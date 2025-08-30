León x Querétaro: Palpite Odds +11, +22, Onde Assistir, Escalações, Liga MX, 30/08

León x Querétaro: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Liga MX, que acontece neste sábado (30/08), às 20h (horário de Brasília), no Estádio León, em León, com transmissão do Prime Video.

O jogo é válido pela 7ª rodada da Liga MX e coloca frente a frente dois times com momentos opostos na temporada. O León, que ocupa a 9ª posição na tabela, vem de uma sequência de uma derrota e um empate em seus últimos jogos. Já o Querétaro, na 17ª posição, tem uma vitória e um empate em seus últimos dois jogos.

León x Querétaro Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.80

🎯 Palpite: Resultado Final: Club León - odd 1.58

🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final: Club León - odd 1.40



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O León tem um desempenho global com uma média de 0.9 gols marcados e 1.8 gols sofridos por jogo, e o Querétaro tem uma média de 1.3 gols marcados e 1.6 gols sofridos por jogo. No entanto, o retrospecto do confronto direto nos últimos três anos aponta para o León, com três vitórias e um empate contra uma vitória do Querétaro. O mercado de escanteios reflete a expectativa de um domínio de jogo do León, que pode levar a um maior número de bolas paradas.

Palpites Alternativos León x Querétaro



🎯 Palpite: Cartão - Resultado Final: Queretaro FC - odd 2.23

🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.88

🎯 Palpite: Handicap Asiático: Club León (-1.5) - odd 2.54



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em cartões ou um placar com muitos gols, que podem dar mais valor à aposta. O mercado de cartões se mostra uma opção interessante, já que o Querétaro, por ser o azarão no confronto, pode fazer mais faltas.

💰 León x Querétaro: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: León Ou Empate - odd 1.14

🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.26

🟡 Palpite: León - Total: Mais de 0.5 - odd 1.14



⚖️ León x Querétaro: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.97

🟢 Palpite: León E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 2.48

🟡 Palpite: Empate Anula Aposta: Queretaro FC - odd 3.91



🚀 León x Querétaro: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 4:0 - odd 22.28

🟢 Palpite: Queretaro FC Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 6.16

🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 11.92



León x Querétaro: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre León e Querétaro é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos na Liga MX. O León, em busca de consolidar sua posição na tabela, tem um desempenho superior ao do Querétaro. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: León x Querétaro - Liga MX

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio León, em León



📺 Transmissão: Prime Video



Como León e Querétaro Chegam Para o Confronto

O León chega para a partida na 9ª posição da tabela, com 7 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Em casa, o León tem um histórico de 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. A equipe tem uma sequência de 1 empate seguido e não perde há 2 jogos.

O Querétaro está na 17ª posição da tabela, com 4 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. O Querétaro tem uma sequência de 1 vitória seguida em todas as competições e não perde há 2 jogos. Fora de casa, o time tem um desempenho de 3 derrotas em três jogos, com uma média de 1 gol marcado e 1.6 gols sofridos por jogo.