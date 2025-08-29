- D
Leeds x Newcastle Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)
Leeds e Newcastle se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/2026. A bola rola a partir das 13h30 no Elland Road, em Leeds. O confronto terá transmissão pela ESPN e Disney+.
O confronto entre Leeds e Newcastle colocará frente a frente duas equipes com momentos parecidos na temporada, embora tenha aspirações completamente diferentes. O Leeds busca mais uma vitória em casa, tentando fazer de Elland Road seu ponto forte para permanecer na Premier League e, quem sabe, lutar por competições europeias.
Já o Newcastle ainda não venceu na Premier League, já que empatou na primeira rodada, fora de casa, e foi derrotado pelo Liverpool no último final de semana. A equipe liderada por Bruno Guimarães busca a vitória de qualquer forma, já que o calendário será dividido com a Champions League nesta temporada. Ou seja, não dá para vacilar neste começo de Premier League, pois pode ser difícil correr atrás do prejuízo no final.
Confira nossos palpites de Leeds x Newcastle, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Leeds x Newcastle: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Leeds x Newcastle, é crucial analisar o desempenho recente de ambas as equipes. O Leeds tem mostrado dificuldades em manter a consistência, alternando resultados. Já o Newcastle chega embalado por uma sequência mais positiva.
Baseado nas estatísticas e no momento atual, as apostas mais indicadas levam em conta a necessidade do time da casa em buscar os três pontos e a capacidade do ataque visitante de aproveitar as oportunidades.
- 🎯 Vitória do Newcastle - odd 2.10
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75
- 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.90
Para os palpites de Leeds x Newcastle, a observação do histórico e dos últimos jogos revela que ambas as equipes têm potencial para balançar as redes. O momento atual, com o Newcastle apresentando maior solidez defensiva, mas o Leeds precisando atacar, sugere um jogo aberto.
Palpites Alternativos Leeds x Newcastle
Para apostadores que buscam opções diferentes, os mercados alternativos podem oferecer boas oportunidades. A tendência de um jogo com intensidade e chances criadas por ambas as partes justifica essas escolhas.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem entende a dinâmica de cada partida. Um confronto que promete ser disputado, com estratégias variadas dos treinadores.
- 🎯 Gol no Primeiro Tempo - odd 1.50
- 🎯 Empate com Gols - odd 4.20
- 🎯 Placar Exato 1-2 - odd 7.50
Super Palpites Leeds x Newcastle
- 🚀 Newcastle Vence e Ambos Marcam - odd 3.80
💰 Palpites de Odds Baixas Leeds x Newcastle
- 🔵 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.25
- 🟢 Newcastle Marca Mais de 0.5 Gols - odd 1.30
- 🟡 Leeds Marca Mais de 0.5 Gols - odd 1.50
⚖️ Palpites de Odds Médias Leeds x Newcastle
- 🔵 Vitória do Newcastle - odd 2.10
- 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.75
- 🟡 Empate - odd 3.40
🚀 Palpites de Odds Altas Leeds x Newcastle
- 🔵 Placar Exato 1-2 - odd 7.50
- 🟢 Newcastle Vence de Virada - odd 5.50
- 🟡 Mais de 3.5 Gols na Partida - odd 2.80
Leeds x Newcastle: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Leeds x Newcastle - Premier League 2025/2026
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Elland Road, Leeds
- 📺 Transmissão: ESPN
Como Leeds e Newcastle Chegam Para o Confronto
O Leeds busca vencer mais uma em casa após um início de campeonato com triunfo diante de sua torcida. A equipe precisa mostrar mais força, pois no último jogo, contra o Arsenal, perdeu por 5x0.
Já o Newcastle chega com a confiança de quem vai disputar a Champions League e que precisa se impor diante de equipes tencicamente inferiores na Premier League. A equipe precisa confirmar em campo sua força e ambições para esta temporada.
Últimos Jogos do Leeds
O Leeds vem de uma sequência de resultados que inspira cautela. A eliminação da Carabao Cup no último jogo para o Sheffield Wednesday foi um baque para a equipe.
A equipe tem oscilado entre bons momentos e períodos de dificuldade em manter o ritmo. A defesa tem sido um ponto de atenção, com gols sofridos em partidas chave, como os cinco diante do Arsenal.
- ❌ Leeds 1 (0)x(3) 1 Sheffield Wednesday - Carabao Cup
- ❌ Arsenal 5x0 Leeds - Premier League
- ✅ Leeds 1x0 Everton - Premier League
Últimos Jogos do Newcastle
O Newcastle, por outro lado, ainda não venceu na Premier League, mas é uma equipe tecnicamente superior. Nos últimos jogos, a equipe conquistou um empate e sofreu uma derrotas, mas mostrou resiliência. Foi buscar o empate contra o Liverpool, com um a menos, perdendo por 2x0. Mas acabou sofendo o gol da derrota nos acréscimos.
- ❌ Newcastle 2x3 Liverpool - Premier League
- 🟡 Aston Villa 0x0 Newcastle - Premier League
Nossa Opinião para Leeds x Newcastle
A análise indica um confronto onde o Newcastle chega com um leve favoritismo. A consistência da equipe visitante e o momento vivido contrastam com a necessidade do Leeds de buscar uma afirmação em casa.
A expectativa é de um jogo disputado, com o Newcastle buscando controlar as ações e o Leeds apostando em contra-ataques e bolas paradas. Fatores como a posse de bola e a precisão nas finalizações serão decisivos.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas. ```
Leeds x Newcastle: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Leeds x Newcastle: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Leeds x Newcastle: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
