas Stadium, Kaunas

📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+



Lituânia x Malta: Último jogo entre os times



07/06/2025 - Malta 0-0 Lituânia



Lituânia x Malta: Quem Ganha? Melhores Odds

A Lituânia é a favorita para vencer por jogar em casa, com uma probabilidade de 49,3%. A seleção de Malta corre por fora com 24,4% de chances, enquanto o empate está cotado em 34,5%.