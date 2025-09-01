Leganés x La Coruña: Palpite Odds Altas 3+,Onde Assistir, La Liga 2 (01/09)

Leganés e La Coruña se encontram na segunda-feira, 01/09, em partida válida pela rodada da La Liga 2 2025/26. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília) no Estádio Municipal de Butarque, em Leganés, Espanha. A transmissão do jogo será pela Disney+.

O confronto promete ser disputado, com o Leganés buscando a vitória em casa e o La Coruña querendo somar pontos para se manter bem na tabela. As equipes chegam com objetivos distintos, mas com a mesma ambição: a vitória.

Confira nossos palpites de Leganés x La Coruña, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Leganés x La Coruña: Palpite e Prognóstico



🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.00



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10



🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 2.40



Palpites Alternativos Leganés x La Coruña

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A combinação de fatores como a necessidade de pontuar e a tradição dos times em marcar gols, nos leva a crer em mercados interessantes.



🎯 Resultado Correto 2x1 - odd 9.00



🎯 Handicap La Coruña +1 - odd 1.55



🎯 Total de escanteios acima de 9.5 - odd 1.80



Leganés x La Coruña: Super Palpite



🚀 La Coruña vence e Ambos Marcam - odd 7.00



Palpites de Odds Baixas Leganés x La Coruña

Se você busca chances mais seguras, separamos algumas apostas com odds que podem trazer bons resultados. Com base na análise dos times, as opções abaixo são boas para quem busca um retorno mais estável.



🔵 Total de Gols abaixo de 3.5 - odd 1.50



🟢 Dupla Chance: Leganés ou Empate - odd 1.45



🟡 Ambos Não Marcam: Não - odd 1.35



Palpite de Odds Médias Leganés x La Coruña

Para quem gosta de um pouco mais de emoção, separamos algumas apostas com odds médias que podem ser bem interessantes. Avaliamos as estatísticas para oferecer palpites que equilibram risco e retorno.



🔵 Empate Anula: La Coruña - odd 2.70



🟢 La Coruña Marca o Próximo Gol - odd 2.90



🟡 Total de Gols Ímpar - odd 3.00



Palpite de Odds Altas Leganés x La Coruña

Para os apostadores que buscam grandes emoções e retornos maiores, separamos algumas apostas com odds elevadas. Acreditamos que esses mercados podem surpreender e trazer ótimos resultados.



🔵 Placar Exato: 1x2 - odd 10.00



🟢 Jogador a marcar a qualquer momento: Lucas Perez - odd 5.50



🟡 Resultado/Ambos marcam: La Coruña/Sim - odd 6.50



Leganés x La Coruña: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Leganés x La Coruña - La Liga 2 2025



📅 Data: 01/09/2025



⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Municipal de Butarque, Leganés



📺 Transmissão: Disney+



Como Leganés e La Coruña Chegam Para o Confronto

O Leganés, jogando em casa, buscará impor seu ritmo e conquistar os três pontos, contando com o apoio de sua torcida para subir na tabela. A equipe sabe da importância de uma vitória neste confronto.

O La Coruña, por sua vez, chega embalado, visando manter a boa fase e somar pontos importantes fora de casa. O time quer mostrar que está forte na competição, mesmo jogando como visitante.

Nossa Opinião para Leganés x La Coruña

Com base na análise dos dados e no desempenho recente das equipes, prevemos um jogo equilibrado, com boas chances de gol para ambos os lados. Acreditamos que o La Coruña tem uma leve vantagem, mas o Leganés, jogando em casa, pode surpreender.

Fatores como a necessidade de pontuar e a qualidade dos elencos indicam um confronto com muitas emoções. Nossa expectativa é de um jogo aberto, com boas oportunidades de aposta. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.