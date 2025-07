Le Havre x Angers: Palpite de Odds Altas, +4 e +8, Onde Assistir, Amistoso, 26/07

Le Havre x Angers: Confira os palpites e prongóstico do amistoso de amanhã, marcado para as 10h (horário de Brasília. Saiba onde assistir ao vivo.

O amistoso entre Le Havre e Angers, marcado para sábado, 26/07, às 10h (horário de Brasília), será uma oportunidade para ambas as equipes testarem táticas, rotacionarem elencos e ajustarem detalhes antes da temporada oficial.

Historicamente, jogos entre essas equipes são equilibrados.

Veja os últimos 4 confrontos:



- Angers 1-1 Le Havre (02 de fevereiro de 2025 - Ligue 1)



- Le Havre 0-1 Angers (01 de dezembro de 2024 - Ligue 1)



- Angers 1-0 Le Havre (20 de março de 2015 - Ligue 2)



- Le Havre 1-0 Angers (17 de outubro de 2014 - Ligue 2)



Como você pode observar, existe um padrão: poucos gols em jogos dessas equipes. Isso é relevante, para os nossos palpites.

Assim como uma características dos amistosos: ritmo controlado, muitas substituições e prioridade ao condicionamento físico. Note que tudo isso reduz a confiabilidade em apostas de resultado exato.

Veja então os nossos palpites para o Le Havre x Angers.

Le Havre x Angers: Palpite de Odds Altas



⚽ Le Havre marcar em ambos os tempos (Odd: 3.46)



⚽ Ambas marcam no 1º tempo (Odd: 3.82)



⚽ Angers vencer + Mais de 2.5 gols (Odd: ~4.50) - pouco provável



*As odds foram coletadas às 11h21. Porém, as casas de apostas podem mudar as odds sem aviso prévio.

Super Palpite Le Havre x Angers





🌟 Le Havre x Angers: Palpite em Destaque

🔹 "Menos de 2.5 gols" (Odd: 1.79)

Justificativa:



Os últimos 4 confrontos tiveram média de 1.25 gols/jogo.



amistosos costumam ser pouco intensos.



A odd de 1.79 oferece bom equilíbrio entre risco e retorno.











Le Havre x Angers: Palpite de Odds Baixas



⚽ Ambas não marcam no 1º tempo (Odd: 1.17)



⚽ Le Havre não perde no 1º tempo (0:0 ou vitória) (Odd: 1.28)



⚽ Menos de 3.5 gols (Odd: 1.30)



⚽ Empate ou Angers (Dupla Chance) (Odd: 1.48)



Le Havre x Angers: Palpites de Odds Médias (Valor)



⚽ Angers marca no 2º tempo (Odd: 1.73)



⚽ Paridade de gols (ímpar/par: Par) (Odd: 1.74)



⚽ Menos de 1.5 gols no 1º tempo (Odd: 1.83)



⚽ 2-3 gols no jogo (Odd: 1.96)



⚽ Empate no intervalo (Odd: 2.12)



Conclusão

Espera-se um jogo tático, com poucas explosões ofensivas e possivelmente um empate (1-1 ou 0-0).

A aposta em gols escassos e segundo tempo mais movimentado parece a mais consistente.

Le Havre x Angers: Onde Assistir

O jogo Le Havre x Angers não terá transmissão no Brasil. Mas pode passar em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming. Esteja atento.

Ficha de Jogo