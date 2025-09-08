- V
Líbia x eSwatini: Palpite Odds Altas +4, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)
Líbia x eSwatini: veja o palpite odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Benghazi International Stadium, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.
A Líbia, em 3º lugar no grupo, precisa da vitória para se manter na briga por uma vaga na próxima fase da competição. O adversário é o eSwatini, lanterna do grupo, que ainda não venceu e joga apenas para cumprir tabela.
Líbia x eSwatini Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Líbia vence, odd pagando 1.38 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.40 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Líbia 2 a 0, odd pagando 4.30 na Betnacional
Para as apostas em Líbia x eSwatini, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica e de motivação entre as duas seleções.
🔥 Palpite 1. Líbia vence, odd pagando 1.38
A Líbia é a grande favorita para vencer. A equipe joga em casa, tem um time muito superior e precisa desesperadamente dos três pontos para continuar sonhando com a classificação.
Além disso, já venceu o confronto direto contra o eSwatini fora de casa. A vitória da Líbia é o resultado mais lógico e esperado.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.40
A seleção de eSwatini tem um dos piores ataques da competição, falhando em marcar gols em 71% de seus últimos jogos.
Contra uma equipe da Líbia motivada e que precisa de um resultado seguro, é muito improvável que os visitantes consigam balançar as redes. A aposta de que apenas um ou nenhum time marca tem grande chance de acontecer.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Líbia 2 a 0, odd pagando 4.30
Para quem busca uma aposta de valor, o placar de 2 a 0 para a Líbia é uma excelente opção.
Este é o resultado favorito nas casas de apostas e reflete um domínio completo do time da casa, que deve vencer com tranquilidade e sem sofrer gols, garantindo um resultado importante na luta pela classificação.
Líbia x eSwatini: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Líbia x eSwatini ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 16h00, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Líbia x eSwatini - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
- 📅 Data: 08/09/2025
- ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Benghazi International Stadium, Benghazi
- 📺 Onde vai passar: FIFA+
Líbia x eSwatini: Último jogo entre os times
- 17/11/2023 - eSwatini 0-1 Líbia
Líbia x eSwatini: Quem Ganha? Melhores Odds
A Líbia é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade de 72,5%. A seleção de eSwatini é a grande zebra com apenas 11,4% de chances, enquanto o empate está cotado em 26%.
- 🏆 Líbia vence, odd 1.38 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.85 na Superbet
- 👀 eSwatini vence, odd 8.80 na F12.bet
Libya x Eswatini: Palpite do Dia
Libya x Eswatini: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Libya x Eswatini: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.