Odds atualizadas a 08.08.2025 às 14:15

Leeds x AC Milan: Palpite, Odds 7+ e 11+, Onde Assistir, Amistoso, 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Leeds x AC Milan: Confira os palpites para o jogo deste sábado, 9 de agosto, às 11h (horário de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. Este amistoso terá transmissão pela plataforma de streaming DAZN.


Esse é o primeiro teste do AC Milan para a nova temporada. Por seu turno, o Leeds soma dois empates em amistosos de preparação, com Manchester United (0x0) e Villarreal (1x1).


Leeds x AC Milan Palpite - Melhor Dica de Aposta


Total de Gols: Mais de 2.5 gols - Odd pagando 1.65 na Esportes da Sorte


Esta é uma aposta sólida para amistosos. Em jogos de pré-temporada, as equipes geralmente testam formações e jogadores, com a defesa sendo menos priorizada. Isso leva a partidas mais abertas, com muitos gols. Tanto o Leeds quanto o Milan têm atacantes de qualidade, e é provável que ambos queiram dar ritmo aos seus jogadores.


Leeds x AC Milan: Palpites com Odds Altas



  • Resultado Exato: Empate 2-2 - Odd pagando 11.13 na Esportes da Sorte

  • Intervalo/Final: Empate/Leeds - Odd pagando 7.45 na Esportes da Sorte

  • Intervalo/Final: Empate/Empate - Odd pagando 5.68 na Esportes da Sorte


Resultado Exato: Empate 2-2 - Odd pagando 11.13


Esse é um placar comum para jogos equilibrados com ataques fortes, como é o caso desse amistoso Leeds x AC Milan.


Intervalo/Final: Empate/Leeds - Odd pagando 7.45


Esse é o palpite para quem acredita em um jogo fechado no primeiro tempo, com o Leeds chegando à vitória na segunda etapa.


Intervalo/Final: Empate/Empate - Odd pagando 5.68


Em alternativa, aqui temos uma odd interessante para uma partida em que Leeds e AC Milan empatam tanto no primeiro tempo como no final do jogo.


Leeds x AC Milan: Palpites Alternativos



  • Dupla Chance: AC Milan ou Empate - Odd pagando 1.37 na Esportes da Sorte: esse palpite é dos mais seguros, pois só perde se o Leeds ganhar o duelo.

  • Handicap Asiático: AC Milan -0.5 - Odd pagando 2.04 na Esportes da Sorte: esse mercado oferece um retorno maior do que a simples aposta na vitória do AC Milan.

  • 2º Tempo: Ambas as Equipes Marcam: Não - Odd pagando 1.32 na Esportes da Sorte: um palpite para quem acredita em um segundo tempo fechado, com os times sem chegar ao gol.


Leeds x AC Milan: Onde Assistir


O amistoso Leeds x AC Milan terá transmissão ao vivo na DAZN. Porém, confira também as plataformas de streaming de casas de apostas como Superbet e bet365.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Leeds x AC Milan - Amistoso

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Aviva Stadium

  • 📺 Onde Assistir: DAZN

Leeds x AC Milan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

O jogo deve ser, acima de tudo, uma fonte de entretenimento e diversão. No entanto, é crucial manter o controle e a consciência de que ele pode se tornar um problema. Por isso, a prática de um Jogo Responsável é essencial para garantir uma experiência positiva.


Fique atento aos sinais e siga estas regras para manter o jogo divertido e seguro:



  • Estabeleça limites: Antes de começar a jogar, defina um orçamento e um tempo de jogo. Nunca gaste mais do que pode perder e respeite o limite que você mesmo estabeleceu.

  • Não persiga perdas: Aceite que perdas são parte do jogo. Tentar recuperar o dinheiro perdido pode levar a decisões impulsivas e a perdas ainda maiores.

  • Equilibre o jogo com outras atividades: Certifique-se de que o jogo não se torne a única fonte de lazer na sua vida. Mantenha seus hobbies, seu trabalho e suas relações sociais.

  • Não jogue sob influência de álcool ou emoções fortes: O álcool e emoções como tristeza ou raiva podem prejudicar seu julgamento e levar a decisões imprudentes.

  • Busque ajuda se precisar: Se sentir que o jogo está afetando sua vida financeira, pessoal ou profissional, não hesite em procurar ajuda. Existem organizações e profissionais especializados que podem oferecer suporte.


Lembre-se: o controle está em suas mãos. O objetivo é se divertir de forma segura e consciente.

