Lille x Dortmund Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Liga dos Campeões - 12/03

Serhou Guirassy com +0.5 chutes no alvo

Jonathan David com +0.5 chutes no alvo

Ambos os times marcam

O palpite é interessante porque os dois jogadores são os principais finalizadores de Dortmund e Lille. Guirassy deu pelo menos 1 chute no alvo em todos os jogos da Champions até aqui (exceto no jogo de ida contra o Lille) e Jonathan David tem o mesmo desempenho.

Além disso, o Lille é um dos times com mais apostas “Ambas Equipes Marcam” vencedoras na Champions. Em todos os seus jogos, os dois times marcaram gols, com exceção da primeira rodada, contra o Real Madrid.

Prognóstico Lille x Borussia Dortmund

O equilíbrio reina em qualquer prognóstico de Lille x Borussia Dortmund, inclusive com as casas de apostas. As principais bets do mercado dão chances iguais para os dois times vencerem: 36% para cada, com 28% de probabilidade de um empate.