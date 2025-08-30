- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- D
- D
León x Querétaro: Palpite Odds +11, +22, Onde Assistir, Escalações, Liga MX, 30/08
León x Querétaro: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Liga MX, que acontece neste sábado (30/08), às 20h (horário de Brasília), no Estádio León, em León, com transmissão do Prime Video.
O jogo é válido pela 7ª rodada da Liga MX e coloca frente a frente dois times com momentos opostos na temporada. O León, que ocupa a 9ª posição na tabela, vem de uma sequência de uma derrota e um empate em seus últimos jogos. Já o Querétaro, na 17ª posição, tem uma vitória e um empate em seus últimos dois jogos.
León x Querétaro Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.80
- 🎯 Palpite: Resultado Final: Club León - odd 1.58
- 🎯 Palpite: Escanteio - Resultado Final: Club León - odd 1.40
As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O León tem um desempenho global com uma média de 0.9 gols marcados e 1.8 gols sofridos por jogo, e o Querétaro tem uma média de 1.3 gols marcados e 1.6 gols sofridos por jogo. No entanto, o retrospecto do confronto direto nos últimos três anos aponta para o León, com três vitórias e um empate contra uma vitória do Querétaro. O mercado de escanteios reflete a expectativa de um domínio de jogo do León, que pode levar a um maior número de bolas paradas.
Palpites Alternativos León x Querétaro
- 🎯 Palpite: Cartão - Resultado Final: Queretaro FC - odd 2.23
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.88
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Club León (-1.5) - odd 2.54
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em cartões ou um placar com muitos gols, que podem dar mais valor à aposta. O mercado de cartões se mostra uma opção interessante, já que o Querétaro, por ser o azarão no confronto, pode fazer mais faltas.
💰 León x Querétaro: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: León Ou Empate - odd 1.14
- 🟢 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.26
- 🟡 Palpite: León - Total: Mais de 0.5 - odd 1.14
⚖️ León x Querétaro: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 3.5 - odd 2.97
- 🟢 Palpite: León E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 2.48
- 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta: Queretaro FC - odd 3.91
🚀 León x Querétaro: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 4:0 - odd 22.28
- 🟢 Palpite: Queretaro FC Para Marcar Em Ambos Os Tempos: Sim - odd 6.16
- 🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 11.92
León x Querétaro: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre León e Querétaro é crucial para as duas equipes, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos na Liga MX. O León, em busca de consolidar sua posição na tabela, tem um desempenho superior ao do Querétaro. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: León x Querétaro - Liga MX
- 📅 Data: 30/08/25
- ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio León, em León
- 📺 Transmissão: Prime Video
Como León e Querétaro Chegam Para o Confronto
O León chega para a partida na 9ª posição da tabela, com 7 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Em casa, o León tem um histórico de 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. A equipe tem uma sequência de 1 empate seguido e não perde há 2 jogos.
O Querétaro está na 17ª posição da tabela, com 4 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas. O Querétaro tem uma sequência de 1 vitória seguida em todas as competições e não perde há 2 jogos. Fora de casa, o time tem um desempenho de 3 derrotas em três jogos, com uma média de 1 gol marcado e 1.6 gols sofridos por jogo.
Leon x Club Queretaro: Palpite do Dia
Leon x Club Queretaro: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Leon x Club Queretaro: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar pode ser uma forma de lazer e diversão, mas é crucial entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.