Légia Varsóvia x AEK Larnaca: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08
Légia Varsóvia x AEK Larnaca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Légia Varsóvia e AEK Larnaca se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase preliminar da Liga Europa. A partida será às 16h (horário de Brasília), no Estádio Wojska Polskiego, em Varsóvia, Polônia.
O time polonês chega pressionado por jogar em casa e após a derrota na ida.
Por seu lado, o AEK Larnaca, representante do Chipre, aposta em um jogo organizado e eficiente para tentar surpreender outra vez.
Légia Varsóvia x AEK Larnaca Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do Légia Varsóvia – odd pagando 1.72 na bet365
Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Não – odd pagando 1.80 na bet365
Palpite 3 – Total de gols abaixo de 2.5 – odd pagando 1.75 na bet365
Essas opções consideram o estilo de jogo das equipes nesta fase de mata-mata, onde a cautela costuma prevalecer, principalmente no primeiro duelo.
Vitória do Légia Varsóvia - odd pagando 1.72
O Légia Varsóvia tem histórico positivo atuando em seus domínios e costuma se impor fisicamente contra adversários de ligas menores. O fator local pode ser decisivo para garantir vantagem antes do jogo de volta.
Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.80
O AEK Larnaca deve adotar postura defensiva, priorizando o empate ou uma derrota mínima. Isso reduz as chances de ambos marcarem, especialmente se o Légia abrir o placar e controlar a posse de bola.
Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.75
Jogos de ida de eliminatórias europeias costumam ser mais estudados, com foco na segurança defensiva. A expectativa é de poucos gols e um placar apertado, possivelmente decidido em uma ou duas jogadas-chave.
Légia Varsóvia x AEK Larnaca: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Légia Varsóvia x AEK Larnaca pela Liga Europa
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Wojska Polskiego, Varsóvia, Polônia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Légia Varsóvia x AEK Larnaca: Escalações prováveis
Légia Varsóvia: Kacper Tobiasz; Radovan Pankov, Marco Burch, Artur Jedrzejczyk, Rúben Vinagre; Claude Gonçalves, Vahan Bichakhchyan, Bartosz Kapustka, Pawel Wszolek; Jean-Pierre Nsamé, Migouel Alfarela.
AEK Larnaca: Zlatan Alomerovic; Will Ekpolo, Ángel García, Valentin Roberge, Jérémie Gnali; Hrvoje Milicevic, Pere Pons, Gus Ledes, Djordje Ivanovic; Karol Angielski, Yerson Chacón.
Legia Warszawa x AEK Larnaca: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Legia Warszawa x AEK Larnaca: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Legia Warszawa x AEK Larnaca: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
