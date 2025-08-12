- V
Leyton Orient x Wycombe: Palpite Odds Altas +8, +21, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08
Leyton Orient x Wycombe: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Brisbane Road, em Londres, e não terá transmissão oficial para o Brasil.
As duas equipes se enfrentam por uma competição eliminatória, e o histórico de confrontos diretos é equilibrado nos últimos três anos, com duas vitórias para o Wycombe, uma para o Leyton e um empate. O Leyton Orient chega em melhor fase, com uma vitória recente, enquanto o Wycombe vem de duas derrotas seguidas.
Leyton Orient x Wycombe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Wycombe Wanderers para vencer - odd 2.60
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.82
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 2.06
Analisando os dados, o Wycombe é o favorito nas odds, apesar de vir de duas derrotas seguidas. Ambas as equipes têm uma média de 50% de jogos com mais de 2.5 gols, o que torna os palpites de que as duas equipes marcam e de que o jogo terá mais de 2.5 gols boas opções, já que as odds são de 1.82 e 2.06, respectivamente.
Palpites Alternativos Leyton Orient x Wycombe
- 🎯 Palpite: Primeiro Gol: Leyton Orient - odd 2.05
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Leyton Orient - odd 1.90
- 🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Empate E Sim - odd 4.14
Para palpites alternativos, a aposta de Primeiro Gol no Leyton Orient é uma boa pedida, já que a equipe abriu o placar em 75% dos jogos em casa. O Empate Anula Aposta no Leyton Orient (odd 1.90) é uma aposta com bom valor para o time da casa, que está em uma fase melhor. Já a aposta combinada de Empate E Sim traz uma odd alta de 4.14 e é uma opção para um jogo que pode ser bastante equilibrado.
💰 Leyton Orient x Wycombe: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Leyton Orient Ou Wycombe Wanderers - odd 1.31
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.34
- 🟡 Palpite: Wycombe Wanderers marca mais de 0.5 gols - odd 1.33
⚖️ Leyton Orient x Wycombe: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Leyton Orient para vencer - odd 2.70
- 🟢 Palpite: Wycombe Wanderers vence e não sofre gols (sim) - odd 4.19
- 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Wycombe Wanderers / Wycombe Wanderers - odd 4.21
🚀 Leyton Orient x Wycombe: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 8.26
- 🟢 Palpite: Placar exato 1 a 0 para o Leyton Orient - odd 7.66
- 🟡 Palpite: Placar exato 1 a 3 para o Wycombe - odd 21.90
Leyton Orient x Wycombe: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Este confronto da Copa da Liga é um jogo de mata-mata, onde o vencedor segue para a próxima fase e o perdedor é eliminado. Caso a partida termine empatada no tempo normal, a decisão irá direto para os pênaltis. O histórico recente dos times mostra que o Wycombe teve o melhor desempenho, mas o Leyton Orient venceu o último confronto direto.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Leyton Orient x Wycombe Wanderers - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Brisbane Road, em Londres
- 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial para o Brasil
Como Leyton Orient e Wycombe Chegam Para o Confronto
O Leyton Orient chega para o jogo em um bom momento, com uma vitória recente e sem perder há um jogo. O time tem uma média de 1.7 gols marcados e 1.3 gols sofridos por partida, com 50% de seus jogos com mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Leyton abriu o placar em 75% dos jogos e venceu no final em 67% dessas ocasiões.
O Wycombe Wanderers, por outro lado, vem de duas derrotas consecutivas e não vence há dez jogos. A equipe tem uma média de apenas 0.6 gols marcados por jogo e sofreu 1.7 gols por partida. Fora de casa, o Wycombe abriu o placar em apenas 17% dos jogos, mas quando o fez, venceu o primeiro tempo em 100% das vezes, mas não conseguiu vencer no final em nenhuma das ocasiões.
Leyton Orient x Wycombe: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Leyton Orient x Wycombe: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Leyton Orient x Wycombe: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se de que a aposta esportiva é uma forma de lazer e entretenimento, e não deve ser considerada uma fonte de renda. É essencial que você jogue com responsabilidade, definindo limites claros de tempo e dinheiro. Para uma experiência segura, evite apostar valores que podem comprometer seu orçamento. Se sentir que o jogo está fugindo do seu controle, procure ajuda profissional. Para mais informações, acesse o nosso guia de Jogo Responsável.
