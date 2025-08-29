Lecce x Milan: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Escalações, Série A, 29/08

Lecce x Milan se enfrentam nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, em partida válida pela terceira rodada da Serie A 2025/2026. A bola rola a partir das 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Via del Mare, em Lecce. O confronto terá transmissão da Disney+ e da CazéTV.

O Lecce, jogando em casa, busca surpreender e somar pontos importantes contra um dos gigantes do futebol italiano. A equipe quer fazer valer o mando de campo.

Já o Milan chega com o objetivo claro de se recuperar da derrota na primeira rodada. O time da capital quer mostrar sua força e consistência desde cedo.

Palpites de Lecce x Milan: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Vitória do Milan - odd 1.75

🎯 Palpite: Ambos Marcam Sim - odd 1.90

🎯 Palpite: Mais de 2.5 Gols - odd 2.05



Para traçar os melhores palpites de Lecce x Milan, observamos o momento atual de ambas as equipes. O Lecce teve um início de temporada com resultados mistos em amistosos e empatou na primeira rodada. Já o Milan fez uma pré-temporada sólida vencendo Arsenal e Liverpool. Entretanto, o time estreou na Série A com derrota para o Cremonese por 2 a 1.

A expectativa é de um jogo movimentado, com ambas as equipes buscando o gol. Levamos em conta o poder de fogo do Milan e a necessidade do Lecce de pontuar diante de sua torcida.

Palpites Alternativos Lecce x Milan



🎯 Palpite: Milan marca no 1º tempo - odd 2.20

🎯 Palpite: Mais de +1.5 no segundo tempo - odd 3.10

🎯 Palpite: Resultado Exato 1-2 - odd 8.50



Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos opções alternativas interessantes. O duelo tem potencial para ser mais aberto do que as odds iniciais sugerem, especialmente se o Lecce conseguir impor seu ritmo.

A força ofensiva do Milan é um ponto a ser considerado, assim como a capacidade do Lecce de surpreender. Explorar mercados de gols e resultados parciais pode ser vantajoso para quem busca diversificar suas apostas.

Super Palpites Lecce x Milan



🚀 Milan vence e ambos marcam - odd 3.50



💰 Palpites de Odds Baixas Lecce x Milan



🔵 Vitória do Milan - odd 1.75

🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35

🟡 Milan com Handicap Asiático -0.5 - odd 1.75



⚖️ Palpites de Odds Médias Lecce x Milan



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

🟢 Total de Gols Impar - odd 1.95

🟡 Milan vence por 1 gol de diferença - odd 3.80



🚀 Palpites de Odds Altas Lecce x Milan



🔵 Resultado Exato 1-2 - odd 8.50

🟢 Milan vence e mais de 2.5 gols - odd 2.75

🟡 Leads +1.5 no segundo tempo - odd 3.10



Lecce x Milan: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Lecce x Milan - Serie A 2025/2026

📅 Data: 29/08/2025

⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Via del Mare, Lecce

📺 Transmissão: Disney+, CazéTV



Como Lecce e Milan Chegam Para o Confronto

O Lecce busca iniciar a Serie A com uma boa performance em casa. A equipe aposta na força da torcida para conquistar os primeiros pontos e mostrar que pode competir.

Já o Milan, com ambições maiores, quer provar seu favoritismo desde o início. A equipe precisa de uma vitória para manter a pressão nos rivais diretos pelo título.

Últimos Jogos do Lecce

O Lecce teve um desempenho recente de dois empates e três vitórias em seus últimos cinco jogos. A equipe mostrou consistência, mas precisa converter mais chances criadas.

Nos últimos jogos, o time conseguiu marcar gols em quase todas as partidas, evidenciando seu potencial ofensivo. A defesa, por outro lado, cedeu alguns gols, necessitando de maior atenção.



🟨 Genoa 0 x 0 Lecce



✅ Lecce 2 x 0 Juve Stabia



🟨 Monopoli 2 x 2 Lecce



✅Lecce 1 x 0 Carrarese



❌ Lecce 1 x 3 UAE



Últimos Jogos do Milan

O Milan vem de duas derrotas e três vitórias em seus últimos cinco jogos. A equipe busca recuperar a consistência apresentada em parte da pré-temporada.

A equipe tem se destacado pela capacidade de marcar gols, mas em alguns jogos sofreu contra-ataques rápidos. O time busca um equilíbrio maior entre ataque e defesa.



❌ Milan 1x2 Cremonese



✅ Milan 2x0 Bari



❌ Chelsea 2x0 Milan



✅ Leeds 0x1 Milan



✅ Liverpool 1x2 Milan



Nossa Opinião para Lecce x Milan

Acreditamos que o Milan é o favorito para este confronto. A qualidade técnica do elenco e a maior experiência em competições de alto nível devem prevalecer.

O Lecce, jogando em casa, pode surpreender, mas o Milan tem tudo para impor seu ritmo e sair com a vitória, especialmente com uma atuação consistente de seu ataque.