Leyton Orient x Stevenage Palpite – Onde Assistir, Horário e Escalações – 27/03

A quinta-feira será de bola rolando na Inglaterra com duelo pela terceira divisão: Leyton Orient x Stevenage, às 17h (de Brasília), no Matchroom Stadium. O UOL Apostas preparou os melhores palpites Leyton Orient x Stevenage para você fazer suas entradas com base nos números mais recentes da League One.

As equipes vivem momentos opostos. O Leyton tenta voltar a vencer após sequência pesada contra adversários do topo da tabela. Já o Stevenage, embora com campanha instável, se mantém competitivo e dificulta a vida dos mandantes. Vale muito para a parte intermediária da classificação — e promete ser equilibrado.