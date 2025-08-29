- E
Lecce x Milan: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Escalações, Série A, 29/08
Lecce x Milan se enfrentam nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, em partida válida pela terceira rodada da Serie A 2025/2026. A bola rola a partir das 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Via del Mare, em Lecce. O confronto terá transmissão da Disney+ e da CazéTV.
O Lecce, jogando em casa, busca surpreender e somar pontos importantes contra um dos gigantes do futebol italiano. A equipe quer fazer valer o mando de campo.
Já o Milan chega com o objetivo claro de se recuperar da derrota na primeira rodada. O time da capital quer mostrar sua força e consistência desde cedo.
Confira nossos palpites de Lecce x Milan, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Lecce x Milan: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Vitória do Milan - odd 1.75
- 🎯 Palpite: Ambos Marcam Sim - odd 1.90
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 Gols - odd 2.05
Para traçar os melhores palpites de Lecce x Milan, observamos o momento atual de ambas as equipes. O Lecce teve um início de temporada com resultados mistos em amistosos e empatou na primeira rodada. Já o Milan fez uma pré-temporada sólida vencendo Arsenal e Liverpool. Entretanto, o time estreou na Série A com derrota para o Cremonese por 2 a 1.
A expectativa é de um jogo movimentado, com ambas as equipes buscando o gol. Levamos em conta o poder de fogo do Milan e a necessidade do Lecce de pontuar diante de sua torcida.
Palpites Alternativos Lecce x Milan
- 🎯 Palpite: Milan marca no 1º tempo - odd 2.20
- 🎯 Palpite: Mais de +1.5 no segundo tempo - odd 3.10
- 🎯 Palpite: Resultado Exato 1-2 - odd 8.50
Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos opções alternativas interessantes. O duelo tem potencial para ser mais aberto do que as odds iniciais sugerem, especialmente se o Lecce conseguir impor seu ritmo.
A força ofensiva do Milan é um ponto a ser considerado, assim como a capacidade do Lecce de surpreender. Explorar mercados de gols e resultados parciais pode ser vantajoso para quem busca diversificar suas apostas.
Super Palpites Lecce x Milan
- 🚀 Milan vence e ambos marcam - odd 3.50
💰 Palpites de Odds Baixas Lecce x Milan
- 🔵 Vitória do Milan - odd 1.75
- 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35
- 🟡 Milan com Handicap Asiático -0.5 - odd 1.75
⚖️ Palpites de Odds Médias Lecce x Milan
- 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90
- 🟢 Total de Gols Impar - odd 1.95
- 🟡 Milan vence por 1 gol de diferença - odd 3.80
🚀 Palpites de Odds Altas Lecce x Milan
- 🔵 Resultado Exato 1-2 - odd 8.50
- 🟢 Milan vence e mais de 2.5 gols - odd 2.75
- 🟡 Leads +1.5 no segundo tempo - odd 3.10
Lecce x Milan: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Lecce x Milan - Serie A 2025/2026
- 📅 Data: 29/08/2025
- ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Via del Mare, Lecce
- 📺 Transmissão: Disney+, CazéTV
Como Lecce e Milan Chegam Para o Confronto
O Lecce busca iniciar a Serie A com uma boa performance em casa. A equipe aposta na força da torcida para conquistar os primeiros pontos e mostrar que pode competir.
Já o Milan, com ambições maiores, quer provar seu favoritismo desde o início. A equipe precisa de uma vitória para manter a pressão nos rivais diretos pelo título.
Últimos Jogos do Lecce
O Lecce teve um desempenho recente de dois empates e três vitórias em seus últimos cinco jogos. A equipe mostrou consistência, mas precisa converter mais chances criadas.
Nos últimos jogos, o time conseguiu marcar gols em quase todas as partidas, evidenciando seu potencial ofensivo. A defesa, por outro lado, cedeu alguns gols, necessitando de maior atenção.
- 🟨 Genoa 0 x 0 Lecce
- ✅ Lecce 2 x 0 Juve Stabia
- 🟨 Monopoli 2 x 2 Lecce
- ✅Lecce 1 x 0 Carrarese
- ❌ Lecce 1 x 3 UAE
Últimos Jogos do Milan
O Milan vem de duas derrotas e três vitórias em seus últimos cinco jogos. A equipe busca recuperar a consistência apresentada em parte da pré-temporada.
A equipe tem se destacado pela capacidade de marcar gols, mas em alguns jogos sofreu contra-ataques rápidos. O time busca um equilíbrio maior entre ataque e defesa.
- ❌ Milan 1x2 Cremonese
- ✅ Milan 2x0 Bari
- ❌ Chelsea 2x0 Milan
- ✅ Leeds 0x1 Milan
- ✅ Liverpool 1x2 Milan
Nossa Opinião para Lecce x Milan
Acreditamos que o Milan é o favorito para este confronto. A qualidade técnica do elenco e a maior experiência em competições de alto nível devem prevalecer.
O Lecce, jogando em casa, pode surpreender, mas o Milan tem tudo para impor seu ritmo e sair com a vitória, especialmente com uma atuação consistente de seu ataque.
Lecce x AC Milan: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Lecce x AC Milan: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Lecce x AC Milan: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
