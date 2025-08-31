Assine UOL
Le Havre
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
Ligue 1 - France
Stade Océane
Nice
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V
Le Havre x Nice: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Ligue 1 (31/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Le Havre x Nice: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 31/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade Océane, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O Le Havre, em 16º lugar, busca seus primeiros pontos no campeonato após duas derrotas e precisa desesperadamente de um bom resultado em casa. Já o Nice, em 8º com 3 pontos, vem de uma vitória convincente e quer embalar na competição.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Le Havre x Nice Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Nice vence, odd pagando 1.99 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.84 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.67 na Betnacional


Para as apostas em Le Havre x Nice, indicamos esses três palpites com base no retrospecto favorável ao Nice e na frágil defesa do time da casa.


🔥 Palpite 1. Nice vence, odd pagando 1.99 


O Nice leva uma grande vantagem no confronto direto, com três vitórias nos últimos quatro jogos. 


Além disso, a equipe vem de uma boa vitória por 3 a 1, enquanto o Le Havre perdeu seus dois primeiros jogos, sofrendo 5 gols no processo. A superioridade técnica e o melhor momento fazem do Nice o favorito para vencer, mesmo fora de casa.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.84 


O histórico do confronto e a fase atual das equipes apontam para um jogo com muitos gols. Três dos últimos quatro duelos entre eles tiveram mais de 2,5 gols. 


Com a defesa do Le Havre sofrendo muitos gols e o ataque do Nice vindo de uma partida onde marcou três vezes, a tendência é de um placar movimentado.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.67 


Apesar da má fase, o Le Havre conseguiu marcar gols em suas duas derrotas na temporada. Jogando em casa, a tendência é que balance as redes novamente. 


O Nice, por sua vez, tem um ataque poderoso, mas uma defesa que também costuma ser vazada. Gols para os dois lados é um cenário bastante provável.


Le Havre x Nice: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Le Havre x Nice ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Le Havre x Nice - Ligue 1

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • ⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade Océane, Le Havre

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Le Havre x Nice: Últimos 4 jogos entre os times



  • 16/02/2025 - Le Havre 1-3 Nice

  • 07/12/2024 - Nice 2-1 Le Havre

  • 10/05/2024 - Nice 1-0 Le Havre

  • 16/12/2023 - Le Havre 3-1 Nice


Le Havre x Nice: Quem Ganha? Melhores Odds


O Nice é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 50,3%. O Le Havre tem 26,7% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 28,2%.



  • 🏆 Le Havre vence, odd 3.75 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.55 na Superbet

  • 👀 Nice vence, odd 1.99 na F12.bet


 

Le Havre x Nice: Palpite do Dia

Nice Vence
Superbet logo
2.17
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Le Havre x Nice: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Le Havre x Nice: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2024 Ligue 1
Le Havre
1 - 3
Nice
2024 Ligue 1
Nice
2 - 1
Le Havre
2023 Ligue 1
Nice
1 - 0
Le Havre
2023 Ligue 1
Le Havre
3 - 1
Nice

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Le Havre
Empate
Nice

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte