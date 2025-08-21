- E
Levski Sofia x AZ Alkmaar: Palpite, Odds + 9 e Onde Assistir Liga Conferência (21/08)
Confira palpite para Levski Sofia x AZ Alkmaar, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Levski Sofia e AZ Alkmaar se enfrentam pela pré-eliminatória da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 21 de agosto, às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Vasil Levski. Levski Sofia x AZ Alkmaar terá transmissão ao vivo com vídeo e de graça da Novibet e Superbet.
Palpites de Levski Sofia x AZ Alkmaar: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26, analisamos o desempenho de Levski Sofia e AZ Alkmaar para trazer as melhores dicas de apostas. O AZ Alkmaar tem um ataque mais forte (3.0 gols marcados) e uma defesa mais sólida (1.0 gol sofrido) que o Levski Sofia (1.5 gols marcados e 0.0 gols sofridos), o que faz do time holandês o favorito para o confronto.
- ⚽ Resultado Final: AZ Alkmaar - Odd de 1.79 na Stake
- ⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 2.12 na Superbet
- ⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.00 na Betnacional
Palpites Alternativos Levski Sofia x AZ Alkmaar
Para quem busca mercados diferenciados, as opções a seguir oferecem boas oportunidades. As apostas em handicap podem ser uma boa alternativa para um jogo com grande favoritismo do time holandês. Além disso, a combinação de mercados de resultado e gols pode resultar em odds mais atrativas.
- ⚽ Handicap Asiático: AZ Alkmaar -0.5 - Odd de 2.05 na Novibet
- ⚽ AZ Alkmaar vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 4.00 na Superbet
- ⚽ Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.98 na Stake
Palpites de Odds Baixas Levski Sofia x AZ Alkmaar
- ⚽ Dupla Chance: AZ Alkmaar ou Empate - Odd de 1.25 na Esportes da Sorte
- ⚽ AZ Alkmaar marca a qualquer momento - Odd de 1.25 na BetNacional
- ⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.25 na Superbet
Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Estas opções refletem a expectativa de um jogo favorável ao time holandês e com gols, o que é comum em confrontos de pré-eliminatórias europeias.
Palpites de Odds Médias Levski Sofia x AZ Alkmaar
- ⚽ Total de Gols do AZ Alkmaar - Mais de 2.5 - Odd de 3.90 na Stake
- ⚽ Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 4.00 na Superbet
- ⚽ Total de cartões vermelhos - Mais de 0.5 - Odd de 4.35 na Novibet
Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.
Palpites de Odds Altas Levski Sofia x AZ Alkmaar
- ⚽Gols Exatos - 4 - Odd de 6.82 na Betnacional
- ⚽ Multi Marcadores . Mexx Meerdink - 2 ou mais - Odd de 9.00 na Novibet
- ⚽ Resultado Exato - 1x3 - Odd de 13.91 na Esportes da Sorte
Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do AZ Alkmaar.
Informações do Jogo: Levski Sofia x AZ Alkmaar: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Informações Completas da Partida
- Confronto: Levski Sofia x AZ Alkmaar - Liga Conferência (pré-eliminatória)
- Data: 21/08/2025
- Horário: 15h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional Vasil Levski, Sófia (Bulgária)
- Transmissão: Novibet e Superbet
Como assistir Levski Sofia x AZ Alkmaar
É possível assistir jogos ao vivo e de graça através das plataformas Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.
Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.
Como Levski Sofia e AZ Alkmaar Chegam Para o Confronto
O Levski Sofia, jogando em casa, busca fazer valer o mando de campo para construir uma vantagem no jogo de ida. A equipe búlgara tem uma média de 1.5 gols marcados e 0.0 gols sofridos na competição. A média de 5.5 escanteios sugere que o time busca o ataque com frequência. O Levski Sofia buscará impor seu ritmo de jogo desde o início para abrir o placar.
O AZ Alkmaar, por sua vez, tem um ataque mais forte, com uma média de 3.0 gols marcados e 6.3 escanteios, o que aponta para um volume ofensivo considerável. A equipe holandesa tem uma defesa mais vulnerável, com 1.0 gol sofrido em média. O AZ Alkmaar buscará um bom resultado fora de casa para levar a decisão para o seu estádio.
Levski Sofia x AZ Alkmaar: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Levski Sofia x AZ Alkmaar: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Levski Sofia x AZ Alkmaar: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
