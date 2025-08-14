- V
Levadia x Differdange: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08
Levadia x Differdange: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Levadia e Differdange se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 13h30 (horário de Brasília), no Kadrioru Staadion, na Estônia.
Levadia x Differdange Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do Levadia – odd pagando 1.95 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365
Palpite 3 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 2.00 na bet365
Vitória do Levadia - odd pagando 1.95
O Levadia pode se beneficiar do apoio da torcida e do conhecimento do gramado para buscar uma vitória importante antes do jogo de volta.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85
As duas equipes tendem a buscar o ataque, aumentando a probabilidade de ambos balançarem as redes no decorrer da partida.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.00
Se o jogo tiver gols cedo, a tendência é que se torne mais aberto, favorecendo um placar final com mais de dois gols.
Levadia x Differdange: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Levadia x Differdange pela Liga Conferência (Qualificação)
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 13:30 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: Kadrioru Staadion, Estônia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Levadia x Differdange: Escalações prováveis
Levadia: Karl Vallner; Edgar Tur, Victory Iboro, Rasmus Peetson, Michael Schjønning-Larsen; Mihkel Ainsalu, Til Mavretic, Carlos Torres, João Pedro; Richie Musaba, Mark Roosnupp.
Differdange: Felipe; Kevin d´Anzico, Théo Brusco, Juan Bedouret, Geoffrey Franzoni; Rafa Pinto, Dylan Lempereur, Leandro Borges, Samir Hadji; Artur Abreu, Boris Mfoumou.
FC Levadia Tallinn x FC Differdange 03: Confrontos Diretos
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.