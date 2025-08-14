Assine UOL
FC Levadia Tallinn
UEFA Europa Conference League - World Wide
A. Le Coq Arena
FC Differdange 03
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.75
x
3.5
2
4.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 08:30

Levadia x Differdange: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Alex Alves
Autor
Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Levadia x Differdange: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Levadia e Differdange se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 13h30 (horário de Brasília), no Kadrioru Staadion, na Estônia.


Levadia x Differdange Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Palpite 1 – Vitória do Levadia – odd pagando 1.95 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365


Vitória do Levadia - odd pagando 1.95


O Levadia pode se beneficiar do apoio da torcida e do conhecimento do gramado para buscar uma vitória importante antes do jogo de volta.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85


As duas equipes tendem a buscar o ataque, aumentando a probabilidade de ambos balançarem as redes no decorrer da partida.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00


Se o jogo tiver gols cedo, a tendência é que se torne mais aberto, favorecendo um placar final com mais de dois gols.


Levadia x Differdange: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Levadia x Differdange pela Liga Conferência (Qualificação)

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13:30 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: Kadrioru Staadion, Estônia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Levadia x Differdange: Escalações prováveis


Levadia: Karl Vallner; Edgar Tur, Victory Iboro, Rasmus Peetson, Michael Schjønning-Larsen; Mihkel Ainsalu, Til Mavretic, Carlos Torres, João Pedro; Richie Musaba, Mark Roosnupp.


Differdange: Felipe; Kevin d´Anzico, Théo Brusco, Juan Bedouret, Geoffrey Franzoni; Rafa Pinto, Dylan Lempereur, Leandro Borges, Samir Hadji; Artur Abreu, Boris Mfoumou.

FC Levadia Tallinn x FC Differdange 03: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

FC Levadia Tallinn x FC Differdange 03: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
FC Differdange 03
2 - 3
FC Levadia Tallinn

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

Palpites