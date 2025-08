Leeds x Villarreal: Palpite, Onde Assistir, Amistosos, 02/08

Leeds x Villarreal: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo.

Neste sábado, 2 de agosto, Leeds e Villarreal se enfrentam às 11h00 (horário de Brasília), no Estádio Elland Road, na Inglaterra. A partida faz parte da preparação das duas equipes para a temporada 2025/26.

Por se tratar de amistoso, a expectativa é de um jogo mais leve, com espaço para testes táticos e alterações ao longo do confronto. O Villarreal tende a controlar mais a posse, enquanto o Leeds deve explorar transições rápidas com apoio da torcida local.

Leeds x Villarreal Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Ambas Marcam (Sim) - odd 1.72 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 1.85 na Novibet







Palpite 3 - Resultado Final: Villarreal - odd 2.10 na Novibet





A proposta ofensiva das equipes deve gerar um jogo com mais oportunidades de gol.

Ambas Marcam (Sim) - odd 1.72

Com times soltos e defesas em ritmo de pré-temporada, é provável que os dois marquem.

Mais de 2.5 Gols - odd 1.85

As linhas ofensivas devem ter liberdade, e o ritmo mais leve pode contribuir para gols.

Resultado Final: Villarreal - odd 2.10

Apesar de visitante, o time espanhol tem elenco mais técnico e boa margem nesse tipo de jogo.

Leeds x Villarreal: Onde Assistir

O duelo vai passar na Leeds TV (assinatura paga)

O jogo também pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Leeds x Villarreal: