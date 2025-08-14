Leuven x Genk: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Pro da Bélgica, 15/08

Leuven e Genk, dois times mal colocados no campeonato da Bélgica, tentam o primeiro triunfo, na quarta ronda da competição. Confira palpites para o Leuven x Genk, análise e odds. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Com um ponto apenas somado em três jogos, Leuven e Genk tentam escapar à cauda da tabela, em um jogo que se disputa nessa sexta-feira, dia 15 de agosto, no King Power at Den Dreef Stadion.

Apesar da má classificação dos times, o confronto promete emoção e oportunidades interessantes para os apostadores.

As odds indicam favoritismo para o Genk - vitória a 1.71 - mas o Leuven, pagando 3.88, pode surpreender.

O mercado de gols também está movimentado - com o “Mais de 2.5 gols” a 1.57 e o “Menos de 2.5 gols” a 2.06 - sugerindo um jogo aberto e com chances para ambos os lados.

Veja os nossos palpites para o jogo Leuven x Genk. E confira prognósticos para os jogos de hoje.

Leuven x Genk: Palpite da Jupiler Pro League



⚽ 1. Mais de 2.5 gols - 1.57



🔥 2. Ambas as equipes marcam no 1º tempo - 3.44



💥 3. Intervalo/final: Empate/Casa - 9.58



🎯 4. 1º gol: Leuven - 2.49



📈 5. Intervalo/final: Casa/Fora - 23.36



🚀 6. Resultado exato: 2-1 para Genk - 7.55



🎯 7. Mais de 1.5 gols no 1º tempo - 2.22



⚡ 8. Gols exatos na 2ª parte: 2 - 1.83



💎 9. Leuven vence sem sofrer gol - 4.00



🔥 10. Genk para marcar em ambos os tempos - 2.37



🎲 11. Total de gols 4-5 - 3.26



⚽ 12. 1º tempo - resultado: Leuven - 4.28



💥 15. Multiresultado: 2:1, 3:1 ou 4:1 - 8.67



Leuven x Genk: Onde Assistir

O jogo Leuven x Genk pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo