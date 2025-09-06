- E
- D
- E
- E
- D
- V
- V
- V
- D
- E
Lituânia x Holanda: Palpite, Odds +28, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 07/09
Lituânia x Holanda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Lituânia e Holanda se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 13h00 (horário de Brasília) no Estádio Sir Darius ir Sir Girėno, Kaunas, Lituânia. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em Sportv.
⚡ O confronto coloca frente a frente uma Lituânia que tenta resistir com organização e uma Holanda embalada, que chega como clara favorita pelo poder ofensivo e consistência defensiva.
Palpites de Lituânia x Holanda: Nossas 3 Melhores Dicas
- Vitória da Holanda (1.10)
- Total de Gols: Mais de 2.5 (1.44)
- Holanda para vencer sem sofrer gol: Sim (1.39)
Palpites Alternativos Lituânia x Holanda
- Holanda total de gols: Mais de 2.5 (1.63)
- Ambas as Equipes Marcam: Não (1.36)
- Resultado Exato: 3-0 (4.80)
Super Palpites Lituânia x Holanda
- 🚀 Holanda para vencer por 3+ gols de diferença: 1.81
💰 Palpites de Odds Baixas Lituânia x Holanda
- Vitória da Holanda: 1.10
- Total de Gols - Mais de 2.5: 1.44
- Holanda para vencer sem sofrer gol - Sim: 1.39
⚖️ Palpites de Odds Médias Lituânia x Holanda
- Holanda total de gols - Mais de 3.5: 2.57
- Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.81
- Handicap Asiático - Holanda (-2.5): 1.82
🚀 Palpites de Odds Altas Lituânia x Holanda
- Vitória da Lituânia: 28.81
- Empate: 9.76
- Resultado Exato: 1-1: 18.75
Lituânia x Holanda: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Lituânia x Holanda - Eliminatórias da Copa 2026
- 📅 Data: 07/09/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Sir Darius ir Sir Girėno, Kaunas, Lituânia
- 📺 Transmissão: Sportv
Lituânia x Holanda: Escalações prováveis
Lituânia: Edvinas Gertmonas; Justas Lasickas, Artemijus Tutyskinas, Edgaras Utkus, Edvinas Girdvainis; Gratas Sirgedas, Gvidas Gineitis, Modestas Vorobjovas, Artur Dolznikov; Klaudijus Upstas, Gytis Paulauskas.
Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Tijjani Reijnders; Cody Gakpo, Memphis Depay.
Como Lituânia e Holanda Chegam Para o Confronto
A Lituânia ocupa a 4ª posição do grupo com 3 pontos em 4 jogos, ainda sem vitórias. O time soma 3 empates e 1 derrota, tendo marcado apenas 3 gols e sofrido 4.
A média ofensiva é baixa (0,75 gol por jogo, 0,78 xG) e, embora finalize em média 10,25 vezes por partida, tem dificuldades na eficácia. A seleção lituana precisará de mais criatividade e precisão se quiser surpreender.
A Holanda, por outro lado, lidera o grupo com 7 pontos em 3 jogos, ainda invicta. Os holandeses apresentam um ataque avassalador, com 11 gols marcados (média de 3,67 por jogo) e apenas 1 sofrido, sustentando uma defesa sólida.
Com impressionantes 19,33 remates por partida e mais presença em bolas paradas (6,33 escanteios), a equipe mostra-se como forte candidata à vaga direta no Mundial.
Lithuania x Netherlands: Palpite do Dia
Lithuania x Netherlands: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lithuania x Netherlands: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares