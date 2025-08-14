- V
Libertad x River Plate: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Libertadores 2025 (14/08)
Libertad e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A bola rola às 21h30 no La Huerta Stadium, em Assunção, e a transmissão ao vivo será pelo Paramount+.
O Libertad chega embalado por bons resultados recentes no campeonato paraguaio, enquanto o River Plate mantém uma média alta de gols na temporada. O cenário promete equilíbrio, mas com necessidade de vitória larga para ambos visando a vaga nas quartas.
Libertad x River Plate Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- Palpite 1. Mais de 1,5 gols - odd pagando 1.48 na Bet365
- Palpite 2. Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 2.20 na Superbet
- Palpite 3. River Plate vence - odd pagando 1.96 na Betnacional
Para este confronto, indicamos três palpites baseados no desempenho recente das equipes na Libertadores e em suas respectivas ligas nacionais.
Palpite 1. Mais de 1,5 gols - odd pagando 1.48
O River Plate soma média de 2,17 gols por jogo nos últimos 10, enquanto o Libertad marca, em média, 1 gol por partida. Além disso, o time argentino teve mais de 1,5 gols em metade de seus últimos jogos na competição.
O Libertad vem de sequência de quatro jogos com pelo menos dois gols no total. Considerando que o jogo é mata-mata que ambos precisam construir vantagem, a tendência é de um placar movimentado.
Palpite 2. Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 2.20
Mesmo com defesas consistentes, os dois lados apresentam fragilidades contra ataques rápidos. O Libertad marcou em 67% dos jogos como mandante na Libertadores, enquanto o River marcou em todos os últimos cinco compromissos fora de casa.
Historicamente, o River costuma balançar as redes mesmo atuando no Paraguai, mas também concede espaços que podem ser aproveitados pelo time da casa. Isso reforça o cenário para ambos marcarem.
Palpite 3. River Plate vence - odd pagando 1.96
O River venceu os dois últimos confrontos contra o Libertad, marcando 4 gols e sofrendo apenas 1. A equipe tem 67% de aproveitamento quando abre o placar como visitante e vem de uma média de 2 gols marcados por jogo fora na Libertadores.
O Libertad, apesar do fator casa, teve dificuldades contra equipes mais ofensivas. Com isso, o River aparece como favorito para levar vantagem no jogo de ida.
Libertad x River Plate: Últimos 5 jogos entre os times
- 14/05/2024 - River Plate 2-0 Libertad (Libertadores 2024)
- 24/04/2024 - Libertad 1-2 River Plate (Libertadores 2024)
Últimas notícias do Libertad
O Libertad chega motivado por quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos. A equipe aposta no bom desempenho recente de seus atacantes para surpreender o River. O técnico deve manter a base que vem atuando no campeonato local.
Libertad: últimos 5 jogos
- 🟡 Libertad 1-1 Deportivo Recoleta
- ✅ Sportivo Ameliano 0-4 Libertad
- ✅ Libertad 3-1 Tembetary
- ✅ Trinidense 0-2 Libertad
- ❌ Libertad 0-1 Nacional
Últimas notícias do River Plate
O River vem de cinco partidas sem perder, com três vitórias e dois empates. A equipe argentina conta com ataque veloz e alta efetividade na finalização. O técnico deve repetir a escalação que atuou na última rodada da Superliga.
River Plate: últimos 5 jogos
- 🟡 Independiente 0-0 River Plate
- ✅ SM Tucumán 0-3 River Plate
- 🟡 River Plate 0-0 San Lorenzo
- ✅ Instituto 0-4 River Plate
- ✅ River Plate 3-1 Platense
Libertad x River Plate: Quem ganha? Melhores odds
O River tem cerca de 51% de probabilidade de vitória nesta quinta-feira, enquanto o Libertad tem 23% e o empate fica em 31%.
- River Plate vence - odd 1.96 na Betnacional
- Empate - odd 3.25 na Betnacional
- Libertad vence - odd 4.30 na Betnacional
Libertad x River Plate: Onde assistir ao vivo
Você pode assistir ao jogo ao vivo pelo Paramount+. A partida começa às 21h30 desta quinta-feira (14/08), no La Huerta Stadium, em Assunção.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽ Confronto: Libertad x River Plate - Libertadores 2025
- 📅 Data: 14/08/2025
- ⏰ Horário: 21h30 (Brasília)
- 🏟️ Local: La Huerta Stadium, Assunção
- 📺 Onde vai passar: Paramount+
Libertad Asuncion x River Plate: Palpite do Dia
Libertad Asuncion x River Plate: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Libertad Asuncion x River Plate: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
