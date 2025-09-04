Liechtenstein x Bélgica: Palpite, Onde Assistir, Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Liechtenstein x Bélgica: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 04/09, pela 5ª rodada do Grupo J das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Rheinpark Stadion, com transmissão ao vivo pelo SporTV, ESPN e Disney+.

A seleção de Liechtenstein, lanterna do grupo com 0 pontos, recebe a poderosa Bélgica, que ocupa a 3ª posição com 4 pontos e busca uma vitória convincente para subir na tabela e melhorar seu saldo de gols.

Liechtenstein x Bélgica Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 4.5, odd pagando 1.60 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.22 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Bélgica 4 a 0, odd pagando 4.70 na Betnacional



Para as apostas em Liechtenstein x Bélgica, indicamos esses três palpites com base na enorme superioridade da seleção belga.

🔥 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 4.5, odd pagando 1.60

A odd para a vitória da Bélgica (1.01) não tem valor. A melhor abordagem é o mercado de gols. A Bélgica possui um ataque de classe mundial e enfrenta uma das defesas mais frágeis da Europa.

Liechtenstein sofreu goleadas de 4 a 0 e 3 a 0 em seus últimos jogos. A expectativa é de uma goleada belga com pelo menos cinco gols na partida.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.22

É extremamente improvável que a seleção de Liechtenstein consiga marcar um gol na Bélgica.

A equipe da casa não balançou as redes em seus últimos quatro jogos e enfrenta uma das melhores defesas do mundo. A aposta de que apenas a Bélgica marcará gols no jogo é uma das mais seguras do dia.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: Bélgica 4 a 0, odd pagando 4.70

Para quem busca uma aposta de alto valor, o placar de 4 a 0 para a Bélgica é uma excelente opção. Este é um dos resultados mais prováveis segundo as casas de apostas e reflete um domínio total, com uma goleada e sem sofrer gols.

É um placar que se alinha perfeitamente com a disparidade técnica entre as duas seleções.

Liechtenstein x Bélgica: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Liechtenstein x Bélgica ao vivo no SporTV, na ESPN e no Disney+. O jogo começa às 15h45, nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Liechtenstein x Bélgica - Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

📅 Data: 04/09/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Rheinpark Stadion, Vaduz

📺 Onde vai passar: SporTV, ESPN e Disney+



Liechtenstein x Bélgica: Últimos jogos entre os times

Não existem confrontos diretos entre as duas equipes nos últimos três anos.

Liechtenstein x Bélgica: Quem Ganha? Melhores Odds

A Bélgica é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade esmagadora de 99%. A seleção da casa, Liechtenstein, é a grande zebra com apenas 3,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 5,6%.