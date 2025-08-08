- E
Leeds x AC Milan: Palpite, Odds 7+ e 11+, Onde Assistir, Amistoso, 09/08
Leeds x AC Milan: Confira os palpites para o jogo deste sábado, 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. Este amistoso terá transmissão pela plataforma de streaming DAZN.
Esse é o primeiro teste do AC Milan para a nova temporada. Por seu turno, o Leeds soma dois empates em amistosos de preparação, com Manchester United (0x0) e Villarreal (1x1).
Leeds x AC Milan Palpite - Melhor Dica de Aposta
Total de Gols: Mais de 2.5 gols - Odd pagando 1.65 na Esportes da Sorte
Esta é uma aposta sólida para amistosos. Em jogos de pré-temporada, as equipes geralmente testam formações e jogadores, com a defesa sendo menos priorizada. Isso leva a partidas mais abertas, com muitos gols. Tanto o Leeds quanto o Milan têm atacantes de qualidade, e é provável que ambos queiram dar ritmo aos seus jogadores.
Leeds x AC Milan: Palpites com Odds Altas
- Resultado Exato: Empate 2-2 - Odd pagando 11.13 na Esportes da Sorte
- Intervalo/Final: Empate/Leeds - Odd pagando 7.45 na Esportes da Sorte
- Intervalo/Final: Empate/Empate - Odd pagando 5.68 na Esportes da Sorte
Resultado Exato: Empate 2-2 - Odd pagando 11.13
Esse é um placar comum para jogos equilibrados com ataques fortes, como é o caso desse amistoso Leeds x AC Milan.
Intervalo/Final: Empate/Leeds - Odd pagando 7.45
Esse é o palpite para quem acredita em um jogo fechado no primeiro tempo, com o Leeds chegando à vitória na segunda etapa.
Intervalo/Final: Empate/Empate - Odd pagando 5.68
Em alternativa, aqui temos uma odd interessante para uma partida em que Leeds e AC Milan empatam tanto no primeiro tempo como no final do jogo.
Leeds x AC Milan: Palpites Alternativos
- Dupla Chance: AC Milan ou Empate - Odd pagando 1.37 na Esportes da Sorte: esse palpite é dos mais seguros, pois só perde se o Leeds ganhar o duelo.
- Handicap Asiático: AC Milan -0.5 - Odd pagando 2.04 na Esportes da Sorte: esse mercado oferece um retorno maior do que a simples aposta na vitória do AC Milan.
- 2º Tempo: Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd pagando 1.32 na Esportes da Sorte: um palpite para quem acredita em um segundo tempo fechado, com os times sem chegar ao gol.
Leeds x AC Milan: Onde Assistir
O amistoso Leeds x AC Milan terá transmissão ao vivo na DAZN. Porém, confira também as plataformas de streaming de casas de apostas como Superbet e bet365.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Leeds x AC Milan - Amistoso
- 📅 Data: 09 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Aviva Stadium
- 📺 Onde Assistir: DAZN
Leeds x AC Milan: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Leeds x AC Milan: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
O jogo deve ser, acima de tudo, uma fonte de entretenimento e diversão. No entanto, é crucial manter o controle e a consciência de que ele pode se tornar um problema. Por isso, a prática de um Jogo Responsável é essencial para garantir uma experiência positiva.
Fique atento aos sinais e siga estas regras para manter o jogo divertido e seguro:
- Estabeleça limites: Antes de começar a jogar, defina um orçamento e um tempo de jogo. Nunca gaste mais do que pode perder e respeite o limite que você mesmo estabeleceu.
- Não persiga perdas: Aceite que perdas são parte do jogo. Tentar recuperar o dinheiro perdido pode levar a decisões impulsivas e a perdas ainda maiores.
- Equilibre o jogo com outras atividades: Certifique-se de que o jogo não se torne a única fonte de lazer na sua vida. Mantenha seus hobbies, seu trabalho e suas relações sociais.
- Não jogue sob influência de álcool ou emoções fortes: O álcool e emoções como tristeza ou raiva podem prejudicar seu julgamento e levar a decisões imprudentes.
- Busque ajuda se precisar: Se sentir que o jogo está afetando sua vida financeira, pessoal ou profissional, não hesite em procurar ajuda. Existem organizações e profissionais especializados que podem oferecer suporte.
Lembre-se: o controle está em suas mãos. O objetivo é se divertir de forma segura e consciente.
