Levadia x Saburtalo: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência 23/07

Levadia x Saburtalo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Levadia e Saburtalo se enfrentam nessa quarta-feira (23/07), pelas 13:30 (horário de Brasília), em encontro válido pela 2ª pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência. A bola rola no Kadrioru Staadion, na Estônia.

Este será o jogo de ida entre os clubes, que buscam avançar às fases seguintes da competição europeia. O Levadia, representante da Estônia, aposta no fator casa para largar na frente. Já o Saburtalo, da Geórgia, quer ao menos marcar fora para levar vantagem pro jogo da volta.

Confira nosso palpite para Levadia x Saburtalo, veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações do duelo da Liga Conferência.

Levadia x Saburtalo Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Ambas marcam: Sim - odd pagando 1.90 na Superbet







Mais de 2.5 gols no total – odd pagando 2.00 na Bet365







Empate com gols - odd pagando 3.60 na Bet365





Nos palpites de Levadia x Saburtalo, apostamos em um cenário de equilíbrio técnico e tendência ofensiva. Os dois times chegam com ritmos distintos de temporada, mas ambos costumam atuar de forma aberta em confrontos continentais.

Ambas marcam: Sim - odd pagando 1.90

Essa é uma linha clássica para confrontos eliminatórios entre times de ligas menores. O Saburtalo vem de bons jogos ofensivos e mesmo fora de casa costuma arriscar. Já o Levadia, jogando como mandante, vai se expor mais.

O fator mando e o peso do jogo de ida fazem com que as duas equipes entrem com ambição ofensiva — o que favorece o mercado de ambas marcam.

Mais de 2.5 gols no total – odd pagando 2.00

Outro padrão comum em jogos europeus de qualificação. Tanto o Levadia quanto o Saburtalo mostram maior vulnerabilidade defensiva quando enfrentam adversários parelhos e precisam se expor.

Além disso, o estilo de jogo dessas equipes tende a favorecer partidas abertas e com espaços, especialmente nos momentos finais, quando a necessidade de resultado fala mais alto. A odd na Bet365 está justa para o risco oferecido.

Empate com gols - odd pagando 3.60

Para quem busca odds mais altas, o empate com gols une a lógica dos dois primeiros palpites: equilíbrio e chance de ambos balançarem as redes.

O jogo de ida costuma ter mais cautela, e o empate acaba sendo um resultado comum quando os times são de nível técnico próximo. E nesse caso, um 1x1 ou até um 2x2 são totalmente possíveis.

Levadia x Saburtalo: Onde Assistir

📺 A partida entre Levadia x Saburtalo terá transmissão online via plataformas de streaming. Em alguns países, pode ser exibida pelo site oficial da UEFA ou por casas de apostas parceiras.

O confronto acontece nesta quarta-feira, às 13h30 (horário de Brasília), no Kadrioru Staadion, na Estônia.

Tudo o que você precisa saber de Levadia x Saburtalo:



ℹ️ Jogo: Levadia x Saburtalo pela Liga Conferência



📅 Data: 23 de julho de 2025



🕒 Horário: 13:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Kadrioru Staadion



O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Levadia x Saburtalo: Escalações

Provável escalação do Levadia: Karl Vallner; Tanel Tammik, Henri Järvelaid, Ernest Agyiri, Til Mavretič; Richie Musaba, Carlos Torres, Victory Iboro, Mark Roosnupp; Robert Kirss, Frank Liivak.

Provável escalação do Saburtalo: Giorgi Makaridze; Giorgi Tabatadze, Derek Agyakwa, Armel Zohouri; Giorgi Jgerenaia, Gizo Mamageishvili, Luka Silagadze, Nikoloz Dadiani, Bakar Kardava, Iuri Tabatadze; Anes Rusevic.