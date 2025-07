Levadia Tallinn x Rīgas FS: Palpites, Onde Assistir - Liga dos Campeões - 08/07

Levadia Tallinn x Rīgas FS: confira os palpites para o jogo que ocorre no A. Le Coq Arena, em Tallinn, na terça-feira, 08/07, às 13h30 (horário de Brasília), pela primeira pré‑eliminatória da Liga dos Campeões.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Levadia Tallinn x Rīgas FS: Palpites - Champions League Qual.



Palpite 1 - Resultado Final: Rīgas FS vence



Palpite 2 - Menos de 2,5 gols



Palpite 3 - Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 1 - Resultado Final: Rīgas FS vence

O Rīgas FS chega como favorito com cerca de 51% de chance, enquanto o Levadia tem ~29% segundo análises, sendo que os visitantes somaram 8 vitórias em 10 jogos recentes, com ataque consistente, e devem impor seu ritmo.

Palpite 2 - Menos de 2,5 gols

Apesar do potencial ofensivo de ambas as equipes, tendência tática e cuidados típicos de jogo eliminatório levam a expectativa de uma partida contida, com várias análises apontam para Under 2,5 gols.

Palpite 3 - Ambas as equipes marcam (BTTS)

Dados comprovam 60‑67% de frequência para BTTS entre os jogos recentes, com Levadia tendo média de gols marcados e sofridos, e o Rīgas com poder ofensivo consistente.

Levadia Tallinn x Rīgas FS - Onde Assistir

Levadia Tallinn x Rīgas FS se enfrentam na terça-feira, 08/07, às 13h30 (horário de Brasília), no A. Le Coq Arena, em Tallinn (Estônia).

Transmissão: DAZN Europa e UEFA.tv para algumas regiões.