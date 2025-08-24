- V
Lille x Mônaco: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (24/08)
Lille x Mônaco: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 24/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O confronto é um dos mais aguardados da rodada e reúne duas das equipes mais fortes do campeonato. O Lille, em 9º lugar, busca sua primeira vitória após um empate movimentado na estreia. Já o Mônaco, líder da competição, quer manter os 100% de aproveitamento e se firmar na ponta da tabela.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Lille x Mônaco Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Lille ou Empate (1X), odd pagando 1.54 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.67 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.57 na Betnacional
Para as apostas em Lille x Mônaco, indicamos esses três palpites com base no excelente retrospecto do Lille em casa e no perfil ofensivo de ambas as equipes.
🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Lille ou Empate (1X), odd pagando 1.54
Embora o Mônaco seja o leve favorito nas odds, o histórico do confronto favorece o Lille. O time da casa perdeu somente um dos últimos seis jogos contra o Mônaco e costuma ser muito forte em seu estádio.
A aposta de que o Lille não será derrotado em casa é a mais segura e condizente com o retrospecto.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.67
Este jogo tem todos os ingredientes para ter muitos gols. Ambas as equipes estrearam na Ligue 1 com placares altos: o Lille empatou por 3 a 3 e o Mônaco venceu por 3 a 1. Com dois dos ataques mais poderosos da França em campo, a tendência é de uma partida aberta e com várias bolas na rede.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.57
Seguindo a mesma lógica do palpite anterior, é muito provável que ambas as equipes marquem.
Tanto Lille quanto Mônaco mostraram grande capacidade ofensiva na primeira rodada, mas também sofreram gols, indicando que suas defesas ainda não estão perfeitamente ajustadas. A odd de 1.57 para que os dois times marquem tem muito valor.
Lille x Mônaco: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Lille x Mônaco ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 15h45, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Lille x Mônaco - Ligue 1
- 📅 Data: 24/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Lille x Mônaco: Últimos 5 jogos entre os times
- 22/02/2025 - Lille 2-1 Mônaco
- 18/10/2024 - Mônaco 0-0 Lille
- 24/04/2024 - Mônaco 1-0 Lille
- 29/10/2023 - Lille 2-0 Mônaco
- 14/05/2023 - Mônaco 0-0 Lille
Lille x Mônaco: Quem Ganha? Melhores Odds
O Mônaco é o leve favorito para a partida, com 42,7% de probabilidade de vitória. O Lille tem 35,1% de chances de vencer em casa, enquanto o empate está cotado em 28,2%.
- 🏆 Lille vence, odd 2.85 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.55 na Superbet
- 👀 Mônaco vence, odd 2.34 na F12.bet
Lille x Monaco: Palpite do Dia
Lille x Monaco: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lille x Monaco: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
