RB Leipzig
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
Bundesliga - Germany
1. FC Heidenheim
  • D
  • V
  • V
  • E
  • V
Leipzig x Heidenheim: Palpite, Odds +7, +9, Onde Assistir, Bundesliga, 30/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Leipzig x Heidenheim: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Leipzig e Heidenheim se enfrentam neste sábado, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília) na Red Bull Arena, em Leipzig.


Este confronto promete ser interessante, com o Leipzig buscando impor seu ritmo desde o início do jogo, sobretudo para apagar o desaire que teve em Munique na roda de abertura onde foi completamente amassado pelo Bayern.


Assim, o time da casa chega ao jogo com a expectativa de brigar pelas primeiras posições da liga alemã, como tem sido costume e quer começar bem frente à sua torcida.


Já o Heidenheim busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa para se consolidar na elite.


O jogo entre Leipzig e Heidenheim terá transmissão ao vivo pelo canal GOAT. 


Leipzig x Heidenheim Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Ambas marcam - odd 1.80 

  • 🎯 Leipzig vence - odd 1.40

  • 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.60


Leipzig x Heidenheim Palpites Alternativos



  • 🎯 Leipzig vence de handicap -1.5 - odd 2.05

  • 🎯 Heidenheim marca no 2º tempo - odd 3.50

  • 🎯 Placar exato 2-1 para o RB Leipzig - odd 7.50


Leipzig x Heidenheim Super Palpite do Dia



  • 🚀 RB Leipzig vence e ambas marcam - odd 3.10


💰 Leipzig x Heidenheim Palpite de Odds Baixas



  • 🔵 Leipzig vence - odd 1.40

  • 🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.20

  • 🟡 Leipzig tem mais escanteios - odd 1.55


⚖️ Leipzig x Heidenheim Palpite de Odds Médias



  • 🔵 Ambas marcam - odd 1.80

  • 🟢 Leipzig vence e mais de 2.5 gols - odd 2.30

  • 🟡 Total de gols acima de 2.5 - odd 1.60


🚀 Leipzig x Heidenheim Palpite de Odds Altas



  • 🔵 Placar exato 3-1 para o RB Leipzig - odd 9.00

  • 🟢 Heidenheim vence o 1º tempo - odd 7.00

  • 🟡 Leipzig vence sem sofrer gols - odd 5.50


Leipzig x Heidenheim: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Leipzig x Heidenheim - Bundesliga 2025/26

  •  📅 Data: 30/08/2025

  • ⏰ Horário: 10:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Red Bull Arena, Leipzig

  • 📺 Transmissão: GOAT e Novibet


Leipzig x Heidenheim: Escalações prováveis


Leipzig: Péter Gulácsi; Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán, David Raum; Xavi Simons, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Johan Bakayoko; Lois Openda, Yan Diomande.


Heidenheim: Diant Ramaj; Patrick Mainka, Benedikt Gimber, Tim Siersleben, Marnon Busch; Jan Schöppner, Niklas Dorsch, Jonas Fohrenbach, Arijon Ibrahimovic; Budu Zivzivadze, Léo Scienza.


Leipzig x Heidenheim: Como chegam os times


Leipzig



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 1 Vitória (50%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 1 Derrota (50%)

  • 🥅 4 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (4 G/J)


Heidenheim



  • ⚽️ 2 Jogos

  • 1 Vitória (50%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 1 Derrota (50%)

  • 🥅 6 Gols marcados (3 G/J)

  • 🛡️ 3 Gols sofridos (1,5 G/J)


Leipzig x Heidenheim: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 10 vezes, com 1 vitória do Heidenheim, 4 empates e 5 triunfos do Leipzig.



  • 23/02/2025 – Leipzig 2-2 Heidenheim – Bundesliga 2024/25 (R23)

  • 06/10/2024 – Heidenheim 0-1 Leipzig – Bundesliga 2024/25 (R6)

  • 20/04/2024 – Heidenheim 1-2 Leipzig – Bundesliga 2023/24 (R30)

  • 02/12/2023 – Leipzig 2-1 Heidenheim – Bundesliga 2023/24 (R13)

  • 02/03/2016 – Leipzig 3-1 Heidenheim – 2. Bundesliga 2015/16 (R24)

Ver mais Ver menos

RB Leipzig x 1. FC Heidenheim: Palpite do Dia

RB Leipzig Vence
Superbet logo
1.49
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

RB Leipzig x 1. FC Heidenheim: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

RB Leipzig x 1. FC Heidenheim: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Bundesliga
RB Leipzig
2 - 2
1. FC Heidenheim
2024 Bundesliga
1. FC Heidenheim
0 - 1
RB Leipzig
2023 Bundesliga
1. FC Heidenheim
1 - 2
RB Leipzig
2023 Bundesliga
RB Leipzig
2 - 1
1. FC Heidenheim
2015 2. Bundesliga
RB Leipzig
3 - 1
1. FC Heidenheim

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
RB Leipzig
Empate
1. FC Heidenheim

Leipzig x Heidenheim: Jogo Responsável


Se decidir fazer apostas no Leipzig x Heidenheim lembre-se das regras do Jogo Responsável:



  • Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.

  • Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.

  • Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.

  • Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.


E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.


Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.

Ver mais Ver menos

Palpites

