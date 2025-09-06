Lituânia x Holanda: Palpite, Odds +28, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 07/09

Lituânia x Holanda: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Lituânia e Holanda se enfrentam no domingo, 07 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 13h00 (horário de Brasília) no Estádio Sir Darius ir Sir Girėno, Kaunas, Lituânia. A transmissão do jogo para o Brasil pode ser vista em Sportv.

⚡ O confronto coloca frente a frente uma Lituânia que tenta resistir com organização e uma Holanda embalada, que chega como clara favorita pelo poder ofensivo e consistência defensiva.

Palpites de Lituânia x Holanda: Nossas 3 Melhores Dicas



Vitória da Holanda (1.10)



Total de Gols: Mais de 2.5 (1.44)



Holanda para vencer sem sofrer gol: Sim (1.39)



Palpites Alternativos Lituânia x Holanda



Holanda total de gols: Mais de 2.5 (1.63)



Ambas as Equipes Marcam: Não (1.36)



Resultado Exato: 3-0 (4.80)



Super Palpites Lituânia x Holanda



🚀 Holanda para vencer por 3+ gols de diferença: 1.81



💰 Palpites de Odds Baixas Lituânia x Holanda



Vitória da Holanda: 1.10

1.10

Total de Gols - Mais de 2.5: 1.44

1.44

Holanda para vencer sem sofrer gol - Sim: 1.39



⚖️ Palpites de Odds Médias Lituânia x Holanda



Holanda total de gols - Mais de 3.5: 2.57

2.57

Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.81

2.81

Handicap Asiático - Holanda (-2.5): 1.82



🚀 Palpites de Odds Altas Lituânia x Holanda



Vitória da Lituânia: 28.81

28.81

Empate: 9.76

9.76

Resultado Exato: 1-1: 18.75



Lituânia x Holanda: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Lituânia x Holanda - Eliminatórias da Copa 2026



📅 Data: 07/09/2025



⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Sir Darius ir Sir Girėno, Kaunas, Lituânia



📺 Transmissão: Sportv



Lituânia x Holanda: Escalações prováveis

Lituânia: Edvinas Gertmonas; Justas Lasickas, Artemijus Tutyskinas, Edgaras Utkus, Edvinas Girdvainis; Gratas Sirgedas, Gvidas Gineitis, Modestas Vorobjovas, Artur Dolznikov; Klaudijus Upstas, Gytis Paulauskas.

Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Xavi Simons, Tijjani Reijnders; Cody Gakpo, Memphis Depay.

Como Lituânia e Holanda Chegam Para o Confronto

A Lituânia ocupa a 4ª posição do grupo com 3 pontos em 4 jogos, ainda sem vitórias. O time soma 3 empates e 1 derrota, tendo marcado apenas 3 gols e sofrido 4.

A média ofensiva é baixa (0,75 gol por jogo, 0,78 xG) e, embora finalize em média 10,25 vezes por partida, tem dificuldades na eficácia. A seleção lituana precisará de mais criatividade e precisão se quiser surpreender.

A Holanda, por outro lado, lidera o grupo com 7 pontos em 3 jogos, ainda invicta. Os holandeses apresentam um ataque avassalador, com 11 gols marcados (média de 3,67 por jogo) e apenas 1 sofrido, sustentando uma defesa sólida.

Com impressionantes 19,33 remates por partida e mais presença em bolas paradas (6,33 escanteios), a equipe mostra-se como forte candidata à vaga direta no Mundial.