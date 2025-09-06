Assine UOL
Lithuania
World Cup - Qualification Europe
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
Netherlands
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
Odds atualizadas a 07.09.2025 às 01:30

Lituânia x Holanda: Palpite, Odds +28, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 07/09

Publicado
06.09.2025
Atualizado em
07.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Lituânia x Holanda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Lituânia e Holanda se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 13h00 (horário de Brasília) no Estádio Sir Darius ir Sir Girėno, Kaunas, Lituânia. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em Sportv.


⚡ O confronto coloca frente a frente uma Lituânia que tenta resistir com organização e uma Holanda embalada, que chega como clara favorita pelo poder ofensivo e consistência defensiva. 


Palpites de Lituânia x Holanda: Nossas 3 Melhores Dicas 



  •  Vitória da Holanda (1.10)

  •  Total de Gols: Mais de 2.5 (1.44)

  •  Holanda para vencer sem sofrer gol: Sim (1.39)


Palpites Alternativos Lituânia x Holanda



  • Holanda total de gols: Mais de 2.5 (1.63)

  • Ambas as Equipes Marcam: Não (1.36)

  • Resultado Exato: 3-0 (4.80)


Super Palpites Lituânia x Holanda



  • 🚀 Holanda para vencer por 3+ gols de diferença: 1.81


💰 Palpites de Odds Baixas Lituânia x Holanda



  • Vitória da Holanda: 1.10

  • Total de Gols - Mais de 2.5: 1.44

  • Holanda para vencer sem sofrer gol - Sim: 1.39


⚖️ Palpites de Odds Médias Lituânia x Holanda



  • Holanda total de gols - Mais de 3.5: 2.57

  • Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.81

  • Handicap Asiático - Holanda (-2.5): 1.82


🚀 Palpites de Odds Altas Lituânia x Holanda



  • Vitória da Lituânia: 28.81

  • Empate: 9.76

  • Resultado Exato: 1-1: 18.75


Lituânia x Holanda: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Lituânia x Holanda - Eliminatórias da Copa 2026

  • 📅 Data: 07/09/2025

  • ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Sir Darius ir Sir Girėno, Kaunas, Lituânia

  • 📺 Transmissão: Sportv


Lituânia x Holanda: Escalações prováveis


Lituânia: Edvinas Gertmonas; Justas Lasickas, Artemijus Tutyskinas, Edgaras Utkus, Edvinas Girdvainis; Gratas Sirgedas, Gvidas Gineitis, Modestas Vorobjovas, Artur Dolznikov; Klaudijus Upstas, Gytis Paulauskas.


Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Tijjani Reijnders; Cody Gakpo, Memphis Depay.


Como Lituânia e Holanda Chegam Para o Confronto


A Lituânia ocupa a 4ª posição do grupo com 3 pontos em 4 jogos, ainda sem vitórias. O time soma 3 empates e 1 derrota, tendo marcado apenas 3 gols e sofrido 4.


A média ofensiva é baixa (0,75 gol por jogo, 0,78 xG) e, embora finalize em média 10,25 vezes por partida, tem dificuldades na eficácia. A seleção lituana precisará de mais criatividade e precisão se quiser surpreender.


A Holanda, por outro lado, lidera o grupo com 7 pontos em 3 jogos, ainda invicta. Os holandeses apresentam um ataque avassalador, com 11 gols marcados (média de 3,67 por jogo) e apenas 1 sofrido, sustentando uma defesa sólida.


Com impressionantes 19,33 remates por partida e mais presença em bolas paradas (6,33 escanteios), a equipe mostra-se como forte candidata à vaga direta no Mundial.

Lithuania x Netherlands: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lithuania x Netherlands: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Netherlands
0 - 0
Lithuania

Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

