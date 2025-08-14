Levadia x Differdange: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Levadia x Differdange: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Levadia e Differdange se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 13h30 (horário de Brasília), no Kadrioru Staadion, na Estônia.

Levadia x Differdange Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Palpite 1 – Vitória do Levadia – odd pagando 1.95 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365

Vitória do Levadia - odd pagando 1.95

O Levadia pode se beneficiar do apoio da torcida e do conhecimento do gramado para buscar uma vitória importante antes do jogo de volta.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85

As duas equipes tendem a buscar o ataque, aumentando a probabilidade de ambos balançarem as redes no decorrer da partida.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00

Se o jogo tiver gols cedo, a tendência é que se torne mais aberto, favorecendo um placar final com mais de dois gols.

Levadia x Differdange: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Levadia x Differdange pela Liga Conferência (Qualificação)



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13:30 (horário Brasília)



🏟️ Local: Kadrioru Staadion, Estônia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Levadia x Differdange: Escalações prováveis

Levadia: Karl Vallner; Edgar Tur, Victory Iboro, Rasmus Peetson, Michael Schjønning-Larsen; Mihkel Ainsalu, Til Mavretic, Carlos Torres, João Pedro; Richie Musaba, Mark Roosnupp.

Differdange: Felipe; Kevin d´Anzico, Théo Brusco, Juan Bedouret, Geoffrey Franzoni; Rafa Pinto, Dylan Lempereur, Leandro Borges, Samir Hadji; Artur Abreu, Boris Mfoumou.