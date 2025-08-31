Le Havre x Nice: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Ligue 1 (31/08)

Le Havre x Nice: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 31/08, pela 3ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade Océane, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.

O Le Havre, em 16º lugar, busca seus primeiros pontos no campeonato após duas derrotas e precisa desesperadamente de um bom resultado em casa. Já o Nice, em 8º com 3 pontos, vem de uma vitória convincente e quer embalar na competição.

Le Havre x Nice Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Nice vence, odd pagando 1.99 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.84 na Bet365



💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.67 na Betnacional



Para as apostas em Le Havre x Nice, indicamos esses três palpites com base no retrospecto favorável ao Nice e na frágil defesa do time da casa.

🔥 Palpite 1. Nice vence, odd pagando 1.99

O Nice leva uma grande vantagem no confronto direto, com três vitórias nos últimos quatro jogos.

Além disso, a equipe vem de uma boa vitória por 3 a 1, enquanto o Le Havre perdeu seus dois primeiros jogos, sofrendo 5 gols no processo. A superioridade técnica e o melhor momento fazem do Nice o favorito para vencer, mesmo fora de casa.

⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.84

O histórico do confronto e a fase atual das equipes apontam para um jogo com muitos gols. Três dos últimos quatro duelos entre eles tiveram mais de 2,5 gols.

Com a defesa do Le Havre sofrendo muitos gols e o ataque do Nice vindo de uma partida onde marcou três vezes, a tendência é de um placar movimentado.

💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.67

Apesar da má fase, o Le Havre conseguiu marcar gols em suas duas derrotas na temporada. Jogando em casa, a tendência é que balance as redes novamente.

O Nice, por sua vez, tem um ataque poderoso, mas uma defesa que também costuma ser vazada. Gols para os dois lados é um cenário bastante provável.

Le Havre x Nice: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Le Havre x Nice ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Le Havre x Nice - Ligue 1

📅 Data: 31/08/2025

⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stade Océane, Le Havre

📺 Onde vai passar: Cazé TV



Le Havre x Nice: Últimos 4 jogos entre os times



16/02/2025 - Le Havre 1-3 Nice



07/12/2024 - Nice 2-1 Le Havre



10/05/2024 - Nice 1-0 Le Havre



16/12/2023 - Le Havre 3-1 Nice



Le Havre x Nice: Quem Ganha? Melhores Odds

O Nice é o favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 50,3%. O Le Havre tem 26,7% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 28,2%.