Lech Poznan
  • E
  • D
  • E
  • D
  • V
UEFA Europa League - World Wide
Enea Stadion
Genk
  • V
  • D
  • E
  • D
  • E
Lech Poznan x Genk: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Europa, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Lech Poznan x Genk: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Lech Poznan e Genk se enfrentam nesta quinta-feira, 21/08, pela fase de qualificação da Liga Europa. O duelo começa às 15h30 (horário de Brasília), no City of Poznań, em Poznań, na Polônia.


O confronto promete equilíbrio, já que as duas equipes costumam disputar em bom nível no cenário europeu.


O Lech Poznan tem o fator casa como trunfo, enquanto o Genk aposta na qualidade técnica do elenco.


Lech Poznan x Genk Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1: Empate – odd pagando 3.20 na bet365

  • Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 3: Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365


Empate - odd pagando 3.20


As duas equipes chegam em condições semelhantes e podem acabar dividindo pontos no primeiro jogo.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85


Tanto Lech Poznan quanto Genk têm ataques consistentes e devem balançar as redes.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95


O estilo ofensivo dos dois lados pode proporcionar uma partida com muitos gols.


Lech Poznan x Genk: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Lech Poznan x Genk pela Liga Europa

  • 📅 Data: 21 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 15:30 (horário Brasília)

  • 🏟️ Local: City of Poznań, Poznań, Polônia 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Lech Poznan x Genk: Escalações prováveis


Lech Poznan: Bartosz Mrozek; Joel Pereira, Antonio Milic, Mateusz Skrzypczak, Michal Gurgul; Leo Bengtsson, Gísli Thórdarson, Filip Jagiello, Kornel Lisman; Luis Palma, Mikael Ishak.


Genk: Tobias Lawal; Joris Kayembe, Mujaid Sadick, Matte Smets, Zakaria El Ouahdi; Konstantinos Karetsas, Ibrahima Bangoura, Jarne Steuckers, Bryan Heynen; Yira Sor, Oh Hyun-gyu.

Genk Vence
Superbet logo
2.07
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Sparta Praha - Riga
1
1.28
Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim
1
1.54
Kilmarnock - Dundee
1
1.9
Múltipla
3.75
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.91
Apostar agora

Lech Poznan x Genk: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lech Poznan x Genk: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Genk
0 - 0
Lech Poznan
2018 UEFA Europa League
Lech Poznan
1 - 2
Genk
2018 UEFA Europa League
Genk
2 - 0
Lech Poznan

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Lech Poznan
Empate
Genk

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

