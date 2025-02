Leicester x Arsenal Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Premier League (15/02

Atenção: as odds podem ser alteradas a qualquer momento pelas bets.

Válido pela 25ª rodada da Premier League, o duelo entre Leicester x Arsenal coloca os dois times para se enfrentar em momentos distintos da temporada e da tabela.

O Leicester faz uma das piores temporadas desde o inesperado título na temporada 2015/2015. O clube luta contra o rebaixamento e, se perder aqui, fica numa situação difícil para tentar tirar a diferença de pontos do Wolverhampton.

Do outro lado, o Arsenal não tem nada a ver com isso e segue em perseguição ao Liverpool, líder do torneio. Os Gunners descansaram e não entram em campo desde o dia 05/02, quando perderam para o Newcastle por 2 a 0. Agora, depois desse descanso de meio de temporada, o time quer voltar ao ritmo com vitórias.

Veja a seguir os palpites de Leicester x Arsenal que nós escolhemos!