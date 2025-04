Leganes x Barcelona: Palpite, Onde Assistir e Escalações - 12/04

Depósito por Pix Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Fontes esportivas destacam a possível volta de Pedri ao time titular do Barça após lesão. Enquanto isso, o Leganés deve manter sua linha defensiva sólida, com Nastasić e Tapia como peças-chave. Os dois times buscam reação, mas com objetivos distintos na competição.

Leganés x Barcelona: Onde assistir

A partida será transmitida exclusivamente no Brasil pela Disney+. Confira todos os detalhes do embate:

⚽ Jogo: Leganés x Barcelona

Leganés x Barcelona 🗓 Data: 12/04/2025

12/04/2025 ⏰ Horário: 16h00 (Brasília)

16h00 (Brasília) 🏟 Estádio: Butarque (Leganés)

Butarque (Leganés) 📺 Onde assistir: Disney+ (transmissão exclusiva no Brasil) e acompanhamento em tempo real nos portais da ESPN Brasil e UOL Esporte.