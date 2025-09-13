Lille x Toulouse, Palpite; Odds 3+, 4+; Onde Assistir, Ligue 1 (14/09)

Buscando palpite para Lille x Toulouse? Então veio ao lugar certo! O confronto deste domingo (14), às 10h00, no Stade Pierre-Mauroy, promete um jogaço entre duas equipes da parte de cima da tabela que vivem um início de temporada com muitos gols.

De um lado, o Lille, na 3ª posição e invicto, chega embalado por uma goleada histórica de 7 a 1 e aposta no fator casa para vencer. Do outro, o Toulouse, em 7º, busca se recuperar da sua primeira derrota em um jogo que também teve um placar elástico.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Lille x Toulouse, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Lille x Toulouse Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Baixo Risco: Mais de 2,5 gols - Odd 1.78 na Superbet. A aposta mais segura do jogo. Ambas as equipes participaram de jogos com placares elásticos na última rodada e o retrospecto do confronto é de muitos gols.

🟡 Médio Risco: Lille vence - Odd 1.79 na Bet365. O Lille vive uma fase espetacular, joga em casa e domina o histórico do confronto, com quatro vitórias nos últimos seis jogos.

🔴 Alto Risco: Resultado Correto: Lille 3 a 1 - Odd 13.00 na Betnacional. Para quem busca um retorno altíssimo, este placar reflete a vitória do favorito em um jogo com muitos gols, cenário provável para o duelo.



Palpites Alternativos Lille x Toulouse



Ambas as Equipes Marcam: Sim - Com odd de 1.74 , é uma ótima alternativa. As duas equipes têm ataques poderosos e defesas que sofreram gols recentemente.

Lille Total de Gols: Mais de 1.5 - Com odd de 1.79, é uma aposta forte no ataque do time da casa, que marcou 11 gols nos últimos 3 jogos.



Super Palpites Lille x Toulouse



Lille vence & Mais de 3.5 gols: Esta aposta combinada une a vitória do favorito com a forte tendência de um placar com muitos gols, oferecendo um retorno muito interessante.



👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

💰 Palpites de Odds Baixas Lille x Toulouse



🟢 Mais de 2,5 gols - Odd 1.78: Os últimos jogos de ambas as equipes foram repletos de gols. O Lille vem de um 7 a 1 e um 3 a 3, enquanto o Toulouse vem de um 6 a 3. O histórico do confronto também favorece esta aposta, que se concretizou em cinco dos últimos seis duelos.



⚖️ Palpites de Odds Médias Lille x Toulouse



🟡 Lille vence - Odd 1.79: O Lille é o favorito por vários motivos: está invicto, joga em casa, vem de uma goleada histórica e tem um retrospecto muito favorável, com 4 vitórias nos últimos 6 jogos contra o Toulouse.



🚀 Palpites de Odds Altas Lille x Toulouse



🔴 Resultado Correto: Lille 3 a 1 - Odd 13.00: Este placar combina os dois cenários mais prováveis: vitória do Lille em um jogo com muitos gols. Reflete o poder de fogo do time da casa, mas também reconhece a capacidade do Toulouse de marcar seu gol de honra.



Lille x Toulouse: Onde Assistir e Ficha do Jogo



Confronto: Lille x Toulouse - Ligue 1

Data: 14/09/2025

Horário: 10h00 (horário de Brasília)

Local: Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq

Transmissão: Cazé TV



Como Lille e Toulouse Chegam Para o Confronto

O Lille chega com a moral no auge. A equipe está invicta na competição e vem de uma das maiores goleadas de sua história, um 7 a 1 fora de casa. O ataque vive uma fase espetacular, e a equipe joga em casa para se manter na briga pela liderança.

O Toulouse precisa se reerguer. Após um início perfeito com duas vitórias, a equipe sofreu uma dura goleada de 6 a 3 para o PSG. O time precisa provar que o resultado foi um ponto fora da curva e buscar um bom resultado contra mais um adversário da parte de cima da tabela.

Últimos 5 jogos do Lille:



✅ Lorient 1-7 Lille



✅ Lille 1-0 Mônaco



🟡 Brest 3-3 Lille



❌ Dortmund 3-2 Lille



✅ Lille 2-1 Reims



Aproveitamento: 73% (10 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 15 gols (média de 3,0 por jogo) Gols sofridos: 8 gols (média de 1,6 por jogo)

Últimos 5 jogos do Toulouse:



❌ Toulouse 3-6 PSG



✅ Toulouse 2-0 Brest



✅ Nice 0-1 Toulouse



🟡 Toulouse 1-1 Sevilla



❌ Nassr 2-1 Toulouse



Aproveitamento: 53% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 8 gols (média de 1,6 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)

Nossa Opinião para Lille x Toulouse

A fase do Lille é espetacular, e o time é o grande favorito. Acreditamos em uma vitória do time da casa, em mais uma partida com muitos gols, aproveitando a fragilidade defensiva que o Toulouse demonstrou na última rodada.

Prováveis Escalações Lille x Toulouse

Escalação Provável Lille: Lucas Chevalier; Tiago Santos, Leny Yoro, Alexsandro, Ismaily; Benjamin André, Nabil Bentaleb; Edon Zhegrova, Angel Gomes, Hakon Haraldsson; e Jonathan David.

Escalação Provável Toulouse: Guillaume Restes; Mikkel Desler, Logan Costa, Rasmus Nicolaisen, Gabriel Suazo; Stijn Spierings, Vincent Sierro, Cristian Cásseres Jr; Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga e Frank Magri.

Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.