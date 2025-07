León x Guadalajara Chivas: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga MX - 19/07

Leon x Guadalajara: Confira os palpites para o jogo do campeonato do México (Liga MX), saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

León e Guadalajara se enfrentam neste sábado, 19 de julho, no Estádio León, em duelo válido pela segunda rodada do Torneio Apertura 2025/26 da Liga MX.

O jogo marca a estreia oficial do Chivas na competição, enquanto o León busca recuperação após começar com derrota.

Na tabela, o León ocupa a 14ª colocação, com 0 pontos, após perder por 1 a 0 na primeira rodada.

Já o Guadalajara ainda não entrou em campo neste torneio, e por isso aparece fora da zona de pontuação.

O Chivas chega com expectativa de brigar pelas posições superiores, enquanto o time da casa tenta ajustar o desempenho defensivo já nas primeiras rodadas.

Apesar da tabela oferecer um panorama inicial do campeonato, é importante lembrar que ainda foram disputadas pouquíssimas partidas. Assim, a classificação neste momento não é a melhor ferramenta para análises ou prognósticos precisos.

Histórico de Confrontos León x Guadalajara

Nos últimos 31 encontros, o Guadalajara venceu 13 vezes (42 %), enquanto o León venceu 11 vezes (35 %), com 7 empates (23 %).

📊 Panorama geral (Liga MX)



León jogando em casa (Estadio León): 6 vitórias do León, 2 empates e 7 vitórias do Chivas.



Guadalajara como visitante: registrou 7 vitórias, contra 4 do León.



🗓️ Últimos encontros (6 últimos jogos)



23 jun 2025 – amistoso, Guadalajara 2‑0 León



29 jan 2025 – Liga MX, León 2‑1 Guadalajara



19 set 2024 – Liga MX, Guadalajara 2‑0 León



09 mar 2024 – Liga MX, Guadalajara 1‑2 León



07 jul 2023 – Liga MX, León 1‑2 Guadalajara



16 abr 2023 – Liga MX, León 0‑2 Guadalajara



Desse total, o Chivas venceu 4, o León venceu 2, e não houve empates.

O placar agregado nesses seis jogos foi 10 gols do Guadalajara contra 5 do León, com frequência de under 2.5 gols em pelo menos 3 dos últimos 5 confrontos, e BTTS negativo (uma das equipes não marcou) em 3 desses 5 jogos.

✅ Síntese



Ligera vantagem para o Guadalajara no histórico recente.



Jogos equilibrados, com baixa média de gols.



Reações alternadas: vitória de León quando atua em casa, mas resultados favoráveis ao Chivas nas partidas mais recentes.

A seguir, apresentamos os palpites e prognóstico para este confronto.

León x Guadalajara: Palpite Pela Liga MX (19/07)



• Empate (odds ~3.40) – aposta de risco-moderado em duelo equilibrado mesmo com leve vantagem ao Chivas



• Under 2.5 gols (odds ~1.80–1.91) – expectativa de partida com poucos gols, conforme histórico recente



• BTTS – “não” (odds ~1.55) – bom potencial, já que muitos dos últimos duelos terminaram com apenas uma equipe marcando



Palpites com Odds Altas para o León x Guadalajara



• León vence (odds ~2.65–2.70) – aposta ousada no favoritismo do mandante, com boa chance de retorno



• Guadalajara vence (odds ~2.60–2.65) – risco similar, apostando na força visitante



• Vitória + Under 2.5 gols – combinação equilibrada e vantajosa se o placar for baixo e houver vencedor



• Placar exato 1‑1 (odds ~9.00–12.7) – resultado recorrente nos confrontos, com ótimo payout



• Draw No Bet (devolução se empatar), odds ~1.50 – cobre empate para apostar na força do favorito



💡 Dicas Finais

O histórico recente mostra jogos equilibrados e com poucos gols. Assim, os mercados under 2.5 e BTTS não trazem valor.

Ao mesmo tempo, o placar 1‑1 aparece com frequência, tornando-o uma boa aposta de exato.

Vitória de um lado ou de outro (León ou Guadalajara) pode compensar para quem deseja retorno alto em partidas niveladas.

León x Guadalajara: Onde Assistir

O jogo León x Guadalajara Chivas pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo