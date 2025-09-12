- V
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- E
Leverkusen x Eintracht Palpite, Odds +16, Onde Assistir, Bundesliga, 12/09/2025
Leverkusen x Eintracht: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
As equipes se encontram na rodada 3 da Bundesliga, no dia 12 de setembro de 2025, às 15:30 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, na Alemanha.
O Leverkusen busca a vitória em casa para lutar pela parte de cima da tabela, enquanto o Eintracht Frankfurt também quer somar pontos para subir na classificação.
Neste artigo, vamos analisar as melhores dicas de apostas, com odds atualizadas, estatísticas e histórico dos times.
Acompanhe os nossos palpites e descubra as melhores oportunidades para apostar nesta partida.
Leverkusen x Eintracht Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Leverkusen (2.34)
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.48)
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (1.44)
Leverkusen x Eintracht Palpite: Dicas Alternativas
- 🎯 Leverkusen total de gols: Mais de 1.5 (1.81)
- 🎯 Empate (3.81)
- 🎯 Resultado Exato: 2-1 (8.59)
Leverkusen x Eintracht Super Palpite
- Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Leverkusen: 6.26
💰 Leverkusen x Eintracht Palpite Odds Baixas
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 1.44
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.48
- 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.14
⚖️ Leverkusen x Eintracht Palpite Odds Médias
- 🎯 Leverkusen total de gols - Mais de 1.5: 1.81
- 🎯 Vitória do Leverkusen: 2.34
- 🎯 Empate: 3.81
🚀 Leverkusen x Eintracht Palpite Odds Altas
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 16.82
- 🎯 Resultado Exato: 1-1: 6.79
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 9.79
Leverkusen x Eintracht: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Leverkusen x Eintracht
- Campeonato: Bundesliga
- Data: 12 de setembro de 2025
- Horário: 15:30 (horário de Brasília)
- Local: BayArena, Leverkusen
- Onde Assistir: Sportv
Leverkusen x Eintracht: Escalações prováveis
Leverkusen: Mark Flekken; Axel Tape, Edmond Tapsoba, Jarell Quansah, Álex Grimaldo; Malik Tillman, Aleix García, Robert Andrich, Nathan Tella; Patrik Schick, Christian Kofane.
Eintracht: Michael Zetterer; Rasmus Kristensen, Nnamdi Collins, Robin Koch, Arthur Theate; Hugo Larsson, Farès Chaïbi, Ritsu Doan, Can Uzun; Jean-Mattéo Bahoya, Elye Wahi
Como Leverkusen e Eintracht Chegam Para o Confronto
O duelo entre Leverkusen e Eintracht Frankfurt promete muita intensidade logo neste início de Bundesliga.
O Leverkusen chega ocupando a 12ª posição, com apenas 1 ponto em 2 jogos. O time ainda não venceu, acumulando 1 empate e 1 derrota, e marcou apenas 1 gol, sofrendo 4 - reflexo de um ataque pouco inspirado até aqui (média de 0,5 gol por partida), bem abaixo do esperado em termos ofensivos (1,45 gols esperados por jogo).
Já o Eintracht Frankfurt vive um cenário totalmente oposto: ocupa a 2ª colocação, com 6 pontos em 2 jogos e 100% de aproveitamento. O time marcou 7 gols e sofreu apenas 2, apresentando um ataque letal (3,5 gols de média por jogo) e um sistema defensivo sólido.
Seus 1,67 gols esperados por jogo também mostram que a eficiência ofensiva não é mero acaso.
Nossa Opinião para Bayer Leverkusen x Eintracht
Com base nas análises e estatísticas, acreditamos em um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para o Bayer Leverkusen, que joga em casa.
Acreditamos em um jogo com gols, com ambas as equipes buscando a vitória. Nossa dica é apostar na vitória do Bayer Leverkusen e no mercado de ambos os times marcam.
Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
Jogos do Dia
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- D
- D
- V
- D
Crystal Palace Vence
- V
- V
- E
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
Orlando City SC Vence
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- D
- V
- D
- V
AS Roma Vence
- D
- D
- V
- D
- D
- E
- V
- D
- V
- D
Racing Club Vence