UEFA Europa Conference League - World Wide
Vikingur Gota
Linfield x Vikingur Gota: Palpite, Odds Altas e Onde Assistir, Liga Conferência 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira os melhores palpites Linfield x Vikingur Gota com odds altas e palpite placar exato para o confronto da Liga Conferência.


A bola rola nesta quinta-feira (14/08), às 15h45 (horário de Brasília), no Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, em Belfast, veja onde assistir Liga Conferência ao vivo


O Linfield chega como favorito, mas o Vikingur Gota promete dar trabalho, especialmente em jogadas rápidas de contra-ataque. Ao longo deste artigo, você encontrará nossas melhores dicas de aposta, palpites com odds altas e informações completas para acompanhar o duelo.


Linfield x Vikingur Gota Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Linfield vence - odd 1.47
🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.99
🎯 Palpite: Ambos marcam: Sim - odd 2.13


O palpite do dia é a vitória do Linfield com um jogo movimentado. A equipe da casa apresenta bom retrospecto recente em competições europeias e tem um ataque consistente. O Vikingur Gota, apesar do status de azarão, costuma marcar fora de casa, reforçando o cenário para gols de ambos os lados.


🚀 Linfield x Vikingur Gota Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Linfield vence por 3-1 - odd 13.73
🟢 Palpite: Intervalo/Final Linfield/Linfield - odd 2.15
🟡 Palpite: Vikingur Gota marca em ambos os tempos - odd 6.78


Com base nas estatísticas, a tendência é de um primeiro tempo controlado pelo Linfield e um placar com gols de ambos. O Vikingur pode surpreender em algum momento, mas a força ofensiva do time da casa deve prevalecer.


Superpalpite: Placar Exato o para jogo hoje Linfield x Vikingur Gota



  🔥 Placar exato 4-1 Linfield - odd 30.07


Esse superpalpite é indicado para quem busca retornos elevados. O Linfield tem potencial ofensivo para aplicar uma goleada, enquanto o Vikingur tende a buscar o gol em transições rápidas. Estatisticamente, placares elásticos com ambos marcando são comuns nos jogos das duas equipes.


💰 Palpites de Odds Baixas Linfield x Vikingur Gota


🔵 Linfield ou Empate - odd 1.10
🟢 Menos de 4.5 gols - odd 1.10
🟡 Linfield para marcar mais de 1.5 gols - odd 1.72


Odds retiradas da Betnacional 


Informações do Jogo: Linfield x Vikingur Gota: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  ⚽ Confronto: Linfield x Vikingur Gota - Liga Conferência

  📅 Data: 14/08/2025

  ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Clearer Twist National Stadium at Windsor Park, Belfast

  📺 Transmissão: sem transmissão oficial confirmada


Para mais análises e prognósticos, confira nosso palpite de futebol para hoje, com dicas atualizadas e de diferentes competições.


📺 Onde Assistir Linfield x Vikingur Gota


No momento, não há transmissão oficial confirmada para o Brasil. Em alguns países, a partida pode ser exibida por plataformas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet, basta ter conta verificada para assistir.


Como Linfield e Vikingur Gota Chegam Para o Confronto


O Linfield chega motivado após uma sequência positiva em competições domésticas e uma classificação sólida nas fases anteriores da Liga Conferência. A equipe tem mostrado força no ataque, especialmente quando atua diante de sua torcida, mas precisa ajustar a defesa, que vem sofrendo gols em jogos importantes.


Vikingur Gota, representante das Ilhas Faroé, entra como azarão, mas com histórico de surpresas em torneios internacionais. Apesar das dificuldades defensivas, o time tem um ataque que costuma aproveitar bem bolas paradas e erros adversários. A missão será segurar a pressão inicial e explorar contra-ataques rápidos.


 

Linfield x Vikingur Gota: Palpite do Dia

Linfield Vence
Superbet logo
1.39
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Linfield x Vikingur Gota: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Linfield x Vikingur Gota: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Vikingur Gota
2 - 1
Linfield

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Linfield
Empate
Vikingur Gota

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de entretenimento e não devem ser vistas como fonte garantida de lucro. Aposte de forma consciente, estabeleça limites e nunca arrisque mais do que pode perder. Saiba mais sobre práticas seguras no Jogo Responsável.

