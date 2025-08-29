Leipzig x Heidenheim: Palpite, Odds +7, +9, Onde Assistir, Bundesliga, 30/08

Leipzig x Heidenheim: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Leipzig e Heidenheim se enfrentam neste sábado, 30 de agosto de 2025, em partida válida pela segunda rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília) na Red Bull Arena, em Leipzig.

Este confronto promete ser interessante, com o Leipzig buscando impor seu ritmo desde o início do jogo, sobretudo para apagar o desaire que teve em Munique na roda de abertura onde foi completamente amassado pelo Bayern.

Assim, o time da casa chega ao jogo com a expectativa de brigar pelas primeiras posições da liga alemã, como tem sido costume e quer começar bem frente à sua torcida.

Já o Heidenheim busca surpreender e somar pontos importantes fora de casa para se consolidar na elite.

O jogo entre Leipzig e Heidenheim terá transmissão ao vivo pelo canal GOAT.

Leipzig x Heidenheim Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Ambas marcam - odd 1.80



🎯 Leipzig vence - odd 1.40



🎯 Mais de 2.5 gols - odd 1.60



Leipzig x Heidenheim Palpites Alternativos



🎯 Leipzig vence de handicap -1.5 - odd 2.05



🎯 Heidenheim marca no 2º tempo - odd 3.50



🎯 Placar exato 2-1 para o RB Leipzig - odd 7.50



Leipzig x Heidenheim Super Palpite do Dia



🚀 RB Leipzig vence e ambas marcam - odd 3.10



💰 Leipzig x Heidenheim Palpite de Odds Baixas



🔵 Leipzig vence - odd 1.40



🟢 Total de gols acima de 1.5 - odd 1.20



🟡 Leipzig tem mais escanteios - odd 1.55



⚖️ Leipzig x Heidenheim Palpite de Odds Médias



🔵 Ambas marcam - odd 1.80



🟢 Leipzig vence e mais de 2.5 gols - odd 2.30



🟡 Total de gols acima de 2.5 - odd 1.60



🚀 Leipzig x Heidenheim Palpite de Odds Altas



🔵 Placar exato 3-1 para o RB Leipzig - odd 9.00



🟢 Heidenheim vence o 1º tempo - odd 7.00



🟡 Leipzig vence sem sofrer gols - odd 5.50



Leipzig x Heidenheim: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Leipzig x Heidenheim - Bundesliga 2025/26



📅 Data: 30/08/2025



⏰ Horário: 10:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Red Bull Arena, Leipzig



📺 Transmissão: GOAT e Novibet



Leipzig x Heidenheim: Escalações prováveis

Leipzig: Péter Gulácsi; Ridle Baku, Castello Lukeba, Willi Orbán, David Raum; Xavi Simons, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Johan Bakayoko; Lois Openda, Yan Diomande.

Heidenheim: Diant Ramaj; Patrick Mainka, Benedikt Gimber, Tim Siersleben, Marnon Busch; Jan Schöppner, Niklas Dorsch, Jonas Fohrenbach, Arijon Ibrahimovic; Budu Zivzivadze, Léo Scienza.

Leipzig x Heidenheim: Como chegam os times

Leipzig



⚽️ 2 Jogos



✅ 1 Vitória (50%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 1 Derrota (50%)

🥅 4 Gols marcados (2 G/J)

🛡️ 8 Gols sofridos (4 G/J)



Heidenheim



⚽️ 2 Jogos



✅ 1 Vitória (50%)

🤝 0 Empates (0%)

❌ 1 Derrota (50%)

🥅 6 Gols marcados (3 G/J)

🛡️ 3 Gols sofridos (1,5 G/J)



Leipzig x Heidenheim: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 10 vezes, com 1 vitória do Heidenheim, 4 empates e 5 triunfos do Leipzig.