Leuven x Genk: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Pro da Bélgica, 15/08
Leuven e Genk, dois times mal colocados no campeonato da Bélgica, tentam o primeiro triunfo, na quarta ronda da competição. Confira palpites para o Leuven x Genk, análise e odds. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Com um ponto apenas somado em três jogos, Leuven e Genk tentam escapar à cauda da tabela, em um jogo que se disputa nessa sexta-feira, dia 15 de agosto, no King Power at Den Dreef Stadion.
Apesar da má classificação dos times, o confronto promete emoção e oportunidades interessantes para os apostadores.
As odds indicam favoritismo para o Genk - vitória a 1.71 - mas o Leuven, pagando 3.88, pode surpreender.
O mercado de gols também está movimentado - com o “Mais de 2.5 gols” a 1.57 e o “Menos de 2.5 gols” a 2.06 - sugerindo um jogo aberto e com chances para ambos os lados.
Veja os nossos palpites para o jogo Leuven x Genk. E confira prognósticos para os jogos de hoje.
Leuven x Genk: Palpite da Jupiler Pro League
- ⚽ 1. Mais de 2.5 gols - 1.57
- 🔥 2. Ambas as equipes marcam no 1º tempo - 3.44
- 💥 3. Intervalo/final: Empate/Casa - 9.58
- 🎯 4. 1º gol: Leuven - 2.49
- 📈 5. Intervalo/final: Casa/Fora - 23.36
- 🚀 6. Resultado exato: 2-1 para Genk - 7.55
- 🎯 7. Mais de 1.5 gols no 1º tempo - 2.22
- ⚡ 8. Gols exatos na 2ª parte: 2 - 1.83
- 💎 9. Leuven vence sem sofrer gol - 4.00
- 🔥 10. Genk para marcar em ambos os tempos - 2.37
- 🎲 11. Total de gols 4-5 - 3.26
- ⚽ 12. 1º tempo - resultado: Leuven - 4.28
- 💥 15. Multiresultado: 2:1, 3:1 ou 4:1 - 8.67
Leuven x Genk: Onde Assistir
O jogo Leuven x Genk pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Leuven x Genk pela Jupiler Pro League
- 📅 Data: 15 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: King Power at Den Dreef Stadion
OH Leuven x Genk: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
OH Leuven x Genk: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
OH Leuven x Genk: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Antes de apostar, confira estes pontos essenciais para manter o Jogo Responsável:
1️⃣ Aposte apenas valores que possa perder sem comprometer suas finanças.
2️⃣ Defina um limite de tempo e dinheiro antes de começar.
3️⃣ Mantenha o jogo como entretenimento, não como fonte de rendimento.
✅ Aposte com consciência.
