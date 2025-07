Linense x AEA: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa Paulista - 19/07

O jogo da Copa Paulista entre Linense e AEA está programado para acontecer em 19 de julho de 2025 às 21:00 no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, São Paulo. Ambas as equipes tiveram partidas anteriores, com Linense tendo um empate e uma derrota, enquanto AEA teve uma vitória e uma derrota. O último encontro entre as duas equipes resultou em uma vitória por 2-1 para AEA. Atualmente, o status do evento é "Não iniciado".

