Levante x Barcelona: Palpite Odds +5, +9, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 23/08

Levante x Barcelona: Palpite Odds Altas +5, +9 para o duelo da 2ª rodada da La Liga deste sábado (23/08), a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia. Veja onde assistir, escalações e diversas odds especiais.

Levante x Barcelona: Palpite com odds baixas

🔎 Para quem busca segurança, os palpites de odds baixas são ideais. O Barcelona chega como amplo favorito, mas há opções de mercado que reduzem riscos e ainda oferecem retornos consistentes.



⚡ Palpite: Resultado Final : Barcelona vence – odd 1.31

🛡️ Palpite: Mais de 1.5 gols na partida – odd 1.22



🎯 Palpite: Barcelona marca pelo menos 1 gol no 1º tempo – odd 1.47



🔵 Palpite: Dupla Chance : Barcelona ou empate – odd 1.08

🧤 Palpite: Menos de 4.5 gols no jogo – odd 1.26



🔎 Aqui a ideia é explorar o favoritismo do Barça sem correr grandes riscos. A equipe de Xavi tem poder ofensivo e costuma abrir vantagem cedo, enquanto o Levante deve se fechar para tentar resistir.

Levante x Barcelona: Palpite com odds médias

🔎 Os mercados de odds médias equilibram risco e recompensa, perfeitos para quem quer lucrar um pouco mais sem entrar em apostas muito improváveis.



⚽ Palpite: Barcelona vence com handicap -1 – odd 1.85

🚀 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) – odd 2.05

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 1.72



🟨 Palpite: Mais de 4.5 cartões – odd 1.95



🔥 Palpite: Barcelona vence e ambas marcam – odd 3.25



🔎 O Barcelona tende a dominar o confronto, mas sua defesa nem sempre é sólida fora de casa. O Levante pode surpreender com um gol, enquanto a intensidade do jogo promete cartões e gols em abundância.

Levante x Barcelona: Palpite com odds altas

🔎 Para quem gosta de arriscar mais, as odds altas são excelentes. São cenários menos prováveis, mas que trazem retornos significativos em caso de acerto.



🎯 Palpite: Lewandowski marca 2 ou mais gols – odd 3.80



⚡ Palpite: Barcelona vence por 3x1 – odd 9.20



🚀 Palpite: Empate no 1º tempo e Barcelona vence no 2º – odd 5.10



🔵 Palpite: Gol de Raphinha a qualquer momento – odd 3.40



🧤 Palpite: Barcelona vence sem sofrer gols – odd 3.05



🔎 O poder de decisão de Lewandowski é sempre um fator chave, enquanto o Barcelona tem boas chances de construir uma vitória sólida. Aposta em placares corretos e cenários alternativos pode ser o caminho para odds mais valiosas.

🔥 Super Palpite Levante x Barcelona

⭐ Palpite: Barcelona vence com mais de 3.5 gols no jogo – odd 3.70

🔎 Explicação: O Barça tem tudo para impor seu ritmo diante de um Levante fragilizado. Se o time catalão aproveitar as chances e jogar com intensidade, um placar elástico com pelo menos 4 gols no total é bastante plausível.

📺 Onde assistir Levante x Barcelona?

O jogo será transmitido pela ESPN e pela Disney+ no Brasil. Além destes canais, poderá ser transmitido em casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.

📋 Ficha de Jogo