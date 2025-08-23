- D
- V
- D
- V
- V
- E
- E
- E
- E
- E
Levante x Barcelona: Palpite Odds +5, +9, Onde Assistir, Escalações, La Liga, 23/08
Levante x Barcelona: Palpite Odds Altas +5, +9 para o duelo da 2ª rodada da La Liga deste sábado (23/08), a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia. Veja onde assistir, escalações e diversas odds especiais.
Levante x Barcelona: Palpite com odds baixas
🔎 Para quem busca segurança, os palpites de odds baixas são ideais. O Barcelona chega como amplo favorito, mas há opções de mercado que reduzem riscos e ainda oferecem retornos consistentes.
- ⚡ Palpite: Resultado Final: Barcelona vence – odd 1.31
- 🛡️ Palpite: Mais de 1.5 gols na partida – odd 1.22
- 🎯 Palpite: Barcelona marca pelo menos 1 gol no 1º tempo – odd 1.47
- 🔵 Palpite: Dupla Chance: Barcelona ou empate – odd 1.08
- 🧤 Palpite: Menos de 4.5 gols no jogo – odd 1.26
🔎 Aqui a ideia é explorar o favoritismo do Barça sem correr grandes riscos. A equipe de Xavi tem poder ofensivo e costuma abrir vantagem cedo, enquanto o Levante deve se fechar para tentar resistir.
Levante x Barcelona: Palpite com odds médias
🔎 Os mercados de odds médias equilibram risco e recompensa, perfeitos para quem quer lucrar um pouco mais sem entrar em apostas muito improváveis.
- ⚽ Palpite: Barcelona vence com handicap -1 – odd 1.85
- 🚀 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) – odd 2.05
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – odd 1.72
- 🟨 Palpite: Mais de 4.5 cartões – odd 1.95
- 🔥 Palpite: Barcelona vence e ambas marcam – odd 3.25
🔎 O Barcelona tende a dominar o confronto, mas sua defesa nem sempre é sólida fora de casa. O Levante pode surpreender com um gol, enquanto a intensidade do jogo promete cartões e gols em abundância.
Levante x Barcelona: Palpite com odds altas
🔎 Para quem gosta de arriscar mais, as odds altas são excelentes. São cenários menos prováveis, mas que trazem retornos significativos em caso de acerto.
- 🎯 Palpite: Lewandowski marca 2 ou mais gols – odd 3.80
- ⚡ Palpite: Barcelona vence por 3x1 – odd 9.20
- 🚀 Palpite: Empate no 1º tempo e Barcelona vence no 2º – odd 5.10
- 🔵 Palpite: Gol de Raphinha a qualquer momento – odd 3.40
- 🧤 Palpite: Barcelona vence sem sofrer gols – odd 3.05
🔎 O poder de decisão de Lewandowski é sempre um fator chave, enquanto o Barcelona tem boas chances de construir uma vitória sólida. Aposta em placares corretos e cenários alternativos pode ser o caminho para odds mais valiosas.
🔥 Super Palpite Levante x Barcelona
⭐ Palpite: Barcelona vence com mais de 3.5 gols no jogo – odd 3.70
🔎 Explicação: O Barça tem tudo para impor seu ritmo diante de um Levante fragilizado. Se o time catalão aproveitar as chances e jogar com intensidade, um placar elástico com pelo menos 4 gols no total é bastante plausível.
📺 Onde assistir Levante x Barcelona?
O jogo será transmitido pela ESPN e pela Disney+ no Brasil. Além destes canais, poderá ser transmitido em casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.
📋 Ficha de Jogo
- 🏆 Competição: La Liga 2025/26 – 2ª rodada
- 🏟️ Estádio: Ciudad de Valencia (Valência)
- 🗓️ Data: Sábado, 23 de agosto de 2025
- ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)
- 🔵 Levante x 🔴 Barcelona
Levante x Barcelona: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Levante x Barcelona: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Levante x Barcelona: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige equilíbrio e consciência:
- 🎯 Defina limites claros de valor e tempo antes de jogar.
- 📉 Evite buscar recuperar perdas com novas apostas.
- 🧠 Aposte sempre com racionalidade, nunca no calor da emoção.
- 🤝 Converse com amigos ou especialistas caso perceba sinais de descontrole.
- ➡️ Transforme as apostas em entretenimento, não em obrigação.
Jogos do Dia
- D
- V
- V
- D
- E
- D
- D
- D
- E
- E
Twente Vence
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- V
Vasco DA Gama Vence
- V
- E
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- D
Vancouver Whitecaps Vence
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- V
Empate
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- V
Tigres UANL Vence
- D
- D
- E
- D
- D
- E
- V
- V
- V
- V
Brighton Vence
- E
- D
- V
- D
- D
- E
- D
- D
- E
- D
Ituano Vence