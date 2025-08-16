Assine UOL
Ligue 1 - France
Stade Bollaert-Delelis
Lyon
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Melhores Odds 1X2 by
1
2.3
x
3.6
2
2.9
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3.64
2
2.94
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3.6
2
2.9
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
2.32
x
3.6
2
2.92
Apostar agora
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 23:27

Lens x Lyon: Palpite Odds Altas +8, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (16/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
16.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Lens x Lyon: veja o palpite com odds altas +8, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 16/08, pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), no Stade Félix-Bollaert, com transmissão ao vivo pela Disney+ e ESPN.


O Lens, jogando em casa, busca começar o campeonato com uma vitória para ganhar confiança. Por sua vez, o Lyon, que se reforçou para a temporada, quer mostrar que pode brigar pelas posições de topo desde o primeiro jogo, mesmo atuando como visitante.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Lens x Lyon Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Total de Gols: Acima de 2.5 - odd pagando 1.67 na Betnacional 

  • Palpite 2. Resultado Correto: Lens 2-1 - odd pagando 8.60 na F12.Bet 

  • 💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.57 na Superbet


Para as apostas em Lens x Lyon, indicamos esses três palpites com base no desempenho recente dos dois times e nas estatísticas de confrontos na Ligue 1.


🔥 Palpite 1. Acima de 2.5 Gols - odd pagando 1.67


Os confrontos recentes entre Lens e Lyon indicam uma tendência a jogos com muitos gols. A análise dos últimos 5 jogos entre as equipes mostra placares como 2-1 e 3-2, sugerindo que ambas têm capacidade ofensiva para criar chances. 


Com o início da temporada, os times tendem a jogar com mais intensidade, o que pode resultar em um jogo aberto e com mais de 2,5 gols.


⚡ Palpite 2. Resultado Correto: Lens 2-1 - odd pagando 8.60


Apostar no placar exato de 2 a 1 para o Lens é uma aposta de alto risco com grande potencial de retorno. O Lens tem um histórico favorável nos confrontos diretos recentes, vencendo quatro dos últimos seis jogos contra o Lyon. Além disso, o fator casa é um diferencial. 


A odd alta reflete a dificuldade de prever o placar exato, mas o histórico e a força do Lens em seu estádio justificam a aposta.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.57


O palpite de que ambas as equipes marcarão gols é um dos mais prováveis. O histórico de confrontos diretos recente, com placares como 1-2, 3-2 e 2-1, mostra que tanto Lens quanto Lyon costumam balançar as redes quando se enfrentam. 


Ambos têm jogadores de qualidade no ataque e a tendência é de um jogo ofensivo, com chances de gols para os dois lados.


Lens x Lyon: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir Lens x Lyon ao vivo na Disney+ e ESPN. O jogo começa às 12h00, neste sábado, no Stade Félix-Bollaert, em Lens.


Tudo o que você precisa saber:



  • Confronto: Lens x Lyon - Ligue 1 2025/26

  • Data: 16/08/2025

  • Horário: 12h00 (horário de Brasília)

  • Local: Stade Félix-Bollaert, Lens

  • Onde vai passar: Disney+ e ESPN


Lens x Lyon: Últimos 5 jogos entre os times



  • 04/05/2025 - Lyon 1-2 Lens (Ligue 1)

  • 15/09/2024 - Lens 0-0 Lyon (Ligue 1)

  • 03/03/2024 - Lyon 0-3 Lens (Ligue 1)

  • 02/12/2023 - Lens 3-2 Lyon (Ligue 1)

  • 12/02/2023 - Lyon 2-1 Lens (Ligue 1)


Lens x Lyon: Quem Ganha? Melhores Odds


O Lens tem cerca de 43,67% de chance de vitória, jogando em casa. O Lyon corre por fora, com 34,48% de chances, enquanto o empate tem 28,17% de probabilidade.



  • 🏆 Lens vence - odd 2.29 na Betnacional 

  • ⚖️ Empate - odd 3.55 na Betnacional 

  • 👀 Lyon vence - odd 2.90 na Betnacional

Lens x Lyon: Palpite do Dia

Lens Vence
Superbet logo
2.32
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Lens x Lyon: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lens x Lyon: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Ligue 1
Lyon
1 - 2
Lens
2024 Ligue 1
Lens
0 - 0
Lyon
2023 Ligue 1
Lyon
0 - 3
Lens
2023 Ligue 1
Lens
3 - 2
Lyon
2022 Ligue 1
Lyon
2 - 1
Lens

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lens
Empate
Lyon

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites