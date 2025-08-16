- V
Lens x Lyon: Palpite Odds Altas +8, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (16/08)
Lens x Lyon: veja o palpite com odds altas +8, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 16/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), no Stade Félix-Bollaert, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.
O Lens, jogando em casa, busca começar o campeonato com uma vitória para ganhar confiança. Por sua vez, o Lyon, que se reforçou para a temporada, quer mostrar que pode brigar pelas posições de topo desde o primeiro jogo, mesmo atuando como visitante.
Lens x Lyon Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.67 na Betnacional
- ⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Lens 2-1 - odd pagando 8.60 na F12.Bet
- 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.57 na Superbet
Para as apostas em Lens x Lyon, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.
🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.67
Os confrontos recentes entre Lens e Lyon indicam uma tendência a jogos com muitos gols. A análise dos últimos 5 jogos entre as equipes mostra placares como 2-1 e 3-2, sugerindo que ambas têm capacidade ofensiva para criar chances.
Com o início da temporada, os times tendem a jogar com mais intensidade, o que pode resultar em um jogo aberto e com mais de 2,5 gols.
⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Lens 2-1 - odd pagando 8.60
Apostar no placar exato de 2 a 1 para o Lens é uma aposta de alto risco com grande potencial de retorno. O Lens tem um histórico favorável nos confrontos diretos recentes, vencendo quatro dos últimos seis jogos contra o Lyon. Além disso, o fator casa é um diferencial.
A odd alta reflete a dificuldade de prever o placar exato, mas o histórico e a força do Lens em seu estádio justificam a aposta.
💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.57
O palpite de que ambas as equipes marcarão gols é um dos mais prováveis. O histórico de confrontos diretos recente, com placares como 1-2, 3-2 e 2-1, mostra que tanto Lens quanto Lyon costumam balançar as redes quando se enfrentam.
Ambos têm jogadores de qualidade no ataque e a tendência é de um jogo ofensivo, com chances de gols para os dois lados.
Lens x Lyon: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir Lens x Lyon ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 12h00, neste sábado, no Stade Félix-Bollaert, em Lens.
Tudo o que você precisa saber:
- Confronto: Lens x Lyon - Ligue 1 2025/26
- Data: 16/08/2025
- Horário: 12h00 (horário de Brasília)
- Local: Stade Félix-Bollaert, Lens
- Onde vai passar: Disney+ e ESPN
Lens x Lyon: Últimos 5 jogos entre os times
- 04/05/2025 - Lyon 1-2 Lens (Ligue 1)
- 15/09/2024 - Lens 0-0 Lyon (Ligue 1)
- 03/03/2024 - Lyon 0-3 Lens (Ligue 1)
- 02/12/2023 - Lens 3-2 Lyon (Ligue 1)
- 12/02/2023 - Lyon 2-1 Lens (Ligue 1)
Lens x Lyon: Quem Ganha? Melhores Odds
O Lens tem cerca de 43,67% de chance de vitória, jogando em casa. O Lyon corre por fora, com 34,48% de chances, enquanto o empate tem 28,17% de probabilidade.
- 🏆 Lens vence - odd 2.29 na Betnacional
- ⚖️ Empate - odd 3.55 na Betnacional
- 👀 Lyon vence - odd 2.90 na Betnacional
Lens x Lyon: Palpite do Dia
Lens x Lyon: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lens x Lyon: Confrontos Diretos
