Leeds x Newcastle Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)

Leeds e Newcastle se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/2026. A bola rola a partir das 13h30 no Elland Road, em Leeds. O confronto terá transmissão pela ESPN e Disney+.

O confronto entre Leeds e Newcastle colocará frente a frente duas equipes com momentos parecidos na temporada, embora tenha aspirações completamente diferentes. O Leeds busca mais uma vitória em casa, tentando fazer de Elland Road seu ponto forte para permanecer na Premier League e, quem sabe, lutar por competições europeias.

Já o Newcastle ainda não venceu na Premier League, já que empatou na primeira rodada, fora de casa, e foi derrotado pelo Liverpool no último final de semana. A equipe liderada por Bruno Guimarães busca a vitória de qualquer forma, já que o calendário será dividido com a Champions League nesta temporada. Ou seja, não dá para vacilar neste começo de Premier League, pois pode ser difícil correr atrás do prejuízo no final.

Confira nossos palpites de Leeds x Newcastle, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Leeds x Newcastle: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Leeds x Newcastle, é crucial analisar o desempenho recente de ambas as equipes. O Leeds tem mostrado dificuldades em manter a consistência, alternando resultados. Já o Newcastle chega embalado por uma sequência mais positiva.

Baseado nas estatísticas e no momento atual, as apostas mais indicadas levam em conta a necessidade do time da casa em buscar os três pontos e a capacidade do ataque visitante de aproveitar as oportunidades.



🎯 Vitória do Newcastle - odd 2.10

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.90



Para os palpites de Leeds x Newcastle, a observação do histórico e dos últimos jogos revela que ambas as equipes têm potencial para balançar as redes. O momento atual, com o Newcastle apresentando maior solidez defensiva, mas o Leeds precisando atacar, sugere um jogo aberto.

Palpites Alternativos Leeds x Newcastle

Para apostadores que buscam opções diferentes, os mercados alternativos podem oferecer boas oportunidades. A tendência de um jogo com intensidade e chances criadas por ambas as partes justifica essas escolhas.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem entende a dinâmica de cada partida. Um confronto que promete ser disputado, com estratégias variadas dos treinadores.



🎯 Gol no Primeiro Tempo - odd 1.50

🎯 Empate com Gols - odd 4.20

🎯 Placar Exato 1-2 - odd 7.50



Super Palpites Leeds x Newcastle



🚀 Newcastle Vence e Ambos Marcam - odd 3.80



💰 Palpites de Odds Baixas Leeds x Newcastle



🔵 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.25

🟢 Newcastle Marca Mais de 0.5 Gols - odd 1.30

🟡 Leeds Marca Mais de 0.5 Gols - odd 1.50



⚖️ Palpites de Odds Médias Leeds x Newcastle



🔵 Vitória do Newcastle - odd 2.10

🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

🟡 Empate - odd 3.40



🚀 Palpites de Odds Altas Leeds x Newcastle



🔵 Placar Exato 1-2 - odd 7.50

🟢 Newcastle Vence de Virada - odd 5.50

🟡 Mais de 3.5 Gols na Partida - odd 2.80



Leeds x Newcastle: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Leeds x Newcastle - Premier League 2025/2026

📅 Data: 30/08/2025

⏰ Horário: 16:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Elland Road, Leeds

📺 Transmissão: ESPN



Como Leeds e Newcastle Chegam Para o Confronto

O Leeds busca vencer mais uma em casa após um início de campeonato com triunfo diante de sua torcida. A equipe precisa mostrar mais força, pois no último jogo, contra o Arsenal, perdeu por 5x0.

Já o Newcastle chega com a confiança de quem vai disputar a Champions League e que precisa se impor diante de equipes tencicamente inferiores na Premier League. A equipe precisa confirmar em campo sua força e ambições para esta temporada.

Últimos Jogos do Leeds

O Leeds vem de uma sequência de resultados que inspira cautela. A eliminação da Carabao Cup no último jogo para o Sheffield Wednesday foi um baque para a equipe.

A equipe tem oscilado entre bons momentos e períodos de dificuldade em manter o ritmo. A defesa tem sido um ponto de atenção, com gols sofridos em partidas chave, como os cinco diante do Arsenal.



❌ Leeds 1 (0)x(3) 1 Sheffield Wednesday - Carabao Cup



❌ Arsenal 5x0 Leeds - Premier League



✅ Leeds 1x0 Everton - Premier League



Últimos Jogos do Newcastle

O Newcastle, por outro lado, ainda não venceu na Premier League, mas é uma equipe tecnicamente superior. Nos últimos jogos, a equipe conquistou um empate e sofreu uma derrotas, mas mostrou resiliência. Foi buscar o empate contra o Liverpool, com um a menos, perdendo por 2x0. Mas acabou sofendo o gol da derrota nos acréscimos.



❌ Newcastle 2x3 Liverpool - Premier League



🟡 Aston Villa 0x0 Newcastle - Premier League



Nossa Opinião para Leeds x Newcastle

A análise indica um confronto onde o Newcastle chega com um leve favoritismo. A consistência da equipe visitante e o momento vivido contrastam com a necessidade do Leeds de buscar uma afirmação em casa.

A expectativa é de um jogo disputado, com o Newcastle buscando controlar as ações e o Leeds apostando em contra-ataques e bolas paradas. Fatores como a posse de bola e a precisão nas finalizações serão decisivos.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas. ```