Leeds x AC Milan: Palpite, Odds 7+ e 11+, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Leeds x AC Milan: Confira os palpites para o jogo deste sábado, 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. Este amistoso terá transmissão pela plataforma de streaming DAZN.

Esse é o primeiro teste do AC Milan para a nova temporada. Por seu turno, o Leeds soma dois empates em amistosos de preparação, com Manchester United (0x0) e Villarreal (1x1).

Leeds x AC Milan Palpite - Melhor Dica de Aposta

Total de Gols: Mais de 2.5 gols - Odd pagando 1.65 na Esportes da Sorte

Esta é uma aposta sólida para amistosos. Em jogos de pré-temporada, as equipes geralmente testam formações e jogadores, com a defesa sendo menos priorizada. Isso leva a partidas mais abertas, com muitos gols. Tanto o Leeds quanto o Milan têm atacantes de qualidade, e é provável que ambos queiram dar ritmo aos seus jogadores.

Leeds x AC Milan: Palpites com Odds Altas



Resultado Exato: Empate 2-2 - Odd pagando 11.13 na Esportes da Sorte



Intervalo/Final: Empate/Leeds - Odd pagando 7.45 na Esportes da Sorte



Intervalo/Final: Empate/Empate - Odd pagando 5.68 na Esportes da Sorte



Resultado Exato: Empate 2-2 - Odd pagando 11.13

Esse é um placar comum para jogos equilibrados com ataques fortes, como é o caso desse amistoso Leeds x AC Milan.

Intervalo/Final: Empate/Leeds - Odd pagando 7.45

Esse é o palpite para quem acredita em um jogo fechado no primeiro tempo, com o Leeds chegando à vitória na segunda etapa.

Intervalo/Final: Empate/Empate - Odd pagando 5.68

Em alternativa, aqui temos uma odd interessante para uma partida em que Leeds e AC Milan empatam tanto no primeiro tempo como no final do jogo.

Leeds x AC Milan: Palpites Alternativos



Dupla Chance: AC Milan ou Empate - Odd pagando 1.37 na Esportes da Sorte : esse palpite é dos mais seguros, pois só perde se o Leeds ganhar o duelo.

: esse palpite é dos mais seguros, pois só perde se o Leeds ganhar o duelo.

Handicap Asiático: AC Milan -0.5 - Odd pagando 2.04 na Esportes da Sorte : esse mercado oferece um retorno maior do que a simples aposta na vitória do AC Milan.

: esse mercado oferece um retorno maior do que a simples aposta na vitória do AC Milan.

2º Tempo: Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd pagando 1.32 na Esportes da Sorte: um palpite para quem acredita em um segundo tempo fechado, com os times sem chegar ao gol.



Leeds x AC Milan: Onde Assistir

O amistoso Leeds x AC Milan terá transmissão ao vivo na DAZN. Porém, confira também as plataformas de streaming de casas de apostas como Superbet e bet365.

Ficha de Jogo