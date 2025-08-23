Assine UOL
Leon x Pachuca: Palpite Odds Altas +8, +9, Onde Assistir, Escalações, Liga MX, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
5 min

León x Pachuca: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 6ª rodada do Campeonato Mexicano, que acontece no sábado (23/08), às 20h (horário de Brasília), no Estádio León, em León. O jogo não terá transmissão no Brasil.


O confronto de hoje coloca frente a frente dois times em momentos opostos na temporada. O León vem de uma fase ruim, com três derrotas nos últimos cinco jogos, ocupando a 11ª posição na tabela. Já o Pachuca lidera o torneio nacional, com quatro vitórias e apenas uma derrota em cinco partidas.


León x Pachuca Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Mais de 2.5) - odd 1.69

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.60

  • 🎯 Palpite: CF Pachuca (-0.5) - odd 2.12


Para este jogo, temos algumas dicas que considero boas pedidas, considerando o momento dos dois times. O Pachuca tem um ataque forte (média de 3.0 gols marcados por jogo fora de casa) e o León tem uma defesa que sofre muitos gols em casa (média de 1.33 gols sofridos por jogo). Por isso, a aposta em Mais de 2.5 Gols e no Ambos os times marcam são boas opções. Já a aposta em Handicap Asiático a favor do Pachuca reflete a superioridade do time na temporada e sua campanha sólida fora de casa.


Palpites Alternativos León x Pachuca



  • 🎯 Palpite: CF Pachuca Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 2.96

  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 9.5) - odd 1.73

  • 🎯 Palpite: CF Pachuca Vence Sem Sofrer Gols - odd 4.06


Esses palpites são um pouco mais ousados, mas trazem odds interessantes. O Pachuca tem um ataque muito eficiente, então o palpite de que o time vai marcar em ambos os tempos (CF Pachuca Para Marcar Em Ambos Os Tempos) é uma possibilidade real. A aposta em Mais de 9.5 Escanteios também pode ser uma boa, já que o Pachuca é um time que ataca bastante. Por fim, a aposta no CF Pachuca Vence Sem Sofrer Gols tem uma odd alta e reflete a boa campanha do time, que tem uma média de apenas 0.8 gols sofridos por jogo.


💰 León x Pachuca: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese (Pachuca ou Empate) - odd 1.33

  • 🟢 Palpite: Total (Mais de 1.5) - odd 1.21

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Sim) - odd 1.60


⚖️ León x Pachuca: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final (León) - odd 3.18

  • 🟢 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.89

  • 🟡 Palpite: CF Pachuca Para Marcar Em Ambos Os Tempos - odd 2.96


🚀 León x Pachuca: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato (0:1) - odd 9.11

  • 🟢 Palpite: Placar Exato (1:2) - odd 8.43

  • 🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo (Empate / CF Pachuca) - odd 5.74


León x Pachuca: Onde Assistir e Ficha do Jogo


León e Pachuca se enfrentam em um jogo que coloca a má fase do time da casa à prova diante do líder do campeonato. O confronto promete ser interessante, com o Pachuca buscando se manter no topo da tabela e o León tentando sair da 11ª colocação.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: León x Pachuca - Campeonato Mexicano

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • ⏰ Horário: 20h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio León, em León

  • 📺 Transmissão: sem transmissão no Brasil


Como León e Pachuca Chegam Para o Confronto


O León chega para o confronto em um momento complicado, com apenas uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O time tem média de 0.8 gols marcados e 1.6 gols sofridos por jogo no geral. Em casa, a situação é um pouco melhor, com uma vitória e duas derrotas em três jogos. A equipe marcou o primeiro gol em 1 de 3 jogos em casa e venceu em 1 deles.


Já o Pachuca vive uma fase excelente. O time é o líder do Campeonato Mexicano, com 12 pontos em cinco jogos, com quatro vitórias e uma derrota. O time tem média de 2 gols marcados e 0.8 gols sofridos por jogo. Fora de casa, a equipe tem um ótimo desempenho, com duas vitórias em dois jogos. A equipe marcou o primeiro gol em ambos os jogos fora de casa.

Leon x Pachuca: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Leon x Pachuca: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Liga MX
Pachuca
1 - 2
Leon
2024 Liga MX
Leon
0 - 0
Pachuca
2023 Liga MX
Pachuca
3 - 2
Leon
2023 Liga MX
Leon
4 - 0
Pachuca
2022 Liga MX
Leon
0 - 1
Pachuca

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Leon
Empate
Pachuca

Jogo Responsável


Apostar em esportes pode ser uma atividade divertida, mas lembre-se sempre de fazê-lo com consciência. As apostas são uma forma de entretenimento, não uma maneira garantida de ganhar dinheiro. Por isso, é fundamental definir um limite para os seus gastos e não tentar recuperar perdas. O mais importante é encarar o jogo com leveza e responsabilidade. Se você sentir que precisa de ajuda, procure o apoio de especialistas.

