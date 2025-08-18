Assine UOL
Leeds
Premier League - United Kingdom
Elland Road
Everton
Leeds x Everton: Palpite Odds Altas +3, Onde Assistir, Premier League (18/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Leeds x Everton: veja o palpite com odds altas +3, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pela 1ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio Elland Road, com transmissão ao vivo pela ESPN (TV a cabo), Disney+ e XSports (streaming).


A partida marca a estreia das duas equipes na nova temporada do Campeonato Inglês. Jogando em casa, o Leeds conta com a força de sua fanática torcida para começar com o pé direito. Já o Everton, que leva vantagem no confronto direto recente, busca um bom resultado fora de casa para iniciar a campanha positivamente.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Leeds x Everton Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Everton (X2), odd pagando 1.57 na Superbet

  Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.69 na Bet365

  💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.20 na Betnacional


Para as apostas em Leeds x Everton, indicamos esses três palpites com base no histórico de confrontos e na natureza de um jogo de estreia.


🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Everton (X2), odd pagando 1.57


O histórico recente é o fator mais forte para esta aposta. O Leeds não vence o Everton há quatro jogos (duas vitórias do Everton e dois empates).


Mesmo com a pressão de jogar em Elland Road, a organização do Everton costuma prevalecer neste duelo. A aposta de que os visitantes sairão com pelo menos um empate tem muito valor.


⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.69


Jogos de primeira rodada tendem a ser mais estudados e com menos gols, já que nenhuma equipe quer começar o campeonato com uma derrota.


Além disso, três dos últimos quatro confrontos diretos entre Leeds e Everton terminaram com menos de 2,5 gols. A tendência é de um jogo físico e com poucas chances claras.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Empate, odd pagando 3.20


Para quem busca uma aposta de odd mais alta, o empate é um resultado muito provável. Dois dos últimos quatro encontros terminaram empatados.


Com a intensidade do Leeds em casa se chocando com a solidez defensiva do Everton, um placar igualado é um cenário perfeitamente plausível para a estreia de ambos.


Leeds x Everton: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Leeds x Everton ao vivo na ESPN (TV a cabo), Disney+ e XSports (streaming). O jogo começa às 12h00, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  ⚽️ Confronto: Leeds x Everton - Premier League

  📅 Data: 18/08/2025

  Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  🏟️ Local: Elland Road, Leeds

  📺 Onde vai passar: ESPN, Disney+ e XSports


Leeds x Everton: Últimos 4 jogos entre os times



  18/02/2023 - Everton 1-0 Leeds

  30/08/2022 - Leeds 1-1 Everton

  12/02/2022 - Everton 3-0 Leeds

  21/08/2021 - Leeds 2-2 Everton


Leeds x Everton: Quem Ganha? Melhores Odds


O Leeds é o leve favorito para a partida por jogar em casa, com 43,5% de probabilidade de vitória. O Everton vem logo atrás com 30,3% de chances, enquanto o empate é cotado em 31,3%.



  🏆 Leeds vence, odd 2.30 na Betnacional

  ⚖️ Empate, odd 3.20 na Superbet

  👀 Everton vence, odd 3.30 na F12.bet

Leeds x Everton: Palpite do Dia

Leeds Vence
Superbet logo
2.37
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Leeds x Everton: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Leeds x Everton: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2022 Premier League
Everton
1 - 0
Leeds
2022 Premier League
Leeds
1 - 1
Everton
2021 Premier League
Everton
3 - 0
Leeds
2021 Premier League
Leeds
2 - 2
Everton
2020 Premier League
Leeds
1 - 2
Everton

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Leeds
Empate
Everton

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

