Assine UOL
Libertad Asuncion
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
CONMEBOL Libertadores - World Wide
Estadio Tigo La Huerta
River Plate
  • E
  • V
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.33
x
3.3
2
1.91
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.22
x
3.35
2
1.94
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.25
x
3.3
2
1.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.1
x
3.2
2
1.91
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
4.2
x
3.35
2
1.95
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 17:27

Libertad x River Plate: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Libertadores 2025 (14/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Libertad e River Plate se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A bola rola às 21h30 no La Huerta Stadium, em Assunção, e a transmissão ao vivo será pelo Paramount+.


O Libertad chega embalado por bons resultados recentes no campeonato paraguaio, enquanto o River Plate mantém uma média alta de gols na temporada. O cenário promete equilíbrio, mas com necessidade de vitória larga para ambos visando a vaga nas quartas.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Libertad x River Plate Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • Palpite 1. Mais de 1,5 gols - odd pagando 1.48 na Bet365

  • Palpite 2. Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 2.20 na Superbet

  • Palpite 3. River Plate vence - odd pagando 1.96 na Betnacional


Para este confronto, indicamos três palpites baseados no desempenho recente das equipes na Libertadores e em suas respectivas ligas nacionais.


Palpite 1. Mais de 1,5 gols - odd pagando 1.48


O River Plate soma média de 2,17 gols por jogo nos últimos 10, enquanto o Libertad marca, em média, 1 gol por partida. Além disso, o time argentino teve mais de 1,5 gols em metade de seus últimos jogos na competição.


O Libertad vem de sequência de quatro jogos com pelo menos dois gols no total. Considerando que o jogo é mata-mata que ambos precisam construir vantagem, a tendência é de um placar movimentado.


Palpite 2. Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 2.20


Mesmo com defesas consistentes, os dois lados apresentam fragilidades contra ataques rápidos. O Libertad marcou em 67% dos jogos como mandante na Libertadores, enquanto o River marcou em todos os últimos cinco compromissos fora de casa.


Historicamente, o River costuma balançar as redes mesmo atuando no Paraguai, mas também concede espaços que podem ser aproveitados pelo time da casa. Isso reforça o cenário para ambos marcarem.


Palpite 3. River Plate vence - odd pagando 1.96


O River venceu os dois últimos confrontos contra o Libertad, marcando 4 gols e sofrendo apenas 1. A equipe tem 67% de aproveitamento quando abre o placar como visitante e vem de uma média de 2 gols marcados por jogo fora na Libertadores.


O Libertad, apesar do fator casa, teve dificuldades contra equipes mais ofensivas. Com isso, o River aparece como favorito para levar vantagem no jogo de ida.


Libertad x River Plate: Últimos 5 jogos entre os times



  • 14/05/2024 - River Plate 2-0 Libertad (Libertadores 2024)

  • 24/04/2024 - Libertad 1-2 River Plate (Libertadores 2024)


Últimas notícias do Libertad


O Libertad chega motivado por quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos. A equipe aposta no bom desempenho recente de seus atacantes para surpreender o River. O técnico deve manter a base que vem atuando no campeonato local.


Libertad: últimos 5 jogos



  • 🟡 Libertad 1-1 Deportivo Recoleta

  • ✅ Sportivo Ameliano 0-4 Libertad

  • ✅ Libertad 3-1 Tembetary

  • ✅ Trinidense 0-2 Libertad

  • ❌ Libertad 0-1 Nacional


Últimas notícias do River Plate


O River vem de cinco partidas sem perder, com três vitórias e dois empates. A equipe argentina conta com ataque veloz e alta efetividade na finalização. O técnico deve repetir a escalação que atuou na última rodada da Superliga.


River Plate: últimos 5 jogos



  • 🟡 Independiente 0-0 River Plate

  • ✅ SM Tucumán 0-3 River Plate

  • 🟡 River Plate 0-0 San Lorenzo

  • ✅ Instituto 0-4 River Plate

  • ✅ River Plate 3-1 Platense


Libertad x River Plate: Quem ganha? Melhores odds


O River tem cerca de 51% de probabilidade de vitória nesta quinta-feira, enquanto o Libertad tem 23% e o empate fica em 31%.



  • River Plate vence - odd 1.96 na Betnacional

  • Empate - odd 3.25 na Betnacional

  • Libertad vence - odd 4.30 na Betnacional


Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las a seu favor.


Libertad x River Plate: Onde assistir ao vivo


Você pode assistir ao jogo ao vivo pelo Paramount+. A partida começa às 21h30 desta quinta-feira (14/08), no La Huerta Stadium, em Assunção.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽ Confronto: Libertad x River Plate - Libertadores 2025

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • ⏰ Horário: 21h30 (Brasília)

  • 🏟️ Local: La Huerta Stadium, Assunção

  • 📺 Onde vai passar: Paramount+

Ver mais Ver menos

Libertad Asuncion x River Plate: Palpite do Dia

River Plate Vence
Superbet logo
1.95
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
CF Montreal - DC United
1
2
Brondby - Vikingur Reykjavik
1
1.22
São Bernardo - Figueirense
1
1.61
Múltipla
3.93
x
Aposta
20
=
Ganhos
78.57
Apostar agora

Libertad Asuncion x River Plate: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Libertad Asuncion x River Plate: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 CONMEBOL Libertadores
River Plate
0 - 0
Libertad Asuncion
2024 CONMEBOL Libertadores
River Plate
2 - 0
Libertad Asuncion
2024 CONMEBOL Libertadores
Libertad Asuncion
1 - 2
River Plate

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Libertad Asuncion
Empate
River Plate

Jogo Responsável: Apostas esportivas devem ser vistas como entretenimento. Estabeleça limites, jogue com responsabilidade e nunca utilize dinheiro que não possa perder. Saiba mais em Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Racing Club
  • D
  • E
  • V
  • D
  • V
-
Tigre
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D

Racing Club Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shakhtar Donetsk
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Panathinaikos
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D

Panathinaikos Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Granada CF
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Deportivo La Coruna
  • V
  • V
  • E
  • V
  • V

Granada CF Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tottenham
  • D
  • D
  • E
  • V
  • E
-
Burnley
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Tottenham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Tondela
  • D
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Famalicao
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V

Famalicao Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Villarreal
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Oviedo
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V

Villarreal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Santa Clara
  • D
  • V
  • V
  • D
  • E
-
Larne
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E

Santa Clara Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cruz Azul
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Santos Laguna
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

Cruz Azul Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites