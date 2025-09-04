Assine UOL
Liechtenstein
World Cup - Qualification Europe
Rheinpark Stadion
Belgium
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
Liechtenstein x Bélgica: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Liechtenstein x Bélgica: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo J das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.


A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Rheinpark Stadion, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+.


A seleção de Liechtenstein, lanterna do grupo com 0 pontos, recebe a poderosa Bélgica, que ocupa a 3ª posição com 4 pontos e busca uma vitória convincente para subir na tabela e melhorar seu saldo de gols.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Liechtenstein x Bélgica Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 4.5, odd pagando 1.60 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.22 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Bélgica 4 a 0, odd pagando 4.70 na Betnacional


Para as apostas em Liechtenstein x Bélgica, indicamos esses três palpites com base na enorme superioridade da seleção belga.


🔥 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 4.5, odd pagando 1.60


A odd para a vitória da Bélgica (1.01) não tem valor. A melhor abordagem é o mercado de gols. A Bélgica possui um ataque de classe mundial e enfrenta uma das defesas mais frágeis da Europa.


Liechtenstein sofreu goleadas de 4 a 0 e 3 a 0 em seus últimos jogos. A expectativa é de uma goleada belga com pelo menos cinco gols na partida.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.22


É extremamente improvável que a seleção de Liechtenstein consiga marcar um gol na Bélgica.


A equipe da casa não balançou as redes em seus últimos quatro jogos e enfrenta uma das melhores defesas do mundo. A aposta de que apenas a Bélgica marcará gols no jogo é uma das mais seguras do dia.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Bélgica 4 a 0, odd pagando 4.70


Para quem busca uma aposta de alto valor, o placar de 4 a 0 para a Bélgica é uma excelente opção. Este é um dos resultados mais prováveis segundo as casas de apostas e reflete um domínio total, com uma goleada e sem sofrer gols.


É um placar que se alinha perfeitamente com a disparidade técnica entre as duas seleções.


Liechtenstein x Bélgica: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Liechtenstein x Bélgica ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Liechtenstein x Bélgica - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 04/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Rheinpark Stadion, Vaduz

  • 📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+


Liechtenstein x Bélgica: Últimos jogos entre os times


Não existem confrontos diretos entre as duas equipes nos últimos três anos.


Liechtenstein x Bélgica: Quem Ganha? Melhores Odds


A Bélgica é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 99%. A seleção da casa, Liechtenstein, é a grande zebra com apenas 3,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 5,6%.



  • 🏆 Liechtenstein vence, odd 30.00 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 18.00 na Superbet

  • 👀 Bélgica vence, odd 1.01 na F12.bet

Liechtenstein x Belgium: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Liechtenstein x Belgium: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Belgium
0 - 0
Liechtenstein

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

