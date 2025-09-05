Letônia x Sérvia: Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo, 06/09

Letônia x Sérvia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Letônia e Sérvia se enfrentam no sábado, 06 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 10h00 (horário de Brasília) no Estádio Daugava, Riga, Letônia. A transmissão do jogo para o Brasil fica a cargo de Sportv.

⚡ Enquanto a Letônia aposta na organização defensiva e no fator casa, a Sérvia entra como favorita pelo seu poder de fogo e pela consistência defensiva apresentada nas primeiras rodadas.

Palpites de Letônia x Sérvia: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória da Sérvia (1.34)



🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (1.75)



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.18)



Palpites Alternativos Letônia x Sérvia



🎯 Sérvia para vencer sem sofrer gol: Sim (2.01)



🎯 Alcance de Gols: 2-3 (2.00)



🎯 Resultado Exato: 0-2 (5.31)



Super Palpites Letônia x Sérvia



🚀 Sérvia para vencer por 2 gols de diferença: 3.89



💰 Palpites de Odds Baixas Letônia x Sérvia



🎯 Vitória da Sérvia: 1.34

🎯 Total de Gols - Mais de 1.5: 1.24

🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.66



⚖️ Palpites de Odds Médias Letônia x Sérvia



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 1.75

🎯 Sérvia para vencer sem sofrer gol - Sim: 2.01

🎯 Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.18



🚀 Palpites de Odds Altas Letônia x Sérvia



🎯 Empate: 5.17

🎯 Vitória da Letônia: 9.21

🎯 Resultado Exato: 1-1: 8.63



Letônia x Sérvia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Letônia x Sérvia - Eliminatórias da Copa 2026



📅 Data: 06/09/2025



⏰ Horário: 10h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Daugava, Riga, Letônia



📺 Transmissão: Sportv



Letônia x Sérvia: Escalações prováveis

Letônia: Krijnis Zviedris; Alvis Jaunzems, Raivis Jurkovskis, Andrejs Ciganiks, Daniels Balodis; Antonijs Cernomordijs, Renars Varslavans, Aleksejs Saveljevs, Vlad Gutkovskis; Dmitrijs Zelenkovs, Janis Ikaunieks.

Sérvia: Djordje Petrovic; Andrija Zivkovic, Aleksa Terzic, Nikola Milenkovic, Nemanja Stojic; Strahinja Pavlovic, Sasa Lukic, Nemanja Gudelj, Dusan Vlahovic; Aleksandar Katai, Aleksandar Mitrovic.

Como Letônia e Sérvia Chegam Para o Confronto

A Letônia recebe a Sérvia num confronto equilibrado pelo Grupo das eliminatórias para o Mundial 2026. Os letões ocupam a 4ª posição, com 4 pontos em 3 jogos (1 vitória, 1 empate e 1 derrota), somando 2 gols marcados e 4 sofridos.

A equipa tem dificuldades ofensivas, com apenas 0,67 gols de média por jogo e baixa criação — 0,57 gols esperados e 5,6 finalizações por partida. O destaque fica para Dario Sits, autor de 1 gol e peça mais ativa no ataque.

A Sérvia, por sua vez, aparece na 3ª posição, também com 4 pontos, mas em apenas 2 jogos disputados. Invicta até agora, soma 1 vitória e 1 empate, com 3 gols marcados e uma defesa sólida que ainda não sofreu nenhum gol.

Com média de 1,50 gols por jogo e alta produção ofensiva (1,71 xG e 14 chutes por jogo), os sérvios chegam embalados, liderados pelo goleador Aleksandar Mitrovic, já com 3 gols.