Ligue 1 - France
Stade Bollaert-Delelis
Stade Brestois 29
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
Lens x Brest: Palpite Odds Altas +4, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (29/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Lens x Brest: veja o palpite com odds altas +4, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta sexta-feira, 29/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Stade Félix-Bollaert, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O Lens, em 10º lugar com 3 pontos, vem de uma vitória e quer usar a força de sua torcida para conquistar o primeiro bom resultado em casa na temporada. Já o Brest, em 14º com 1 ponto, ainda não venceu e precisa consertar sua defesa, que sofreu muitos gols nas primeiras rodadas.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Lens x Brest Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Lens vence, odd pagando 1.93 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Lens vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 4.00 na Betnacional


Para as apostas em Lens x Brest, indicamos esses três palpites com base no forte retrospecto do Lens no confronto e na tendência de jogos com muitos gols.


🔥 Palpite 1. Lens vence, odd pagando 1.93


O Lens tem um domínio recente sobre o Brest, com quatro vitórias nos últimos seis confrontos diretos. 


Jogando em seu estádio, onde a torcida cria uma atmosfera intensa, e vindo de uma vitória, a equipe é a grande favorita. O Brest, por outro lado, ainda não venceu e tem uma defesa muito vulnerável.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.88


O histórico deste duelo é de muitos gols. Os últimos confrontos tiveram placares como 3 a 2, 3 a 1 e 4 a 0. 


O Brest chega com uma defesa que sofreu 5 gols em apenas 2 jogos, enquanto o ataque do Lens é muito qualificado. A expectativa é de mais uma partida aberta e com várias bolas na rede.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Lens vence & Ambas Marcam: Sim, odd pagando 4.00


Para quem busca uma aposta de alto valor, esta é a melhor opção. Ela combina a vitória do favorito Lens com a possibilidade de o Brest, que marcou 3 gols na estreia, também conseguir balançar as redes. 


O retrospecto do confronto mostra que o Brest costuma marcar mesmo nas derrotas, tornando o placar de 2 a 1 ou 3 a 1 um resultado bastante provável.


Lens x Brest: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Lens x Brest ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 15h45, nesta sexta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Lens x Brest - Ligue 1

  • 📅 Data: 29/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade Félix-Bollaert, Lens

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Lens x Brest: Últimos 5 jogos entre os times



  • 20/04/2025 - Brest 1-3 Lens

  • 25/08/2024 - Lens 2-0 Brest

  • 09/03/2024 - Lens 1-0 Brest

  • 13/08/2023 - Brest 3-2 Lens

  • 05/02/2023 - Brest 1-1 Lens


Lens x Brest: Quem Ganha? Melhores Odds


O Lens é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 51,8%. O Brest tem 26% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 27,4%.



  • 🏆 Lens vence, odd 1.93 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.65 na Superbet

  • 👀 Brest vence, odd 3.85 na F12.bet


 

Lens x Stade Brestois 29: Palpite do Dia

Lens Vence
Superbet logo
1.95
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Lens x Stade Brestois 29: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lens x Stade Brestois 29: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2024 Ligue 1
Stade Brestois 29
1 - 3
Lens
2024 Ligue 1
Lens
2 - 0
Stade Brestois 29
2023 Ligue 1
Lens
1 - 0
Stade Brestois 29
2023 Ligue 1
Stade Brestois 29
3 - 2
Lens
2022 Ligue 1
Stade Brestois 29
1 - 1
Lens

