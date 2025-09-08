Assine UOL
Libya
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Eswatini
Líbia x eSwatini: Palpite Odds Altas +4, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Líbia x eSwatini: veja o palpite odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Benghazi International Stadium, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.


A Líbia, em 3º lugar no grupo, precisa da vitória para se manter na briga por uma vaga na próxima fase da competição. O adversário é o eSwatini, lanterna do grupo, que ainda não venceu e joga apenas para cumprir tabela.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Líbia x eSwatini Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Líbia vence, odd pagando 1.38 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.40 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Líbia 2 a 0, odd pagando 4.30 na Betnacional


Para as apostas em Líbia x eSwatini, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica e de motivação entre as duas seleções.


🔥 Palpite 1. Líbia vence, odd pagando 1.38


A Líbia é a grande favorita para vencer. A equipe joga em casa, tem um time muito superior e precisa desesperadamente dos três pontos para continuar sonhando com a classificação.


Além disso, já venceu o confronto direto contra o eSwatini fora de casa. A vitória da Líbia é o resultado mais lógico e esperado.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.40


A seleção de eSwatini tem um dos piores ataques da competição, falhando em marcar gols em 71% de seus últimos jogos.


Contra uma equipe da Líbia motivada e que precisa de um resultado seguro, é muito improvável que os visitantes consigam balançar as redes. A aposta de que apenas um ou nenhum time marca tem grande chance de acontecer.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Líbia 2 a 0, odd pagando 4.30


Para quem busca uma aposta de valor, o placar de 2 a 0 para a Líbia é uma excelente opção.


Este é o resultado favorito nas casas de apostas e reflete um domínio completo do time da casa, que deve vencer com tranquilidade e sem sofrer gols, garantindo um resultado importante na luta pela classificação.


Líbia x eSwatini: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Líbia x eSwatini ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 16h00, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Líbia x eSwatini - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

  • 📅 Data: 08/09/2025

  • Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Benghazi International Stadium, Benghazi

  • 📺 Onde vai passar: FIFA+


Líbia x eSwatini: Último jogo entre os times



  • 17/11/2023 - eSwatini 0-1 Líbia


Líbia x eSwatini: Quem Ganha? Melhores Odds


A Líbia é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade de 72,5%. A seleção de eSwatini é a grande zebra com apenas 11,4% de chances, enquanto o empate está cotado em 26%.



  • 🏆 Líbia vence, odd 1.38 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.85 na Superbet

  • 👀 eSwatini vence, odd 8.80 na F12.bet


 

Libya x Eswatini: Palpite do Dia

Libya x Eswatini: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Libya x Eswatini: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Eswatini
0 - 1
Libya

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Libya
Empate
Eswatini

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

