Leicester x Manchester United: Palpites e Estatísticas - Premier League 16/03

A 29ª rodada da Premier League 2024/25 promete um confronto decisivo entre Leicester e Manchester United, que se enfrentam no próximo dia 16 de março, às 16h00 (horário de Brasília), no King Power Stadium, em Leicester.

O Manchester United, que ocupa a 14ª posição na tabela, busca recuperar o bom futebol e se distanciar da zona de rebaixamento, enquanto o Leicester, em 19º lugar, tenta escapar da degola e buscar pontos preciosos em casa.

O histórico entre as duas equipes é favorável ao Manchester United, que venceu 22 dos 35 confrontos diretos. O Leicester, por sua vez, conseguiu vencer somente 4 vezes, com 9 empates. No entanto, o Leicester joga em casa e pode virar o jogo.