Levante x Castellón: Palpite Odds Altas +9, Onde Assistir, Amistoso - 08/08

Confira os melhores palpites Levante x Castellón com odds altas e palpite placar exato.

O amistoso de clubes entre Levante UD e CD Castellón será disputado na sexta-feira, 08 de agosto de 2025, às 14h00 (horário de Brasília), na Ciudad Deportiva de Buñol - Campo 1.

Apesar de não ter transmissão oficial confirmada, trazemos uma análise completa para você apostar com segurança.

Neste artigo, você encontrará nossos melhores palpites, incluindo odds altas, análises detalhadas das equipes e informações de onde acompanhar o duelo. Use essas dicas para potencializar suas apostas neste jogo amistoso que serve como preparação para a temporada.

Levante x Castellón Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

🎯 Palpite: Levante vence (Resultado final) - odd 2.52

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - odd 1.87

🎯 Palpite: Dupla chance Levante ou empate - odd 1.45

O Levante chega como favorito para esse amistoso, aproveitando o fator casa e o histórico recente mais positivo. O Castellón tem mostrado dificuldades ofensivas, mas deve conseguir marcar pelo menos um gol, considerando seu estilo de jogo aberto nos amistosos. Por isso, o palpite do dia sugere que o Levante deve sair com a vitória, porém ambos os times devem balançar a rede, o que torna as odds atrativas para apostar com bom risco-benefício.

🚀 Levante x Castellón Palpite com odds altas



🔵 Palpite: Placar Exato 2-1 odd 9.41



🟢 Palpite: Levante vence e ambas marcam odd 4.37



🟡 Palpite: Menos de 2.5 gols odd 4.22



O palpite para o resultado exato 2-1 traz uma odd interessante e faz sentido considerando a força ofensiva do Levante e a propensão do Castellón a marcar mesmo contra adversários mais fortes. A expectativa é de um jogo aberto, com chances para os dois lados, e isso justifica a aposta em mais de 2.5 gols.

Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Levante x Castellón



🔥 Resultado exato 3-1 odd 24.27



🔥 Levante vence com handicap -0.5 odd 1.47



O superpalpite traz o resultado 3-1 como uma opção de risco maior, para quem busca odds elevadas e acredita no domínio do Levante neste amistoso. Além disso, apostar no Levante com handicap -0.5 tem uma odd atraente para quem quer um pouco mais de segurança, já que indica vitória do Levante por pelo menos um gol de diferença.

💰 Palpites de Odds Baixas Levante x Castellón



🔵 Palpite: Mais de 2.5 gols odd 1.52



🟢 Palpite: Levante ou empate (dupla chance) odd 1.45



🟡 Palpite: Ambas as equipes marcam odd 1.87



Aqui estão opções mais conservadoras, com odds menores, que trazem boa probabilidade de acerto. O jogo, por ser amistoso, pode ter ritmo mais controlado, o que justifica a aposta em menos gols, apesar do potencial ofensivo do Levante.

Informações do Jogo: Levante x Castellón: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Levante x Castellón - Amistoso de clubes



📅 Data: 08/08/2025



⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Ciudad Deportiva de Buñol - Campo 1, Buñol



📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada



Este amistoso é uma boa oportunidade para testar elencos e estratégias, principalmente para o Levante que visa se fortalecer para a temporada.

📺 Onde Assistir Levante x Castellón

Infelizmente, não há transmissão oficial confirmada para este amistoso. No entanto, algumas casas de apostas podem oferecer acompanhamento em vídeo para quem possui cadastro ativo, como Bet365, Superbet ou Novibet. Vale a pena conferir diretamente nas plataformas para acompanhar ao vivo e aproveitar as odds ao máximo.

Como Levante e Castellón Chegam Para o Confronto

Levante

O Levante inicia a temporada tentando ajustar o time para o campeonato. Recentemente, a equipe passou por algumas mudanças no elenco e busca ganhar ritmo nos amistosos. Sem lesões graves e com a vantagem de jogar em casa, o time demonstra confiança para esse confronto. A equipe aposta na sua solidez defensiva aliada à eficiência ofensiva para construir vitórias.

Castellón

Já o Castellón vive um momento de reconstrução, focando em desenvolver a coesão do time nos amistosos. O clube tem enfrentado desafios para marcar gols, mas trabalha para melhorar seu desempenho ofensivo. Além disso, ainda ajusta a parte defensiva para buscar maior equilíbrio. O amistoso contra o Levante será fundamental para testar as formações e estratégias que poderão ser usadas na temporada.