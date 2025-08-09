Assine UOL
Linense
  • D
  • V
  • E
  • D
  • E
Copa Paulista - Brazil
Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes
Noroeste
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.75
x
3
2
2.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.92
x
2.8
2
2.52
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 19:08

Linense x Noroeste: Palpite Odds Altas +5, +9, Onde Assistir, Copa Paulista, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Linense x Noroeste: confira o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo é válido pela última rodada do Grupo A da Copa Paulista e acontece neste sábado (09/08), às 18h, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Ambos os times estão eliminados, com 5 pontos em 6 jogos, mesma campanha e apenas o saldo de gols separando as equipes.


👉 Leia mais palpites de jogos de hoje!


Mesmo com clima de fim de feira, encontramos boas oportunidades para quem quer um palpite para Linense x Noroeste, com destaque para mercados como ambas marcam, handicap e gols no 1º tempo. Vamos conferir também onde assistir ao vivo e estatísticas relevantes do confronto.


Palpites de Linense x Noroeste: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.57

  • 🎯 Palpite: Total de Gols Menos de 2.5 - odd 1.44

  • 🎯 Palpite: Resultado Final - Empate - odd 3.15


Ambos os times têm médias baixas de gols por jogo e quase não marcam fora de casa. A expectativa é de um jogo truncado, como foi o 0x0 entre Linense e Monte Azul e o 0x0 entre Noroeste e Grêmio Prudente.


Palpites Alternativos Linense x Noroeste



  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final - X/X - odd 4.10

  • 🎯 Palpite: Menos de 0.5 gol no 1º tempo - odd 2.13

  • 🎯 Palpite: Resultado Correto 1x1 - odd 5.40


Ambos os times já fizeram muitos jogos que terminaram empatados ao intervalo (20% a 30%) e não têm ritmo ofensivo alto. Um gol para cada lado é um cenário razoável, considerando o equilíbrio técnico e estatístico.


💰 Linense x Noroeste: Palpites de Odds Baixas



  • 🔹 Palpite: Under 2.5 gols - odd 1.44

  • 🟢 Palpite: Ambas Marcam - Não - odd 1.57

  • 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta - Linense - odd 1.78


⚖️ Linense x Noroeste: Palpites de Odds Médias



  • 🔹 Palpite: Placar Exato 1x1 - odd 5.40

  • 🟢 Palpite: Intervalo/Final - X/X - odd 4.10

  • 🟡 Palpite: Total de Gols Exato: 2 - odd 3.37


🚀 Linense x Noroeste: Palpites de Odds Altas



  • 🔹 Palpite: Placar Exato 2x1 Linense - odd 9.00

  • 🟢 Palpite: Primeiro Gol entre 31-45 minutos - odd 6.60 (estimada)

  • 🟡 Palpite: Resultado Exato no Intervalo 0x0 - odd 5.60


Informações do Jogo: Linense x Noroeste: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre os lanternas do Grupo A tem caráter simbólico e serve como despedida da competição para ambos. A expectativa é de um duelo morno, mas com chance de boas entradas em mercados de poucos gols.


📄 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Linense x Noroeste - Copa Paulista

  • 📅 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 18:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Gilberto Siqueira Lopes, Lins

  • 💼 Transmissão: YouTube (canal Paulistão)


Como Linense e Noroeste Chegam Para o Confronto


O Linense vem de três jogos sem vitória e apresenta uma campanha oscilante. Jogando em casa, tem até bons números defensivos (60% dos jogos sem sofrer gols), mas pouco aproveitamento ofensivo.


O Noroeste também sofreu para marcar, com apenas 0.5 gol por partida e nenhuma reviravolta nos jogos que começou perdendo. Fora de casa, tem desempenho ainda pior, com 80% dos jogos sem marcar.5

Ver mais Ver menos

Linense x Noroeste: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
2.8
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Santa Cruz - Sergipe
1
1.47
Orlando City SC - Inter Miami
1
1.8
Portsmouth - Reading
1
1.85
Múltipla
4.90
x
Aposta
20
=
Ganhos
97.90
Apostar agora

Linense x Noroeste: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Linense x Noroeste: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Copa Paulista
Noroeste
1 - 0
Linense
2024 Paulista - A2
Noroeste
1 - 0
Linense
2023 Paulista - A2
Linense
1 - 1
Noroeste
2021 Paulista - A3
Noroeste
0 - 1
Linense
2020 Paulista - A3
Linense
3 - 2
Noroeste

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Linense
Empate
Noroeste

Jogo Responsável


As apostas esportivas devem ser feitas com consciência e moderação. Lembre-se de que não são uma forma de renda e envolvem riscos. Estabeleça um limite de gasto, faça pausas e jamais aposte por impulso. Saiba mais sobre o Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Rizespor
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Goztepe
  • E
  • E
  • V
  • V
  • V

Rizespor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Altos
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Independência
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V

Altos Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
FC Cincinnati
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Charlotte
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V

FC Cincinnati Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Goias
  • V
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Operario-PR
  • V
  • E
  • V
  • E
  • E

Goias Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Avai
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D
-
Cuiaba
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
San Jose Earthquakes
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
-
Vancouver Whitecaps
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

San Jose Earthquakes Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bahia
  • E
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Fluminense
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D

Fluminense Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gillingham
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D
-
AFC Wimbledon
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V

AFC Wimbledon Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites