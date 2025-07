Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha: Palpite, Onde Assistir - Champions League 2025

Lincoln Red Imps e Estrela Vermelha se enfrentam nesta segunda-feira, 22/07, em partida válida pela 2ª rodada da fase de qualificação da Champions League. A bola rola às 13:00 no Estádio Europa Sports Complex, Gibraltar e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que não terá transmissão no Brasil.

Lincoln Red Imps vai a campo após superar o Víkingur por 4-3 no agregado na rodada anterior, mostrando capacidade de reação. Já a Estrela Vermelha que recebeu passagem direta para esta fase e busca confirmar seu favoritismo contra o modesto time de Gibraltar.

Confira nosso palpite de Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje na Champions League.

Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Estrela Vermelha -2 Handicap - odd pagando 1.90 na Superbet

Palpite 2 - Mais de 3.5 gols - odd pagando 2.20 na Bet365

Palpite 3 - Estrela Vermelha marcar no 1º tempo - odd pagando 1.55 na KTO



Para as apostas em Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha nós sugerimos esses três palpites de hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos completamente distintos na Champions League.

Estrela Vermelha -2 Handicap - odd pagando 1.90

A Estrela Vermelha tem média de 2.6 gols marcados por partida nos últimos dez jogos, enquanto o Lincoln Red Imps conseguiu apenas 1 gol por jogo no mesmo período. O time sérvio demonstra superioridade técnica evidente para este confronto.

As estatísticas mostram que 80% dos jogos da Estrela Vermelha terminaram com mais de 2.5 gols, enquanto o Lincoln sofre uma média de 2 gols por partida. Considerando a diferença de qualidade, uma vitória sérvia por dois ou mais gols de diferença tem grande probabilidade.

Mais de 3.5 gols - odd pagando 2.20

O Lincoln Red Imps registrou 60% dos jogos com mais de 2.5 gols, enquanto a Estrela Vermelha teve 80% nesta mesma faixa. A média combinada dos times chega a 3.6 gols por partida, indicando potencial para um jogo movimentado.

A defesa do Lincoln permite 2 gols por jogo em média, enquanto o ataque da Estrela Vermelha é prolífico com 2.6 gols marcados por partida. Embora seja uma aposta de risco médio, as estatísticas ofensivas justificam esta previsão.

Estrela Vermelha marcar no 1º tempo - odd pagando 1.55

A Estrela Vermelha tem 83% de aproveitamento quando abre o placar jogando fora de casa. Nos últimos jogos, o time sérvio marcou 4 gols entre os minutos 16-30 e 5 gols entre 46-60, mostrando consistência ofensiva.

O Lincoln Red Imps sofreu gols em diversos momentos da partida nos últimos confrontos, com apenas 20% dos jogos em casa sem sofrer gols. A qualidade técnica superior da Estrela Vermelha deve se impor já no primeiro tempo.

Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha - Onde Assistir Ao vivo

Infelizmente, a partida entre Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha não terá transmissão para o Brasil. O jogo está marcado para às 13:00, desta segunda-feira, no Estádio Europa Sports Complex.

Tudo o que você precisa saber de Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha:



⚽️ Confronto: Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha - Champions League

📅 Data: 22/07/25

⏰ Horário: 13:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Europa Sports Complex, Gibraltar

📺 Onde vai passar Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha: Sem transmissão



Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Os times nunca se enfrentaram anteriormente em competições oficiais, tornando este confronto inédito entre Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha.

Lincoln Red Imps x Estrela Vermelha: quem ganha? - Melhores odds

A Estrela Vermelha tem 85% de probabilidade de vencer o jogo desta segunda-feira, 22/07. Isso porque o time sérvio tem qualidade técnica muito superior e experiência consolidada em competições europeias.



Lincoln Red Imps ganha - Odd de @15.00 na Superbet

Empate - Odd de @7.20 na Superbet

Estrela Vermelha ganha - Odd de @1.17 na Superbet



As melhores odds mostram amplo favoritismo sérvio, refletindo a diferença abissal entre os elencos e a experiência internacional da Estrela Vermelha.

