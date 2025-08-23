Assine UOL
La Liga - Spain
Estadio Ciudad de Valencia
Barcelona
Levante x Barcelona: Palpite Odds +5, +9, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Levante x Barcelona: Palpite Odds Altas +5, +9 para o duelo da 2ª rodada da La Liga deste sábado (23/08), a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia. Veja onde assistir, escalações e diversas odds especiais.


Levante x Barcelona: Palpite com odds baixas


🔎 Para quem busca segurança, os palpites de odds baixas são ideais. O Barcelona chega como amplo favorito, mas há opções de mercado que reduzem riscos e ainda oferecem retornos consistentes.



  • ⚡ Palpite: Resultado Final: Barcelona vence – odd 1.31

  • 🛡️ Palpite: Mais de 1.5 gols na partida – odd 1.22

  • 🎯 Palpite: Barcelona marca pelo menos 1 gol no 1º tempo – odd 1.47

  • 🔵 Palpite: Dupla Chance: Barcelona ou empate – odd 1.08

  • 🧤 Palpite: Menos de 4.5 gols no jogo – odd 1.26


🔎 Aqui a ideia é explorar o favoritismo do Barça sem correr grandes riscos. A equipe de Xavi tem poder ofensivo e costuma abrir vantagem cedo, enquanto o Levante deve se fechar para tentar resistir.


Levante x Barcelona: Palpite com odds médias


🔎 Os mercados de odds médias equilibram risco e recompensa, perfeitos para quem quer lucrar um pouco mais sem entrar em apostas muito improváveis.



  • ⚽ Palpite: Barcelona vence com handicap -1 – odd 1.85

  • 🚀 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) – odd 2.05

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 1.72

  • 🟨 Palpite: Mais de 4.5 cartões – odd 1.95

  • 🔥 Palpite: Barcelona vence e ambas marcam – odd 3.25


🔎 O Barcelona tende a dominar o confronto, mas sua defesa nem sempre é sólida fora de casa. O Levante pode surpreender com um gol, enquanto a intensidade do jogo promete cartões e gols em abundância.


Levante x Barcelona: Palpite com odds altas


🔎 Para quem gosta de arriscar mais, as odds altas são excelentes. São cenários menos prováveis, mas que trazem retornos significativos em caso de acerto.



  • 🎯 Palpite: Lewandowski marca 2 ou mais gols – odd 3.80

  • ⚡ Palpite: Barcelona vence por 3x1 – odd 9.20

  • 🚀 Palpite: Empate no 1º tempo e Barcelona vence no 2º – odd 5.10

  • 🔵 Palpite: Gol de Raphinha a qualquer momento – odd 3.40

  • 🧤 Palpite: Barcelona vence sem sofrer gols – odd 3.05


🔎 O poder de decisão de Lewandowski é sempre um fator chave, enquanto o Barcelona tem boas chances de construir uma vitória sólida. Aposta em placares corretos e cenários alternativos pode ser o caminho para odds mais valiosas.


🔥 Super Palpite Levante x Barcelona


⭐ Palpite: Barcelona vence com mais de 3.5 gols no jogo – odd 3.70


🔎 Explicação: O Barça tem tudo para impor seu ritmo diante de um Levante fragilizado. Se o time catalão aproveitar as chances e jogar com intensidade, um placar elástico com pelo menos 4 gols no total é bastante plausível.


📺 Onde assistir Levante x Barcelona?


O jogo será transmitido pela ESPN e pela Disney+ no Brasil. Além destes canais, poderá ser transmitido em casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.


📋 Ficha de Jogo



  • 🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 2ª rodada

  • 🏟️ Estádio: Ciudad de Valencia (Valência)

  • 🗓️ Data: Sábado, 23 de agosto de 2025

  • ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🔵 Levante x 🔴 Barcelona

Levante x Barcelona: Palpite do Dia

Barcelona Vence

Barcelona Vence
1.25
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Atalanta - Pisa
1
1.42
Sassuolo - Napoli
2
1.65
Erokspor - Serik Belediyespor
1
1.78
Múltipla
4.17
x
Aposta
20
=
Ganhos
83.41
Levante x Barcelona: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Levante x Barcelona: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2021 La Liga
Levante
2 - 3
Barcelona
2021 La Liga
Barcelona
3 - 0
Levante
2020 La Liga
Levante
3 - 3
Barcelona
2020 La Liga
Barcelona
1 - 0
Levante
2019 La Liga
Barcelona
2 - 1
Levante

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige equilíbrio e consciência:



  • 🎯 Defina limites claros de valor e tempo antes de jogar.

  • 📉 Evite buscar recuperar perdas com novas apostas.

  • 🧠 Aposte sempre com racionalidade, nunca no calor da emoção.

  • 🤝 Converse com amigos ou especialistas caso perceba sinais de descontrole.

  • ➡️ Transforme as apostas em entretenimento, não em obrigação.

