Letônia x Sérvia: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 06/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Letônia x Sérvia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Letônia e Sérvia se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 10h00 (horário de Brasília) no Estádio Daugava, Riga, Letônia. A transmissão do jogo para o Brasil fica a cargo de Sportv.


⚡ Enquanto a Letônia aposta na organização defensiva e no fator casa, a Sérvia entra como favorita pelo seu poder de fogo e pela consistência defensiva apresentada nas primeiras rodadas.


Palpites de Letônia x Sérvia: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória da Sérvia (1.34)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.75)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.18)


Palpites Alternativos Letônia x Sérvia 



  • 🎯 Sérvia para vencer sem sofrer gol: Sim (2.01)

  • 🎯 Alcance de Gols: 2-3 (2.00)

  • 🎯 Resultado Exato: 0-2 (5.31)


Super Palpites Letônia x Sérvia



  • 🚀 Sérvia para vencer por 2 gols de diferença: 3.89


💰 Palpites de Odds Baixas Letônia x Sérvia



  • 🎯 Vitória da Sérvia: 1.34

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.24

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.66


⚖️ Palpites de Odds Médias Letônia x Sérvia 



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.75

  • 🎯 Sérvia para vencer sem sofrer gol - Sim: 2.01

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.18


🚀 Palpites de Odds Altas Letônia x Sérvia



  • 🎯 Empate: 5.17

  • 🎯 Vitória da Letônia: 9.21

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1: 8.63


Letônia x Sérvia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Letônia x Sérvia - Eliminatórias da Copa 2026

  • 📅 Data: 06/09/2025

  • ⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Daugava, Riga, Letônia

  • 📺 Transmissão: Sportv


Letônia x Sérvia: Escalações prováveis


Letônia: Krijnis Zviedris; Alvis Jaunzems, Raivis Jurkovskis, Andrejs Ciganiks, Daniels Balodis; Antonijs Cernomordijs, Renars Varslavans, Aleksejs Saveljevs, Vlad Gutkovskis; Dmitrijs Zelenkovs, Janis Ikaunieks.


Sérvia: Djordje Petrovic; Andrija Zivkovic, Aleksa Terzic, Nikola Milenkovic, Nemanja Stojic; Strahinja Pavlovic, Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Dusan Vlahovic; Aleksandar Katai, Aleksandar Mitrovic.


Como Letônia e Sérvia Chegam Para o Confronto


A Letônia recebe a Sérvia num confronto equilibrado pelo Grupo das eliminatórias para o Mundial 2026. Os letões ocupam a 4ª posição, com 4 pontos em 3 jogos (1 vitória, 1 empate e 1 derrota), somando 2 gols marcados e 4 sofridos.


A equipa tem dificuldades ofensivas, com apenas 0,67 gols de média por jogo e baixa criação — 0,57 gols esperados e 5,6 finalizações por partida. O destaque fica para Dario Sits, autor de 1 gol e peça mais ativa no ataque.


A Sérvia, por sua vez, aparece na 3ª posição, também com 4 pontos, mas em apenas 2 jogos disputados. Invicta até agora, soma 1 vitória e 1 empate, com 3 gols marcados e uma defesa sólida que ainda não sofreu nenhum gol.


Com média de 1,50 gols por jogo e alta produção ofensiva (1,71 xG e 14 chutes por jogo), os sérvios chegam embalados, liderados pelo goleador Aleksandar Mitrovic, já com 3 gols.

Latvia x Serbia: Palpite do Dia

Latvia x Serbia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Latvia x Serbia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Serbia
0 - 0
Latvia

Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

UOL - Admin

Palpites

