LDU x Flamengo: Palpite - Onde assistir, hora, escalações - Libertadores - 22/04

LDU x Flamengo: veja o palpite e onde assistir ao jogo entre os universitários de Quito e o poderoso Mengão, da Copa Libertadores, nesta terça (22), a partir das 22h.

O duelo entre as duas equipes será realizado no Estadio Rodrigo Paz Delgado e será válido pela 3ª rodada da fase de grupos do torneio. Confira a seguir onde assistir LDU x Flamengo, além dos prognósticos da partida!