Ligue 1 - France
Le Havre x Lens: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (24/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Le Havre x Lens: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 24/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade Océane, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


Tanto o Le Havre, em 18º, quanto o Lens, em 13º, buscam os primeiros pontos na competição após começarem a temporada com derrotas. A partida é crucial para ambas as equipes, que precisam de uma vitória para ganhar confiança e iniciar uma reação.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Le Havre x Lens Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.73 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.82 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Empate anula aposta: Lens, odd pagando 1.43 na Betnacional


Para as apostas em Le Havre x Lens, indicamos esses três palpites com base no histórico de jogos abertos entre as equipes e na necessidade de um resultado positivo para ambos.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.73


O histórico de confrontos e a situação atual das equipes apontam para gols dos dois lados.


O último encontro entre eles foi um eletrizante 4 a 3 para o Le Havre. Com os dois times precisando desesperadamente da vitória para somar os primeiros pontos, a tendência é de um jogo aberto, com as defesas se expondo.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.82


Seguindo a mesma lógica, um jogo com pelo menos três gols é um cenário muito provável.


Além do último confronto ter tido sete gols, a pressão por um bom resultado deve levar as equipes a adotarem uma postura mais ofensiva, criando mais chances de gol e um placar movimentado.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Empate anula aposta: Lens, odd pagando 1.43


Apesar de jogar fora de casa, o Lens possui um elenco superior e é o favorito para vencer a partida. Para uma aposta mais segura, o mercado de "Empate Anula Aposta" é ideal.


Você aposta na vitória do time visitante, que é tecnicamente melhor, e caso o jogo termine empatado, o valor da aposta é devolvido.


Le Havre x Lens: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Le Havre x Lens ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Le Havre x Lens - Ligue 1 (2ª Rodada)

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade Océane, Le Havre

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Le Havre x Lens: Últimos 5 jogos entre os times



  • 01/03/2025 - Lens 3-4 Le Havre

  • 12/01/2025 - Le Havre 1-2 Lens

  • 06/04/2024 - Lens 1-1 Le Havre

  • 20/10/2023 - Le Havre 0-0 Lens

  • 17/12/2022 - Lens 3-0 Le Havre


Le Havre x Lens: Quem Ganha? Melhores Odds


O Lens é o claro favorito para vencer a partida, mesmo jogando fora de casa, сom uma probabilidade de 51,5%. O Le Havre tem 26,7% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 27,8%.



  • 🏆 Le Havre vence, odd 3.75 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.60 na Superbet

  • 👀 Lens vence, odd 1.94 na F12.bet

Le Havre x Lens: Palpite do Dia

Lens Vence
Superbet logo
1.87
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Le Havre x Lens: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Le Havre x Lens: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2024 Ligue 1
Lens
3 - 4
Le Havre
2024 Ligue 1
Le Havre
1 - 2
Lens
2023 Ligue 1
Lens
1 - 1
Le Havre
2023 Ligue 1
Le Havre
0 - 0
Lens
2022 Friendlies Clubs
Lens
3 - 0
Le Havre

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

