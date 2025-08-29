- D
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- E
- V
Leipzig x Heidenheim: Palpite, Odds +7, +9, Onde Assistir, Bundesliga, 30/08
Leipzig x Heidenheim: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Leipzig e Heidenheim se enfrentam neste sábado, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília) na Red Bull Arena, em Leipzig.
Este confronto promete ser interessante, com o Leipzig buscando impor seu ritmo desde o início do jogo, sobretudo para apagar o desaire que teve em Munique na roda de abertura onde foi completamente amassado pelo Bayern.
Assim, o time da casa chega ao jogo com a expectativa de brigar pelas primeiras posições da liga alemã, como tem sido costume e quer começar bem frente à sua torcida.
Já o Heidenheim busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa para se consolidar na elite.
O jogo entre Leipzig e Heidenheim terá transmissão ao vivo pelo canal GOAT.
Leipzig x Heidenheim Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Ambas marcam - odd 1.80
- 🎯 Leipzig vence - odd 1.40
- 🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.60
Leipzig x Heidenheim Palpites Alternativos
- 🎯 Leipzig vence de handicap -1.5 - odd 2.05
- 🎯 Heidenheim marca no 2º tempo - odd 3.50
- 🎯 Placar exato 2-1 para o RB Leipzig - odd 7.50
Leipzig x Heidenheim Super Palpite do Dia
- 🚀 RB Leipzig vence e ambas marcam - odd 3.10
💰 Leipzig x Heidenheim Palpite de Odds Baixas
- 🔵 Leipzig vence - odd 1.40
- 🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.20
- 🟡 Leipzig tem mais escanteios - odd 1.55
⚖️ Leipzig x Heidenheim Palpite de Odds Médias
- 🔵 Ambas marcam - odd 1.80
- 🟢 Leipzig vence e mais de 2.5 gols - odd 2.30
- 🟡 Total de gols acima de 2.5 - odd 1.60
🚀 Leipzig x Heidenheim Palpite de Odds Altas
- 🔵 Placar exato 3-1 para o RB Leipzig - odd 9.00
- 🟢 Heidenheim vence o 1º tempo - odd 7.00
- 🟡 Leipzig vence sem sofrer gols - odd 5.50
Leipzig x Heidenheim: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Leipzig x Heidenheim - Bundesliga 2025/26
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 10:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Red Bull Arena, Leipzig
- 📺 Transmissão: GOAT e Novibet
Leipzig x Heidenheim: Escalações prováveis
Leipzig: Péter Gulácsi; Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán, David Raum; Xavi Simons, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Johan Bakayoko; Lois Openda, Yan Diomande.
Heidenheim: Diant Ramaj; Patrick Mainka, Benedikt Gimber, Tim Siersleben, Marnon Busch; Jan Schöppner, Niklas Dorsch, Jonas Fohrenbach, Arijon Ibrahimovic; Budu Zivzivadze, Léo Scienza.
Leipzig x Heidenheim: Como chegam os times
Leipzig
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 1 Vitória (50%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 1 Derrota (50%)
- 🥅 4 Gols marcados (2 G/J)
- 🛡️ 8 Gols sofridos (4 G/J)
Heidenheim
- ⚽️ 2 Jogos
- ✅ 1 Vitória (50%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 1 Derrota (50%)
- 🥅 6 Gols marcados (3 G/J)
- 🛡️ 3 Gols sofridos (1,5 G/J)
Leipzig x Heidenheim: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 10 vezes, com 1 vitória do Heidenheim, 4 empates e 5 triunfos do Leipzig.
- 23/02/2025 – Leipzig 2-2 Heidenheim – Bundesliga 2024/25 (R23)
- 06/10/2024 – Heidenheim 0-1 Leipzig – Bundesliga 2024/25 (R6)
- 20/04/2024 – Heidenheim 1-2 Leipzig – Bundesliga 2023/24 (R30)
- 02/12/2023 – Leipzig 2-1 Heidenheim – Bundesliga 2023/24 (R13)
- 02/03/2016 – Leipzig 3-1 Heidenheim – 2. Bundesliga 2015/16 (R24)
RB Leipzig x 1. FC Heidenheim: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
RB Leipzig x 1. FC Heidenheim: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
RB Leipzig x 1. FC Heidenheim: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Leipzig x Heidenheim: Jogo Responsável
Se decidir fazer apostas no Leipzig x Heidenheim lembre-se das regras do Jogo Responsável:
- Defina um orçamento e não ultrapasse seu limite.
- Aposte apenas o que pode perder sem comprometer suas finanças.
- Não persiga prejuízos, pois isso aumenta o risco de perdas maiores.
- Faça pausas e evite apostar de forma impulsiva.
E não esqueça de manter o equilíbrio: apostas devem ser entretenimento, não fonte de renda.
Busque ajuda se sentir perda de controle, através de canais de apoio ao jogador.
Jogos do Dia
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- E
Guimaraes Vence
- D
- E
- D
- V
- E
- D
- D
- V
- D
- V
Vitoria Vence
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- D
Goias Vence
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- V
Lazio Vence
- V
- E
- V
- V
- D
- E
- E
- E
- E
- E
Chelsea Vence
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- E
- E
- V
Antalyaspor Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- D
Liverpool Vence