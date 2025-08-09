- D
Linense x Noroeste: Palpite Odds Altas +5, +9, Onde Assistir, Copa Paulista, 09/08
Linense x Noroeste: confira o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo é válido pela última rodada do Grupo A da Copa Paulista e acontece neste sábado (09/08), às 18h, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Ambos os times estão eliminados, com 5 pontos em 6 jogos, mesma campanha e apenas o saldo de gols separando as equipes.
👉 Leia mais palpites de jogos de hoje!
Mesmo com clima de fim de feira, encontramos boas oportunidades para quem quer um palpite para Linense x Noroeste, com destaque para mercados como ambas marcam, handicap e gols no 1º tempo. Vamos conferir também onde assistir ao vivo e estatísticas relevantes do confronto.
Palpites de Linense x Noroeste: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.57
- 🎯 Palpite: Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.44
- 🎯 Palpite: Resultado Final - Empate - odd 3.15
Ambos os times têm médias baixas de gols por jogo e quase não marcam fora de casa. A expectativa é de um jogo truncado, como foi o 0x0 entre Linense e Monte Azul e o 0x0 entre Noroeste e Grêmio Prudente.
Palpites Alternativos Linense x Noroeste
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final - X/X - odd 4.10
- 🎯 Palpite: Menos de 0.5 gol no 1º tempo - odd 2.13
- 🎯 Palpite: Resultado Correto 1x1 - odd 5.40
Ambos os times já fizeram muitos jogos que terminaram empatados ao intervalo (20% a 30%) e não têm ritmo ofensivo alto. Um gol para cada lado é um cenário razoável, considerando o equilíbrio técnico e estatístico.
💰 Linense x Noroeste: Palpites de Odds Baixas
- 🔹 Palpite: Under 2.5 gols - odd 1.44
- 🟢 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.57
- 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta - Linense - odd 1.78
⚖️ Linense x Noroeste: Palpites de Odds Médias
- 🔹 Palpite: Placar Exato 1x1 - odd 5.40
- 🟢 Palpite: Intervalo/Final - X/X - odd 4.10
- 🟡 Palpite: Total de Gols Exato: 2 - odd 3.37
🚀 Linense x Noroeste: Palpites de Odds Altas
- 🔹 Palpite: Placar Exato 2x1 Linense - odd 9.00
- 🟢 Palpite: Primeiro Gol entre 31-45 minutos - odd 6.60 (estimada)
- 🟡 Palpite: Resultado Exato no Intervalo 0x0 - odd 5.60
Informações do Jogo: Linense x Noroeste: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre os lanternas do Grupo A tem caráter simbólico e serve como despedida da competição para ambos. A expectativa é de um duelo morno, mas com chance de boas entradas em mercados de poucos gols.
📄 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Linense x Noroeste - Copa Paulista
- 📅 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 18:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, Lins
- 💼 Transmissão: YouTube (canal Paulistão)
Como Linense e Noroeste Chegam Para o Confronto
O Linense vem de três jogos sem vitória e apresenta uma campanha oscilante. Jogando em casa, tem até bons números defensivos (60% dos jogos sem sofrer gols), mas pouco aproveitamento ofensivo.
O Noroeste também sofreu para marcar, com apenas 0.5 gol por partida e nenhuma reviravolta nos jogos que começou perdendo. Fora de casa, tem desempenho ainda pior, com 80% dos jogos sem marcar.5
Linense x Noroeste: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Linense x Noroeste: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Linense x Noroeste: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas devem ser feitas com consciência e moderação. Lembre-se de que não são uma forma de renda e envolvem riscos. Estabeleça um limite de gasto, faça pausas e jamais aposte por impulso. Saiba mais sobre o Jogo Responsável.
