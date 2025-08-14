Légia Varsóvia x AEK Larnaca: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 14/08

Légia Varsóvia x AEK Larnaca: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Légia Varsóvia e AEK Larnaca se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase preliminar da Liga Europa. A partida será às 16h (horário de Brasília), no Estádio Wojska Polskiego, em Varsóvia, Polônia.

O time polonês chega pressionado por jogar em casa e após a derrota na ida.

Por seu lado, o AEK Larnaca, representante do Chipre, aposta em um jogo organizado e eficiente para tentar surpreender outra vez.

Légia Varsóvia x AEK Larnaca Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Palpite 1 – Vitória do Légia Varsóvia – odd pagando 1.72 na bet365

Palpite 2 – Ambas equipes marcam: Não – odd pagando 1.80 na bet365

Palpite 3 – Total de gols abaixo de 2.5 – odd pagando 1.75 na bet365

Essas opções consideram o estilo de jogo das equipes nesta fase de mata-mata, onde a cautela costuma prevalecer, principalmente no primeiro duelo.

Vitória do Légia Varsóvia - odd pagando 1.72

O Légia Varsóvia tem histórico positivo atuando em seus domínios e costuma se impor fisicamente contra adversários de ligas menores. O fator local pode ser decisivo para garantir vantagem antes do jogo de volta.

Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.80

O AEK Larnaca deve adotar postura defensiva, priorizando o empate ou uma derrota mínima. Isso reduz as chances de ambos marcarem, especialmente se o Légia abrir o placar e controlar a posse de bola.

Total de gols abaixo de 2.5 - odd pagando 1.75

Jogos de ida de eliminatórias europeias costumam ser mais estudados, com foco na segurança defensiva. A expectativa é de poucos gols e um placar apertado, possivelmente decidido em uma ou duas jogadas-chave.

Légia Varsóvia x AEK Larnaca: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Légia Varsóvia x AEK Larnaca pela Liga Europa



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Wojska Polskiego, Varsóvia, Polônia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Légia Varsóvia x AEK Larnaca: Escalações prováveis

Légia Varsóvia: Kacper Tobiasz; Radovan Pankov, Marco Burch, Artur Jedrzejczyk, Rúben Vinagre; Claude Gonçalves, Vahan Bichakhchyan, Bartosz Kapustka, Pawel Wszolek; Jean-Pierre Nsamé, Migouel Alfarela.

AEK Larnaca: Zlatan Alomerovic; Will Ekpolo, Ángel García, Valentin Roberge, Jérémie Gnali; Hrvoje Milicevic, Pere Pons, Gus Ledes, Djordje Ivanovic; Karol Angielski, Yerson Chacón.