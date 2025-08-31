- D
Le Havre x Nice: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Ligue 1 (31/08)
Le Havre x Nice: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 31/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade Océane, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O Le Havre, em 16º lugar, busca seus primeiros pontos no campeonato após duas derrotas e precisa desesperadamente de um bom resultado em casa. Já o Nice, em 8º com 3 pontos, vem de uma vitória convincente e quer embalar na competição.
Le Havre x Nice Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Nice vence, odd pagando 1.99 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.84 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.67 na Betnacional
Para as apostas em Le Havre x Nice, indicamos esses três palpites com base no retrospecto favorável ao Nice e na frágil defesa do time da casa.
🔥 Palpite 1. Nice vence, odd pagando 1.99
O Nice leva uma grande vantagem no confronto direto, com três vitórias nos últimos quatro jogos.
Além disso, a equipe vem de uma boa vitória por 3 a 1, enquanto o Le Havre perdeu seus dois primeiros jogos, sofrendo 5 gols no processo. A superioridade técnica e o melhor momento fazem do Nice o favorito para vencer, mesmo fora de casa.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.84
O histórico do confronto e a fase atual das equipes apontam para um jogo com muitos gols. Três dos últimos quatro duelos entre eles tiveram mais de 2,5 gols.
Com a defesa do Le Havre sofrendo muitos gols e o ataque do Nice vindo de uma partida onde marcou três vezes, a tendência é de um placar movimentado.
💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.67
Apesar da má fase, o Le Havre conseguiu marcar gols em suas duas derrotas na temporada. Jogando em casa, a tendência é que balance as redes novamente.
O Nice, por sua vez, tem um ataque poderoso, mas uma defesa que também costuma ser vazada. Gols para os dois lados é um cenário bastante provável.
Le Havre x Nice: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Le Havre x Nice ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Le Havre x Nice - Ligue 1
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade Océane, Le Havre
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Le Havre x Nice: Últimos 4 jogos entre os times
- 16/02/2025 - Le Havre 1-3 Nice
- 07/12/2024 - Nice 2-1 Le Havre
- 10/05/2024 - Nice 1-0 Le Havre
- 16/12/2023 - Le Havre 3-1 Nice
Le Havre x Nice: Quem Ganha? Melhores Odds
O Nice é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 50,3%. O Le Havre tem 26,7% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 28,2%.
- 🏆 Le Havre vence, odd 3.75 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.55 na Superbet
- 👀 Nice vence, odd 1.99 na F12.bet
Le Havre x Nice: Palpite do Dia
Le Havre x Nice: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Le Havre x Nice: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Besiktas Vence