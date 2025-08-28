Linfield x Shelbourne: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 28/08

Linfield x Shelbourne: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Linfield e Shelbourne se enfrentam nesta quinta-feira, 28/08, pela fase preliminar da Liga Conferência 2025. O jogo será às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Windsor Park, em Belfast, na Irlanda do Norte.

O Linfield aposta na força de sua torcida, enquanto o Shelbourne, da Irlanda, tenta mostrar competitividade fora de casa.

Vale lembrar que o Shelbourne venceu 3 a 1 no jogo da ida.

Linfield x Shelbourne: Nossas 3 Melhores Dicas





Dupla Chance: Linfield ou Empate (1X)







Menos de 2.5 gols no jogo







Ambas equipes marcam (não)





Esses palpites refletem a tendência de confronto equilibrado e de placar curto.

Dupla Chance: Linfield ou Empate (1X)

Jogando em casa, o Linfield deve evitar a derrota. O mercado de 1X é seguro para o apostador.

Menos de 2.5 gols no jogo

O duelo tem cara de ser travado, com defesas bem postadas. O mercado de menos de 2.5 gols é consistente.

Ambas equipes marcam (não)

É possível que apenas um dos times consiga balançar as redes. O mercado de ambas marcam - não tem valor.

Linfield x Shelbourne: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Linfield x Shelbourne - Liga Conferência



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Windsor Park, Belfast, Irlanda do Norte



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Linfield x Shelbourne: Escalações prováveis

Linfield: Chris Johns; Sam Roscoe, Sean Brown, Ethan McGee, Scot Whiteside; Charlie Allen, Joshua Archer, Chris Shields, Kyle McClean; Matthew Fitzpatrick, Kieran Offord.

Shelbourne: Wessel Speel; Milan Mbeng, Paddy Barrett, Mark Coyle, Sam Bone; Harry Wood, Kerr McInroy, JJ Lunney, James Norris; John Martin, Mipo Odubeko.