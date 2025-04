Légia Varsóvia x Chelsea: Palpite, Onde Assistir, Escalações e Hora (10/04)

O Légia, apesar de forte em casa, não deve ter fôlego para segurar a pressão. A vitória do Chelsea é o cenário mais provável.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam – Sim

O Légia Varsóvia é competitivo dentro de casa e costuma balançar as redes mesmo contra adversários mais fortes. Marcou gols em todos os seus últimos cinco jogos como mandante, mostrando consistência ofensiva.

O Chelsea, embora tenha uma defesa sólida, sofreu gols em muitos jogos fora de casa. Com o apoio da torcida, o time polonês pode deixar sua marca, o que torna esse palpite bem interessante.

Palpite 3: Mais de 2.5 gols na partida

Com média de 4,33 gols marcados por jogo na Conference League, o Chelsea entrega partidas com alto volume ofensivo. Já o Légia, jogando em casa, também tem tendência a participar de confrontos com muitos gols.