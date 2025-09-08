Líbia x eSwatini: Palpite Odds Altas +4, Onde Assistir, Eliminatórias da Copa (08/09)

Líbia x eSwatini: veja o palpite odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 08/09, pela 8ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Benghazi International Stadium, com transmissão ao vivo pelo FIFA+.

A Líbia, em 3º lugar no grupo, precisa da vitória para se manter na briga por uma vaga na próxima fase da competição. O adversário é o eSwatini, lanterna do grupo, que ainda não venceu e joga apenas para cumprir tabela.

Líbia x eSwatini Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Líbia vence, odd pagando 1.38 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.40 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Líbia 2 a 0, odd pagando 4.30 na Betnacional



Para as apostas em Líbia x eSwatini, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica e de motivação entre as duas seleções.

🔥 Palpite 1. Líbia vence, odd pagando 1.38

A Líbia é a grande favorita para vencer. A equipe joga em casa, tem um time muito superior e precisa desesperadamente dos três pontos para continuar sonhando com a classificação.

Além disso, já venceu o confronto direto contra o eSwatini fora de casa. A vitória da Líbia é o resultado mais lógico e esperado.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.40

A seleção de eSwatini tem um dos piores ataques da competição, falhando em marcar gols em 71% de seus últimos jogos.

Contra uma equipe da Líbia motivada e que precisa de um resultado seguro, é muito improvável que os visitantes consigam balançar as redes. A aposta de que apenas um ou nenhum time marca tem grande chance de acontecer.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: Líbia 2 a 0, odd pagando 4.30

Para quem busca uma aposta de valor, o placar de 2 a 0 para a Líbia é uma excelente opção.

Este é o resultado favorito nas casas de apostas e reflete um domínio completo do time da casa, que deve vencer com tranquilidade e sem sofrer gols, garantindo um resultado importante na luta pela classificação.

Líbia x eSwatini: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Líbia x eSwatini ao vivo no FIFA+. O jogo começa às 16h00, nesta segunda-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Líbia x eSwatini - Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

📅 Data: 08/09/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Benghazi International Stadium, Benghazi

📺 Onde vai passar: FIFA+



Líbia x eSwatini: Último jogo entre os times



17/11/2023 - eSwatini 0-1 Líbia



Líbia x eSwatini: Quem Ganha? Melhores Odds

A Líbia é a favorita absoluta para vencer a partida, com uma probabilidade de 72,5%. A seleção de eSwatini é a grande zebra com apenas 11,4% de chances, enquanto o empate está cotado em 26%.