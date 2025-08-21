- V
Lincoln Red Imps x Braga: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08
Lincoln Red Imps x Braga: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Lincoln Red Imps e Braga se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O jogo será às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal.
Existe um dado curioso nesse jogo é que o time português joga como visitante em seu próprio país já que Lincoln Red Imps escolheu o Estádio Algarve, em Portugal, como casa emprestada.
Lincoln Red Imps x Braga Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1: Vitória do Braga – odd pagando 1.30 na bet365
- Palpite 2: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.70 na bet365
- Palpite 3: Braga vence sem sofrer gols – odd pagando 1.90 na bet365
Vitória do Braga - odd pagando 1.30
O time português é tecnicamente superior e deve confirmar o favoritismo sem grandes dificuldades.
Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.70
A diferença entre os elencos pode resultar em um placar mais elástico a favor do Braga.
Braga vence sem sofrer gols - odd pagando 1.90
A defesa do Braga deve controlar bem o ataque do Lincoln Red Imps, aumentando as chances de vitória tranquila.
Lincoln Red Imps x Braga: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Lincoln Red Imps x Braga pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Algarve, Portugal
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Lincoln Red Imps x Braga: Escalações prováveis
Lincoln Red Imps: Nauzet García; Christian Rutjens, Ibrahim Ayew, Bernardo Lopes, Nano; Graeme Torrilla, Mandi Sosa, Boubacar Sidik Dabo, Victor Villacañas; Toni García, Tjay de Barr.
Braga: Hornicek; Paulo Oliveira, Vitor Carvalho, Bright Arrey-Mbi, Roger Fernandes; Gorby Baptiste, Diego Rodrigues, Leonardo Lelo, Pau Victor; Amine El Ouazzani, Ricardo Horta.
Lincoln Red Imps FC x SC Braga: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Lincoln Red Imps FC x SC Braga: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lincoln Red Imps FC x SC Braga: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
