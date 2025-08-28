- V
Linfield x Shelbourne: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08
Linfield x Shelbourne: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Linfield e Shelbourne se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. O jogo será às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte.
O Linfield aposta na força de sua torcida, enquanto o Shelbourne, da Irlanda, tenta mostrar competitividade fora de casa.
Vale lembrar que o Shelbourne venceu 3 a 1 no jogo da ida.
Linfield x Shelbourne: Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Linfield ou Empate (1X)
Menos de 2.5 gols no jogo
Ambas equipes marcam (não)
Esses palpites refletem a tendência de confronto equilibrado e de placar curto.
Dupla Chance: Linfield ou Empate (1X)
Jogando em casa, o Linfield deve evitar a derrota. O mercado de 1X é seguro para o apostador.
Menos de 2.5 gols no jogo
O duelo tem cara de ser travado, com defesas bem postadas. O mercado de menos de 2.5 gols é consistente.
Ambas equipes marcam (não)
É possível que apenas um dos times consiga balançar as redes. O mercado de ambas marcam - não tem valor.
Linfield x Shelbourne: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Linfield x Shelbourne - Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Windsor Park, Belfast, Irlanda do Norte
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Linfield x Shelbourne: Escalações prováveis
Linfield: Chris Johns; Sam Roscoe, Sean Brown, Ethan McGee, Scot Whiteside; Charlie Allen, Joshua Archer, Chris Shields, Kyle McClean; Matthew Fitzpatrick, Kieran Offord.
Shelbourne: Wessel Speel; Milan Mbeng, Paddy Barrett, Mark Coyle, Sam Bone; Harry Wood, Kerr McInroy, JJ Lunney, James Norris; John Martin, Mipo Odubeko.
Linfield x Shelbourne: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Linfield x Shelbourne: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Linfield x Shelbourne: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
