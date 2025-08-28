Assine UOL
Linfield
UEFA Europa Conference League - World Wide
Windsor Park
Shelbourne
Linfield x Shelbourne: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Linfield x Shelbourne: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Linfield e Shelbourne se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. O jogo será às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte.


O Linfield aposta na força de sua torcida, enquanto o Shelbourne, da Irlanda, tenta mostrar competitividade fora de casa.


Vale lembrar que o Shelbourne venceu 3 a 1 no jogo da ida.


Linfield x Shelbourne: Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Linfield ou Empate (1X)




  • Menos de 2.5 gols no jogo




  • Ambas equipes marcam (não)




Esses palpites refletem a tendência de confronto equilibrado e de placar curto.


Dupla Chance: Linfield ou Empate (1X)


Jogando em casa, o Linfield deve evitar a derrota. O mercado de 1X é seguro para o apostador.


Menos de 2.5 gols no jogo


O duelo tem cara de ser travado, com defesas bem postadas. O mercado de menos de 2.5 gols é consistente.


Ambas equipes marcam (não)


É possível que apenas um dos times consiga balançar as redes. O mercado de ambas marcam - não tem valor.


Linfield x Shelbourne: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Linfield x Shelbourne - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Windsor Park, Belfast, Irlanda do Norte

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Linfield x Shelbourne: Escalações prováveis


Linfield: Chris Johns; Sam Roscoe, Sean Brown, Ethan McGee, Scot Whiteside; Charlie Allen, Joshua Archer, Chris Shields, Kyle McClean; Matthew Fitzpatrick, Kieran Offord.


Shelbourne: Wessel Speel; Milan Mbeng, Paddy Barrett, Mark Coyle, Sam Bone; Harry Wood, Kerr McInroy, JJ Lunney, James Norris; John Martin, Mipo Odubeko.

Linfield x Shelbourne: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.2
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Linfield x Shelbourne: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Linfield x Shelbourne: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Shelbourne
3 - 1
Linfield
2025 UEFA Champions League
Linfield
1 - 1
Shelbourne
2025 UEFA Champions League
Shelbourne
1 - 0
Linfield

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Linfield
Empate
Shelbourne

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

