Lech Poznan x Genk: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08

Lech Poznan x Genk: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Lech Poznan e Genk se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O duelo começa às 15h30 (horário de Brasília), no City of Poznań, em Poznań, na Polônia.

O confronto promete equilíbrio, já que as duas equipes costumam disputar em bom nível no cenário europeu.

O Lech Poznan tem o fator casa como trunfo, enquanto o Genk aposta na qualidade técnica do elenco.

Lech Poznan x Genk Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1: Empate – odd pagando 3.20 na bet365

Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 3: Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365



Empate - odd pagando 3.20

As duas equipes chegam em condições semelhantes e podem acabar dividindo pontos no primeiro jogo.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85

Tanto Lech Poznan quanto Genk têm ataques consistentes e devem balançar as redes.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95

O estilo ofensivo dos dois lados pode proporcionar uma partida com muitos gols.

Lech Poznan x Genk: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Lech Poznan x Genk pela Liga Europa



📅 Data: 21 de agosto de 2025



🕒 Horário: 15:30 (horário Brasília)



🏟️ Local: City of Poznań, Poznań, Polônia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Lech Poznan x Genk: Escalações prováveis

Lech Poznan: Bartosz Mrozek; Joel Pereira, Antonio Milic, Mateusz Skrzypczak, Michal Gurgul; Leo Bengtsson, Gísli Thórdarson, Filip Jagiello, Kornel Lisman; Luis Palma, Mikael Ishak.

Genk: Tobias Lawal; Joris Kayembe, Mujaid Sadick, Matte Smets, Zakaria El Ouahdi; Konstantinos Karetsas, Ibrahima Bangoura, Jarne Steuckers, Bryan Heynen; Yira Sor, Oh Hyun-gyu.