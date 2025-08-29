Assine UOL
Lecce
Serie A - Italy
AC Milan
Lecce x Milan: Palpite Odds Altas +7, +8, Onde Assistir, Escalações, Série A, 29/08

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Lecce x Milan se enfrentam nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, em partida válida pela terceira rodada da Serie A 2025/2026. A bola rola a partir das 15h45 (horário de Brasília) no Estádio Via del Mare, em Lecce. O confronto terá transmissão da Disney+ e da CazéTV.


O Lecce, jogando em casa, busca surpreender e somar pontos importantes contra um dos gigantes do futebol italiano. A equipe quer fazer valer o mando de campo.


Já o Milan chega com o objetivo claro de se recuperar da derrota na primeira rodada. O time da capital quer mostrar sua força e consistência desde cedo.


Confira nossos palpites de Lecce x Milan, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Lecce x Milan: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Vitória do Milan - odd 1.75

  • 🎯 Palpite: Ambos Marcam Sim - odd 1.90

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 Gols - odd 2.05


Para traçar os melhores palpites de Lecce x Milan, observamos o momento atual de ambas as equipes. O Lecce teve um início de temporada com resultados mistos em amistosos e empatou na primeira rodada. Já o Milan fez uma pré-temporada sólida vencendo Arsenal e Liverpool. Entretanto, o time estreou na Série A com derrota para o Cremonese por 2 a 1.


A expectativa é de um jogo movimentado, com ambas as equipes buscando o gol. Levamos em conta o poder de fogo do Milan e a necessidade do Lecce de pontuar diante de sua torcida.


Palpites Alternativos Lecce x Milan



  • 🎯 Palpite: Milan marca no 1º tempo - odd 2.20

  • 🎯 Palpite: Mais de +1.5 no segundo tempo - odd 3.10

  • 🎯 Palpite: Resultado Exato 1-2 - odd 8.50


Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos opções alternativas interessantes. O duelo tem potencial para ser mais aberto do que as odds iniciais sugerem, especialmente se o Lecce conseguir impor seu ritmo.


A força ofensiva do Milan é um ponto a ser considerado, assim como a capacidade do Lecce de surpreender. Explorar mercados de gols e resultados parciais pode ser vantajoso para quem busca diversificar suas apostas.


Super Palpites Lecce x Milan



  • 🚀 Milan vence e ambos marcam - odd 3.50


💰 Palpites de Odds Baixas Lecce x Milan



  • 🔵 Vitória do Milan - odd 1.75

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.35

  • 🟡 Milan com Handicap Asiático -0.5 - odd 1.75


⚖️ Palpites de Odds Médias Lecce x Milan



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

  • 🟢 Total de Gols Impar - odd 1.95

  • 🟡 Milan vence por 1 gol de diferença - odd 3.80


🚀 Palpites de Odds Altas Lecce x Milan



  • 🔵 Resultado Exato 1-2 - odd 8.50

  • 🟢 Milan vence e mais de 2.5 gols - odd 2.75

  • 🟡 Leads +1.5 no segundo tempo - odd 3.10


Lecce x Milan: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Lecce x Milan - Serie A 2025/2026

  • 📅 Data: 29/08/2025

  • Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Via del Mare, Lecce

  • 📺 Transmissão: Disney+, CazéTV


Como Lecce e Milan Chegam Para o Confronto


O Lecce busca iniciar a Serie A com uma boa performance em casa. A equipe aposta na força da torcida para conquistar os primeiros pontos e mostrar que pode competir.


Já o Milan, com ambições maiores, quer provar seu favoritismo desde o início. A equipe precisa de uma vitória para manter a pressão nos rivais diretos pelo título.


Últimos Jogos do Lecce


O Lecce teve um desempenho recente de dois empates e três vitórias em seus últimos cinco jogos. A equipe mostrou consistência, mas precisa converter mais chances criadas.


Nos últimos jogos, o time conseguiu marcar gols em quase todas as partidas, evidenciando seu potencial ofensivo. A defesa, por outro lado, cedeu alguns gols, necessitando de maior atenção.



  • 🟨 Genoa 0 x 0 Lecce

  • ✅ Lecce 2 x 0 Juve Stabia

  • 🟨 Monopoli 2 x 2 Lecce

  • ✅Lecce 1 x 0 Carrarese

  • ❌ Lecce 1 x 3 UAE


Últimos Jogos do Milan


O Milan vem de duas derrotas e três vitórias em seus últimos cinco jogos. A equipe busca recuperar a consistência apresentada em parte da pré-temporada.


A equipe tem se destacado pela capacidade de marcar gols, mas em alguns jogos sofreu contra-ataques rápidos. O time busca um equilíbrio maior entre ataque e defesa.



  • ❌ Milan 1x2 Cremonese

  • ✅ Milan 2x0 Bari 

  • ❌ Chelsea 2x0 Milan 

  • ✅ Leeds 0x1 Milan

  • ✅ Liverpool 1x2 Milan


Nossa Opinião para Lecce x Milan


Acreditamos que o Milan é o favorito para este confronto. A qualidade técnica do elenco e a maior experiência em competições de alto nível devem prevalecer.


O Lecce, jogando em casa, pode surpreender, mas o Milan tem tudo para impor seu ritmo e sair com a vitória, especialmente com uma atuação consistente de seu ataque.

Lecce x AC Milan: Palpite do Dia

AC Milan Vence
1.6
Lecce x AC Milan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Lecce x AC Milan: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Coppa Italia
AC Milan
0 - 0
Lecce
2024 Serie A
Lecce
2 - 3
AC Milan
2024 Serie A
AC Milan
3 - 0
Lecce
2023 Serie A
AC Milan
3 - 0
Lecce
2023 Serie A
Lecce
2 - 2
AC Milan

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


 

