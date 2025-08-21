- E
Lech Poznan x Genk: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08
Lech Poznan x Genk: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Lech Poznan e Genk se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O duelo começa às 15h30 (horário de Brasília), no City of Poznań, em Poznań, na Polônia.
O confronto promete equilíbrio, já que as duas equipes costumam disputar em bom nível no cenário europeu.
O Lech Poznan tem o fator casa como trunfo, enquanto o Genk aposta na qualidade técnica do elenco.
Lech Poznan x Genk Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1: Empate – odd pagando 3.20 na bet365
- Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 3: Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365
Empate - odd pagando 3.20
As duas equipes chegam em condições semelhantes e podem acabar dividindo pontos no primeiro jogo.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85
Tanto Lech Poznan quanto Genk têm ataques consistentes e devem balançar as redes.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95
O estilo ofensivo dos dois lados pode proporcionar uma partida com muitos gols.
Lech Poznan x Genk: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Lech Poznan x Genk pela Liga Europa
- 📅 Data: 21 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 15:30 (horário Brasília)
- 🏟️ Local: City of Poznań, Poznań, Polônia
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Lech Poznan x Genk: Escalações prováveis
Lech Poznan: Bartosz Mrozek; Joel Pereira, Antonio Milic, Mateusz Skrzypczak, Michal Gurgul; Leo Bengtsson, Gísli Thórdarson, Filip Jagiello, Kornel Lisman; Luis Palma, Mikael Ishak.
Genk: Tobias Lawal; Joris Kayembe, Mujaid Sadick, Matte Smets, Zakaria El Ouahdi; Konstantinos Karetsas, Ibrahima Bangoura, Jarne Steuckers, Bryan Heynen; Yira Sor, Oh Hyun-gyu.
Lech Poznan x Genk: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Lech Poznan x Genk: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lech Poznan x Genk: Confrontos Diretos
