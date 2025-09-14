Assine UOL
La Liga - Spain
Estadio Ciudad de Valencia
Real Betis
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Odds atualizadas a 14.09.2025 às 11:00

Levante x Betis: Palpite Odd +3, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 14/09

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
7 min

Levante x Betis: Palpite Odd +3 e onde assistir ao jogo da 4ª rodada da La Liga. As equipes se encontram no domingo, 14 de setembro, às 14:15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia.


O confronto promete ser disputado, com o Levante buscando se recuperar na competição e o Real Betis querendo se manter na parte de cima da tabela. A partida é importante para ambos os times, que almejam uma boa colocação no campeonato.


Nesta análise completa, você terá odds, estatísticas, onde assistir e as prováveis escalações.


Levante x Real Betis Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar neste jogo, separamos três dicas com boas oportunidades. Analisamos o momento dos times, as estatísticas e o histórico de confrontos para oferecer os melhores palpites.



Nossos palpites para Levante x Real Betis levam em consideração diversos fatores. Acreditamos em um jogo aberto, com chances para os dois lados. As odds oferecem boas oportunidades de lucro.


💰 Palpites de Odds Baixas Levante x Real Betis


Para quem busca uma aposta mais segura, as odds baixas podem ser interessantes. Analisamos as opções com menor risco para te ajudar a decidir.


Nesse confronto, as odds para o empate podem ser uma boa escolha. Apesar do favoritismo do Real Betis, o Levante pode surpreender jogando em casa.


⚖️ Palpites de Odds Médias Levante x Real Betis


As odds médias oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. São apostas que podem trazer um bom lucro, sem arriscar tanto.


Uma aposta em "ambos marcam" pode ser uma boa opção. Acreditamos que os dois times têm potencial para marcar gols, tornando essa aposta atrativa.


🚀 Palpites de Odds Altas Levante x Real Betis


Para os apostadores que buscam grandes emoções e maiores retornos, as odds altas são a melhor opção. É preciso analisar bem as estatísticas e o momento dos times.


Apostar em mais de 2.5 gols no jogo pode ser uma boa oportunidade. Com os dois times buscando o ataque, um jogo com muitos gols é bem provável.


Levante x Real Betis: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba tudo sobre o jogo, incluindo onde assistir e as informações mais importantes:



  • Partida: Levante x Real Betis

  • Data: Domingo, 14 de setembro de 2025

  • Horário: 14:15 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Ciudad de Valencia

  • Competição: La Liga

  • Onde Assistir: Disney+


O jogo entre Levante x Real Betis terá transmissão pela Disney+.


Como Levante e Real Betis Chegam Para o Confronto


O Levante, mandante, busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias na La Liga. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


O Real Betis, apesar de jogar fora de casa, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Nossa Opinião para Levante x Real Betis


Acreditamos em um jogo equilibrado, com chances para os dois lados. O Real Betis é o favorito, mas o Levante pode surpreender em casa. Nossa dica é ficar de olho nas odds de ambos marcam e no mercado de gols.

Levante x Real Betis: Palpite do Dia

Real Betis Vence
Superbet logo
2.1
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Levante x Real Betis: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Levante x Real Betis: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2021 La Liga
Levante
2 - 4
Real Betis
2021 La Liga
Real Betis
3 - 1
Levante
2020 La Liga
Real Betis
2 - 0
Levante
2020 La Liga
Levante
4 - 3
Real Betis
2019 La Liga
Levante
4 - 2
Real Betis

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Levante
Empate
Real Betis

Jogo Responsável


🔞 Apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos.


⚠️ Lembre-se: As apostas devem ser encaradas como entretenimento, não como fonte de renda. Aposte sempre com responsabilidade e nunca valores que comprometam seu orçamento familiar.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


🎯 Jogo responsável: Se precisar de ajuda com jogos, procure organizações especializadas

