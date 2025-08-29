- V
Lens x Brest: Palpite Odds Altas +4, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (29/08)
Lens x Brest: veja o palpite com odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 29/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Stade Félix-Bollaert, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O Lens, em 10º lugar com 3 pontos, vem de uma vitória e quer usar a força de sua torcida para conquistar o primeiro bom resultado em casa na temporada. Já o Brest, em 14º com 1 ponto, ainda não venceu e precisa consertar sua defesa, que sofreu muitos gols nas primeiras rodadas.
Lens x Brest Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Lens vence, odd pagando 1.93 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Lens vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 4.00 na Betnacional
Para as apostas em Lens x Brest, indicamos esses três palpites com base no forte retrospecto do Lens no confronto e na tendência de jogos com muitos gols.
🔥 Palpite 1. Lens vence, odd pagando 1.93
O Lens tem um domínio recente sobre o Brest, com quatro vitórias nos últimos seis confrontos diretos.
Jogando em seu estádio, onde a torcida cria uma atmosfera intensa, e vindo de uma vitória, a equipe é a grande favorita. O Brest, por outro lado, ainda não venceu e tem uma defesa muito vulnerável.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88
O histórico deste duelo é de muitos gols. Os últimos confrontos tiveram placares como 3 a 2, 3 a 1 e 4 a 0.
O Brest chega com uma defesa que sofreu 5 gols em apenas 2 jogos, enquanto o ataque do Lens é muito qualificado. A expectativa é de mais uma partida aberta e com várias bolas na rede.
💧 Palpite 3. Lens vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 4.00
Para quem busca uma aposta de alto valor, esta é a melhor opção. Ela combina a vitória do favorito Lens com a possibilidade de o Brest, que marcou 3 gols na estreia, também conseguir balançar as redes.
O retrospecto do confronto mostra que o Brest costuma marcar mesmo nas derrotas, tornando o placar de 2 a 1 ou 3 a 1 um resultado bastante provável.
Lens x Brest: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Lens x Brest ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 15h45, nesta sexta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Lens x Brest - Ligue 1
- 📅 Data: 29/08/2025
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade Félix-Bollaert, Lens
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Lens x Brest: Últimos 5 jogos entre os times
- 20/04/2025 - Brest 1-3 Lens
- 25/08/2024 - Lens 2-0 Brest
- 09/03/2024 - Lens 1-0 Brest
- 13/08/2023 - Brest 3-2 Lens
- 05/02/2023 - Brest 1-1 Lens
Lens x Brest: Quem Ganha? Melhores Odds
O Lens é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 51,8%. O Brest tem 26% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 27,4%.
- 🏆 Lens vence, odd 1.93 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.65 na Superbet
- 👀 Brest vence, odd 3.85 na F12.bet
Lens x Stade Brestois 29: Palpite do Dia
Lens x Stade Brestois 29: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lens x Stade Brestois 29: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
