Levski Sofia x Sabah: Palpite, Odds e Onde Assistir Liga Conferência

Levski Sofia e Sabah se enfrentam nesta quinta-feira, 07 de agosto, na partida de ida da pré-eliminatória da Liga Conferência. O confronto acontece às 15h (horário de Brasília) no Estádio Georgi Asparuhov, na Bulgaria. A partida não tem transmissão confirmada para o Brasil.

Confira os melhores palpites para Levski Sofia x Sabah, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Palpites de Levski Sofia x Sabah: Nossas 3 Melhores Dicas

Considerando o desempenho recente das equipes e o fator casa a favor do Levski Sofia, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto de ida da Liga Conferência.



Resultado Final: Levski Sofia - Odd de 1.84 na Stake



Total de Gols - Abaixo de 1.5 - Odd de 2.75 na Novibet



Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd de 1.63 na Superbet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpites Alternativos Levski Sofia x Sabah

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Levski Sofia x Sabah. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o resultado do primeiro tempo e o número de escanteios, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



Handicap Asiático: Levski Sofia -0.5 - Odd de 2.00 na Novibet



Levski Sofia vence e Ambas Marcam: Não - Odd de 2.80 na Novibet



Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 2.05 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Levski Sofia x Sabah

Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes para oferecer opções seguras.



Dupla Chance: Levski Sofia ou Empate - Odd de 1.22 na Esportes da Sorte



Levski Sofia marca a qualquer momento - Odd de 1.30 na Betnacional



Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.37 na Novibet



Palpites de Odds Médias Levski Sofia x Sabah

Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.



Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Levski Sofia/Levski Sofia - Odd de 2.90 na Superbet



Levski Sofia vence e total de gols abaixo de 2.5 - Odd de 4.00 na Novibet



Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 4.70 na Stake



Palpites de Odds Altas Levski Sofia x Sabah

Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, entre 5.00 e 12.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.



Sabah Marcarm em Ambos os Tempos - Sim - Odd de 6.00 na Novibet



Total de Gols Contra - Mais de 0.5 - Odd de 11.00 na Superbet



Resultado Exato - 3x2 - Odd de 39.59 na Esportes da Sorte



Informações do Jogo: Levski Sofia x Sabah: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Levski Sofia x Sabah - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Levski Sofia x Sabah - Liga Conferência (pré-eliminatória)

Data: 07/08/2025

07/08/2025

Horário: 15h (horário de Brasília)

15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Georgi Asparuhov, Sófia (Bulgária)

Estádio Georgi Asparuhov, Sófia (Bulgária)

Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil



Como Levski Sofia e Sabah Chegam Para o Confronto

O Levski Sofia, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe búlgara é conhecida por sua força e busca impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar. O time deve pressionar a defesa adversária e usar a qualidade técnica de seus jogadores para criar as principais chances de gol ao longo da partida.

O Sabah, por sua vez, enfrenta um adversário mais forte e jogará fora de casa. A equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, focando em uma defesa sólida para conter o ímpeto ofensivo do Levski Sofia. Um bom resultado para o Sabah seria um empate ou uma derrota por placar mínimo, o que lhes daria chances de reverter o placar no jogo de volta em casa.

* Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.