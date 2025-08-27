Légia Varsóvia x Hibernian: Palpite, Odds +8 e Onde Assistir Liga Conferência (28/08)

Confira os palpites para Légia Varsóvia x Hibernian, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Légia Varsóvia e Hibernian se enfrentam pela segunda partida dos playoffs da Liga Conferência 2025/26 nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, às 16h (horário de Brasília) no Estádio Wojska Polskiego. No primeiro jogo, vitória de 2x1 da Légia Varsóvia. Légia Varsóvia x Hibernian terá transmissão com vídeo ao vivo e de graça pela Novibet.

Palpites de Légia Varsóvia x Hibernian: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga Conferência 25/26 e no resultado do primeiro jogo, analisamos o desempenho de Légia Varsóvia e Hibernian para trazer as melhores dicas de apostas. A vitória de 2x1 da Légia Varsóvia na primeira partida o deixa em uma posição de vantagem, mas o Hibernian, jogando em casa, precisa de gols para se classificar. O jogo promete ser aberto, com ambas as equipes buscando o ataque.



⚽ Resultado Final - Légia Varsóvia - Odd de 1.68 na Superbet



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 1.69 na Esportes da Sorte



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.74 na Stake



Palpites Alternativos Légia Varsóvia x Hibernian



⚽ Método de Qualificação - Legia Varsóvia - no tempo regulamentar - Odd de 1.22 na Superbet



⚽ Total de Cartões - Mas de 5.5 - Odd de 1.99 na Novibet



⚽ Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.72 na Stake



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Légia Varsóvia x Hibernian. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como a necessidade de gols de ambas as equipes e o volume ofensivo do Hibernian, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Médias Légia Varsóvia x Hibernian



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Empate/Légia Varsóvia - Odd de 4.70 na Stake



⚽ 1º Gol - Hibernian - Odd de 2.77 na Superbet



⚽ Para marcar - Kieran Bowie - Odd de 2.88 na Novibet



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, que oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno. Estas apostas se baseiam em cenários mais específicos, como a possibilidade de um dos times vencer com um placar mais apertado ou a combinação de mercados de gols e resultado.

Palpites de Odds Altas Légia Varsóvia x Hibernian



⚽ Placar Exato: 2x1 - Odd de 7.50 na Esportes da Sorte



⚽ Resultado da Partida Até 15 Minuto Jogado - Fora - Odd de 8.00 na Superbet



⚽ O que vai acontecer primeiro no jogo - Tiro de Meta - Odd de 8.00 na Novibet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como a vitória do time da casa com um placar mais elástico ou um resultado surpresa do Hibernian.

Informações do Jogo: Légia Varsóvia x Hibernian: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Légia Varsóvia x Hibernian - Liga Conferência (playoffs)

Légia Varsóvia x Hibernian - Liga Conferência (playoffs)

Data: 28/08/2025

28/08/2025

Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Wojska Polskiego, Varsóvia (Polônia)

Estádio Wojska Polskiego, Varsóvia (Polônia)

Transmissão: Novibet



Como assistir Légia Varsóvia x Hibernian

É possível assistir jogos ao vivo e de graça através da Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta.

Caso você ainda não tenha um cadastro, basta concluir e verificar a sua conta para assistir jogo ao vivo.

Como Légia Varsóvia e Hibernian Chegam Para o Confronto

A Légia Varsóvia chega para este jogo de volta da pré-eliminatória com uma vantagem de 2 a 1. A equipe tem uma média de 2.0 gols marcados e 1.0 gol sofrido na competição. A média de 3.0 escanteios sugere um volume ofensivo moderado. Jogando em casa, a Légia Varsóvia buscará a vitória para garantir a sua classificação.

O Hibernian, por sua vez, tem o desafio de reverter a derrota por 2 a 1 na primeira partida. A equipe tem uma média de 1.7 gols marcados e 1.7 gols sofridos por jogo, o que aponta para um ataque eficiente, mas uma defesa vulnerável. A média de 5.7 escanteios sugere que o time busca o ataque com mais frequência. O Hibernian precisará de uma atuação muito forte e eficiente para buscar os gols necessários para a classificação.