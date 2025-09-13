- V
Lille x Toulouse, Palpite; Odds 3+, 4+; Onde Assistir, Ligue 1 (14/09)
Buscando palpite para Lille x Toulouse? Então veio ao lugar certo! O confronto deste domingo (14), às 10h00, no Stade Pierre-Mauroy, promete um jogaço entre duas equipes da parte de cima da tabela que vivem um início de temporada com muitos gols.
De um lado, o Lille, na 3ª posição e invicto, chega embalado por uma goleada histórica de 7 a 1 e aposta no fator casa para vencer. Do outro, o Toulouse, em 7º, busca se recuperar da sua primeira derrota em um jogo que também teve um placar elástico.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Lille x Toulouse, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.
Lille x Toulouse Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🟢 Baixo Risco: Mais de 2,5 gols - Odd 1.78 na Superbet. A aposta mais segura do jogo. Ambas as equipes participaram de jogos com placares elásticos na última rodada e o retrospecto do confronto é de muitos gols.
- 🟡 Médio Risco: Lille vence - Odd 1.79 na Bet365. O Lille vive uma fase espetacular, joga em casa e domina o histórico do confronto, com quatro vitórias nos últimos seis jogos.
- 🔴 Alto Risco: Resultado Correto: Lille 3 a 1 - Odd 13.00 na Betnacional. Para quem busca um retorno altíssimo, este placar reflete a vitória do favorito em um jogo com muitos gols, cenário provável para o duelo.
Palpites Alternativos Lille x Toulouse
- Ambas as Equipes Marcam: Sim - Com odd de 1.74, é uma ótima alternativa. As duas equipes têm ataques poderosos e defesas que sofreram gols recentemente.
- Lille Total de Gols: Mais de 1.5 - Com odd de 1.79, é uma aposta forte no ataque do time da casa, que marcou 11 gols nos últimos 3 jogos.
Super Palpites Lille x Toulouse
- Lille vence & Mais de 3.5 gols: Esta aposta combinada une a vitória do favorito com a forte tendência de um placar com muitos gols, oferecendo um retorno muito interessante.
💰 Palpites de Odds Baixas Lille x Toulouse
- 🟢 Mais de 2,5 gols - Odd 1.78: Os últimos jogos de ambas as equipes foram repletos de gols. O Lille vem de um 7 a 1 e um 3 a 3, enquanto o Toulouse vem de um 6 a 3. O histórico do confronto também favorece esta aposta, que se concretizou em cinco dos últimos seis duelos.
⚖️ Palpites de Odds Médias Lille x Toulouse
- 🟡 Lille vence - Odd 1.79: O Lille é o favorito por vários motivos: está invicto, joga em casa, vem de uma goleada histórica e tem um retrospecto muito favorável, com 4 vitórias nos últimos 6 jogos contra o Toulouse.
🚀 Palpites de Odds Altas Lille x Toulouse
- 🔴 Resultado Correto: Lille 3 a 1 - Odd 13.00: Este placar combina os dois cenários mais prováveis: vitória do Lille em um jogo com muitos gols. Reflete o poder de fogo do time da casa, mas também reconhece a capacidade do Toulouse de marcar seu gol de honra.
Lille x Toulouse: Onde Assistir e Ficha do Jogo
- Confronto: Lille x Toulouse - Ligue 1
- Data: 14/09/2025
- Horário: 10h00 (horário de Brasília)
- Local: Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq
- Transmissão: Cazé TV
Como Lille e Toulouse Chegam Para o Confronto
O Lille chega com a moral no auge. A equipe está invicta na competição e vem de uma das maiores goleadas de sua história, um 7 a 1 fora de casa. O ataque vive uma fase espetacular, e a equipe joga em casa para se manter na briga pela liderança.
O Toulouse precisa se reerguer. Após um início perfeito com duas vitórias, a equipe sofreu uma dura goleada de 6 a 3 para o PSG. O time precisa provar que o resultado foi um ponto fora da curva e buscar um bom resultado contra mais um adversário da parte de cima da tabela.
Últimos 5 jogos do Lille:
- ✅ Lorient 1-7 Lille
- ✅ Lille 1-0 Mônaco
- 🟡 Brest 3-3 Lille
- ❌ Dortmund 3-2 Lille
- ✅ Lille 2-1 Reims
Aproveitamento: 73% (10 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 15 gols (média de 3,0 por jogo) Gols sofridos: 8 gols (média de 1,6 por jogo)
Últimos 5 jogos do Toulouse:
- ❌ Toulouse 3-6 PSG
- ✅ Toulouse 2-0 Brest
- ✅ Nice 0-1 Toulouse
- 🟡 Toulouse 1-1 Sevilla
- ❌ Nassr 2-1 Toulouse
Aproveitamento: 53% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 8 gols (média de 1,6 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)
Nossa Opinião para Lille x Toulouse
A fase do Lille é espetacular, e o time é o grande favorito. Acreditamos em uma vitória do time da casa, em mais uma partida com muitos gols, aproveitando a fragilidade defensiva que o Toulouse demonstrou na última rodada.
Prováveis Escalações Lille x Toulouse
Escalação Provável Lille: Lucas Chevalier; Tiago Santos, Leny Yoro, Alexsandro, Ismaily; Benjamin André, Nabil Bentaleb; Edon Zhegrova, Angel Gomes, Hakon Haraldsson; e Jonathan David.
Escalação Provável Toulouse: Guillaume Restes; Mikkel Desler, Logan Costa, Rasmus Nicolaisen, Gabriel Suazo; Stijn Spierings, Vincent Sierro, Cristian Cásseres Jr; Zakaria Aboukhlal, Thijs Dallinga e Frank Magri.
Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.
Lille x Toulouse: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Lille x Toulouse: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lille x Toulouse: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
