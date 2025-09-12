Assine UOL
Bayer Leverkusen
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
Bundesliga - Germany
BayArena
Eintracht Frankfurt
  • V
  • V
  • V
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.8
2
2.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
3.8
2
3.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
3.75
2
3.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.12
x
3.75
2
3.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 07:01

Leverkusen x Eintracht Palpite, Odds +16, Onde Assistir, Bundesliga, 12/09/2025

Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Leverkusen x Eintracht: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


As equipes se encontram na rodada 3 da Bundesliga, no dia 12 de setembro de 2025, às 15:30 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, na Alemanha.


O Leverkusen busca a vitória em casa para lutar pela parte de cima da tabela, enquanto o Eintracht Frankfurt também quer somar pontos para subir na classificação.


Neste artigo, vamos analisar as melhores dicas de apostas, com odds atualizadas, estatísticas e histórico dos times.


Acompanhe os nossos palpites e descubra as melhores oportunidades para apostar nesta partida. 


Leverkusen x Eintracht Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Leverkusen (2.34)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.48)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.44)


Leverkusen x Eintracht Palpite: Dicas Alternativas



  • 🎯 Leverkusen total de gols: Mais de 1.5 (1.81)

  • 🎯 Empate (3.81)

  • 🎯 Resultado Exato: 2-1 (8.59)


Leverkusen x Eintracht Super Palpite



  • Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Leverkusen: 6.26


💰 Leverkusen x Eintracht Palpite Odds Baixas



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.44

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.48

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.14


⚖️ Leverkusen x Eintracht Palpite Odds Médias



  • 🎯 Leverkusen total de gols - Mais de 1.5: 1.81

  • 🎯 Vitória do Leverkusen: 2.34

  • 🎯 Empate: 3.81


🚀 Leverkusen x Eintracht Palpite Odds Altas



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 16.82

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 6.79

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 9.79


Leverkusen x Eintracht: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Leverkusen x Eintracht

  • Campeonato: Bundesliga

  • Data: 12 de setembro de 2025

  • Horário: 15:30 (horário de Brasília)

  • Local: BayArena, Leverkusen

  • Onde Assistir: Sportv


Leverkusen x Eintracht: Escalações prováveis


Leverkusen: Mark Flekken; Axel Tape, Edmond Tapsoba, Jarell Quansah, Álex Grimaldo; Malik Tillman, Aleix García, Robert Andrich, Nathan Tella; Patrik Schick, Christian Kofane.


Eintracht: Michael Zetterer; Rasmus Kristensen, Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate; Hugo Larsson, Farès Chaïbi, Ritsu Doan, Can Uzun; Jean-Mattéo Bahoya, Elye Wahi


Como Leverkusen e Eintracht Chegam Para o Confronto


O duelo entre Leverkusen e Eintracht Frankfurt promete muita intensidade logo neste início de Bundesliga.


O Leverkusen chega ocupando a 12ª posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. O time ainda não venceu, acumulando 1 empate e 1 derrota, e marcou apenas 1 gol, sofrendo 4 - reflexo de um ataque pouco inspirado até aqui (média de 0,5 gol por partida), bem abaixo do esperado em termos ofensivos (1,45 gols esperados por jogo).


Já o Eintracht Frankfurt vive um cenário totalmente oposto: ocupa a 2ª colocação, com 6 pontos em 2 jogos e 100% de aproveitamento. O time marcou 7 gols e sofreu apenas 2, apresentando um ataque letal (3,5 gols de média por jogo) e um sistema defensivo sólido.


Seus 1,67 gols esperados por jogo também mostram que a eficiência ofensiva não é mero acaso.


Nossa Opinião para Bayer Leverkusen x Eintracht


Com base nas análises e estatísticas, acreditamos em um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Bayer Leverkusen, que joga em casa.


Acreditamos em um jogo com gols, com ambas as equipes buscando a vitória. Nossa dica é apostar na vitória do Bayer Leverkusen e no mercado de ambos os times marcam.

Ver mais Ver menos

Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt: Palpite do Dia

Bayer Leverkusen Vence
Superbet logo
2.12
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Feyenoord - Heerenveen
1
1.41
Necaxa - FC Juarez
1
2
1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund
2
1.56
Múltipla
4.40
x
Aposta
20
=
Ganhos
87.98
Apostar agora

Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt: Confrontos Diretos

5 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2024 Bundesliga
Eintracht Frankfurt
1 - 4
Bayer Leverkusen
2024 Bundesliga
Bayer Leverkusen
2 - 1
Eintracht Frankfurt
2023 Bundesliga
Eintracht Frankfurt
1 - 5
Bayer Leverkusen
2023 Bundesliga
Bayer Leverkusen
3 - 0
Eintracht Frankfurt
2022 Bundesliga
Bayer Leverkusen
3 - 1
Eintracht Frankfurt

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Bayer Leverkusen
Empate
Eintracht Frankfurt

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Crystal Palace
  • V
  • E
  • V
  • V
  • E
-
Sunderland
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D

Crystal Palace Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
DC United
  • V
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Orlando City SC
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Orlando City SC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
AS Roma
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
-
Torino
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V

AS Roma Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Racing Club
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D
-
San Lorenzo
  • E
  • V
  • D
  • V
  • D

Racing Club Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte