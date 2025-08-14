Assine UOL
OH Leuven
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
Jupiler Pro League - Belgium
King Power at Den Dreef Stadion
Genk
  • D
  • E
  • D
  • E
  • V
Melhores Odds 1X2
1
4.33
x
3.9
2
1.75
1
4.4
x
3.85
2
1.78
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 07:30

Leuven x Genk: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Pro da Bélgica, 15/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Leuven e Genk, dois times mal colocados no campeonato da Bélgica, tentam o primeiro triunfo, na quarta ronda da competição. Confira palpites para o Leuven x Genk, análise e odds. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Com um ponto apenas somado em três jogos, Leuven e Genk tentam escapar à cauda da tabela, em um jogo que se disputa nessa sexta-feira, dia 15 de agosto, no King Power at Den Dreef Stadion. 


Apesar da má classificação dos times, o confronto promete emoção e oportunidades interessantes para os apostadores.


As odds indicam favoritismo para o Genk - vitória a 1.71 - mas o Leuven, pagando 3.88, pode surpreender.


O mercado de gols também está movimentado - com o “Mais de 2.5 gols” a 1.57 e o “Menos de 2.5 gols” a 2.06 - sugerindo um jogo aberto e com chances para ambos os lados.


Veja os nossos palpites para o jogo Leuven x Genk. E confira prognósticos para os jogos de hoje.


Leuven x Genk: Palpite da Jupiler Pro League



  • ⚽ 1. Mais de 2.5 gols - 1.57

  • 🔥 2. Ambas as equipes marcam no 1º tempo - 3.44

  • 💥 3. Intervalo/final: Empate/Casa - 9.58

  • 🎯 4. 1º gol: Leuven - 2.49

  • 📈 5. Intervalo/final: Casa/Fora - 23.36

  • 🚀 6. Resultado exato: 2-1 para Genk - 7.55

  • 🎯 7. Mais de 1.5 gols no 1º tempo - 2.22

  • ⚡ 8. Gols exatos na 2ª parte: 2 - 1.83

  • 💎 9. Leuven vence sem sofrer gol - 4.00

  • 🔥 10. Genk para marcar em ambos os tempos - 2.37

  • 🎲 11. Total de gols 4-5 - 3.26

  • ⚽ 12. 1º tempo - resultado: Leuven - 4.28

  • 💥 15. Multiresultado: 2:1, 3:1 ou 4:1 - 8.67


Leuven x Genk: Onde Assistir


O jogo Leuven x Genk pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Leuven x Genk pela Jupiler Pro League

  • 📅 Data: 15 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: King Power at Den Dreef Stadion

OH Leuven x Genk: Palpite do Dia

Genk Vence
Superbet logo
1.78
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

OH Leuven x Genk: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

OH Leuven x Genk: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
Genk
2 - 0
OH Leuven
2024 Jupiler Pro League
OH Leuven
3 - 1
Genk
2023 Jupiler Pro League
OH Leuven
2 - 1
Genk
2023 Jupiler Pro League
Genk
3 - 1
OH Leuven
2023 Friendlies Clubs
Genk
4 - 0
OH Leuven

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
OH Leuven
Empate
Genk

Antes de apostar, confira estes pontos essenciais para manter o Jogo Responsável:


1️⃣ Aposte apenas valores que possa perder sem comprometer suas finanças.
2️⃣ Defina um limite de tempo e dinheiro antes de começar.
3️⃣ Mantenha o jogo como entretenimento, não como fonte de rendimento.


✅ Aposte com consciência.

UOL - Admin

Palpites