Lincoln Red Imps FC
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
UEFA Europa League - World Wide
SC Braga
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Lincoln Red Imps x Braga: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Lincoln Red Imps x Braga: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Lincoln Red Imps e Braga se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O jogo será às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Algarve, em Portugal. 


Existe um dado curioso nesse jogo é que o time português joga como visitante em seu próprio país já que Lincoln Red Imps escolheu o Estádio Algarve, em Portugal, como casa emprestada.


Lincoln Red Imps x Braga Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1: Vitória do Braga – odd pagando 1.30 na bet365

  • Palpite 2: Mais de 2.5 gols – odd pagando 1.70 na bet365

  • Palpite 3: Braga vence sem sofrer gols – odd pagando 1.90 na bet365


Vitória do Braga - odd pagando 1.30


O time português é tecnicamente superior e deve confirmar o favoritismo sem grandes dificuldades.


Mais de 2.5 gols - odd pagando 1.70


A diferença entre os elencos pode resultar em um placar mais elástico a favor do Braga.


Braga vence sem sofrer gols - odd pagando 1.90


A defesa do Braga deve controlar bem o ataque do Lincoln Red Imps, aumentando as chances de vitória tranquila.


Lincoln Red Imps x Braga: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Lincoln Red Imps x Braga pela Liga Europa

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Algarve, Portugal 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Lincoln Red Imps x Braga: Escalações prováveis


Lincoln Red Imps: Nauzet García; Christian Rutjens, Ibrahim Ayew, Bernardo Lopes, Nano; Graeme Torrilla, Mandi Sosa, Boubacar Sidik Dabo, Victor Villacañas; Toni García, Tjay de Barr.


Braga: Hornicek; Paulo Oliveira, Vitor Carvalho, Bright Arrey-Mbi, Roger Fernandes; Gorby Baptiste, Diego Rodrigues, Leonardo Lelo, Pau Victor; Amine El Ouazzani, Ricardo Horta.

